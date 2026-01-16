China realiza importante inversión en proyecto de litio en un país de América Latina: no es Chile ni Brasil

China centra su estrategia en Argentina, enfocándose en la provincia de Jujuy para asegurar el suministro de litio, esencial en la transición energética y baterías eléctricas. | Foto: Composición LR | AFP

China ha puesto su mirada en Argentina, específicamente en la provincia de Jujuy, como parte de su estrategia para asegurar el suministro de litio, un recurso clave para la transición energética y la fabricación de baterías para vehículos eléctricos. Se trata de una inversión de alto impacto en el proyecto Caucharí-Olaroz, uno de los desarrollos de litio más relevantes del país sudamericano.

El interés del gigante asiático se explica por la creciente demanda global del llamado “oro blanco” y por el potencial productivo argentino, que ya se ubica como el cuarto mayor exportador mundial de litio. En este contexto, esta ciudad norteña emerge como una de las provincias estratégicas dentro del denominado “triángulo del litio”.

¿Desde cuándo está en desarrollo el proyecto Caucharí-Olaroz?

Según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario, el proyecto Caucharí-Olaroz está en desarrollo desde junio de 2023 en el oeste de la provincia de Jujuy. Actualmente, el 80% de su producción se exporta a China, mientras que el resto tiene como destino Tailandia, en el marco de acuerdos de compra con la empresa china Ganfeng Lithium y la firma tailandesa Bangchak, que también aportó financiamiento.

Caucharí-Olaroz es uno de los seis proyectos de litio en operación en Argentina y tiene como meta alcanzar una producción anual de 85.000 toneladas métricas de litio para baterías hacia 2029, más del triple de lo producido el año anterior, lo que refuerza su peso estratégico en el mercado internacional.

¿Quiénes son los principales accionistas del proyecto?

El emprendimiento funciona bajo un esquema de joint venture. Ganfeng Lithium controla el 46,7% de la participación accionaria; la canadiense Lithium Americas Corp posee el 44,8%; y el 8,5% restante corresponde al Estado argentino a través de la empresa Jujuy Energía y Minería.

La etapa de exploración comenzó en 2009 y la extracción de litio se inició a fines de 2018. Ese mismo año arrancó la construcción de una planta de carbonato de litio, que demandó una inversión de US$979 millones y cuenta con capacidad para producir 40.000 toneladas anuales de carbonato de litio grado batería. De acuerdo con su participación, se estima que la inversión directa de Ganfeng asciende a unos US$457 millones, en un yacimiento que concentra cerca de 24 millones de toneladas de recursos de litio.