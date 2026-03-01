El cardenal de Lima, Carlos Castillo, anunció que el papa León XIV visitará Perú a finales de 2026, conmemorando 300 años de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo. | AFP

El cardenal de Lima, Carlos Castillo, anunció que el papa León XIV tiene previsto realizar una visita a suelo peruano hacia finales de 2026, en el marco de la conmemoración por los 300 años de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo, una de las figuras históricas más influyentes de la Iglesia en América Latina.

El monseñor explicó que el propio pontífice expresó su voluntad de concretar este viaje pastoral como parte de la efeméride religiosa. “Nos dijo: ‘Les manifiesto mi intención de venir al Perú’. Como es una intención, y ciertamente se va a plasmar, el plan exacto en este momento no lo tenemos”, declaró durante el programa televisivo Diálogo de Fe.

Agenda del papa

El recorrido contemplaría también actividades en Lima, ciudad clave dentro de su trayectoria eclesial en el país. La conmemoración tendrá un carácter simbólico especial, pues el líder de la Iglesia católica mantiene un vínculo espiritual directo con la región Lambayeque, donde ejerció como obispo durante ocho años. Según Castillo, los itinerarios para su llegada se estarían fijando ''seis meses antes''.

El cardenal subrayó que también tendría un componente simbólico de gratitud hacia la comunidad chiclayana, relación que comparó con la misión pastoral que desempeñó Santo Toribio siglos atrás. Asimismo, indicó que actualmente el Vaticano se encuentra concentrado en la preparación de los viajes que el pontífice realizará en Europa durante los próximos meses.

Santo Toribio de Mogrovejo fue canonizado en 1726 por el papa Benedicto XIII y es conocido como el “Santo Padre de América”. Foto: difusión.

Vínculos con el país

León XIV desarrolló gran parte de su labor misionera en territorio peruano durante más de dos décadas, especialmente en el norte del país. Tras su elección como pontífice, envió un mensaje en español dirigido a su “querida diócesis de Chiclayo”.

La eventual visita papal, aún en fase preliminar, es considerada por autoridades eclesiásticas como uno de los eventos religiosos más relevantes previstos para la región hacia el cierre de 2026.

El pontífice vivió una buena parte de su vida en el norte del país. Foto: Difusión.

