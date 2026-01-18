Artista limeño retrata en la arena el rostro de Chabuca Granda como homenaje por el aniversario de Lima | Foto: @calat33/ Composición LR

Artista limeño retrata en la arena el rostro de Chabuca Granda como homenaje por el aniversario de Lima | Foto: @calat33/ Composición LR

En una playa de San Sebastián, España, se plasmó un retrato gigante de Chabuca Granda como homenaje a su legado musical, en el contexto del 491.º aniversario de Lima. La intervención artística fue concebida como un saludo simbólico a la capital peruana y a sus habitantes, resaltando la permanencia y relevancia cultural de una de las máximas exponentes de la música criolla.

La intervención artística fue realizada por Germán Cedano Mungrut, artista limeño que radica en España. En diálogo con Canal N, señaló que su historia personal y los años de formación en Lima fueron clave para rendir tributo a una de las figuras más representativas de la cultura nacional. El homenaje estuvo dirigido a los habitantes de la capital y destacó la influencia de una artista emblemática que ha inspirado a miles de personas en el mundo.

Tributo a Chabuca Granda desde España

El retrato tomó forma sobre la superficie arenosa de una playa en España, utilizando la propia arena como lienzo. Mediante el uso de diversos rastrillos, cada uno capaz de generar matices y contrastes diferentes, el artista construyó la imagen, que solo pudo apreciarse durante algunas horas antes de desaparecer bajo el avance de la marea, como ocurre con el arte efímero.

La creación del retrato de Chabuca Granda implicó más de cinco horas de labor ininterrumpida. A lo largo de ese proceso, Cedano fue trazando cuidadosamente el rostro y las expresiones de la cantante, afinando cada detalle para alcanzar un resultado realista en gran formato.

“Me dedico al arte de arena desde hace aproximadamente 9 años, he ido perfeccionando los rostros realistas”, precisó. Además, habló sobre lo que significó para él hacer el rostro de una celebridad limeña tan importante. “Pensé que para Lima estaba bien hacer una artista emblemática y además que ha inspirado a millones a nivel mundial como Chabuca Granda”.

El recorrido creativo de Germán Cedano

A lo largo de su trayectoria artística, el artista ha desarrollado retratos de gran formato en arena dedicados a personalidades de alcance internacional como John Lennon, Jim Morrison y Mercedes Sosa, consolidando un estilo propio dentro del arte efímero. Esta técnica, que combina precisión y temporalidad, ha sido una constante en sus intervenciones en distintos escenarios.

En esta oportunidad, la elección de Chabuca Granda estuvo motivada por su valor como símbolo de la cultura peruana y por la huella que su legado musical ha dejado en varias generaciones de creadores. El homenaje buscó resaltar no solo su figura artística, sino también su permanente influencia dentro y fuera del país.