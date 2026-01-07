José Jerí y José Antonio Kast, presidente electo de Chile, se reúnen hoy en Palacio de Gobierno
El mandatario José Jerí recibe este miércoles en Palacio de Gobierno al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, en una reunión protocolar que se realiza a menos de dos meses de que el líder chileno asuma el cargo y en medio de cuestionamientos a sus posturas políticas en la región.
- Tomás Gálvez desactiva oficialmente los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos, Eficcop y Eficavip
- Rafael Vela y José Domingo Pérez quedan fuera del caso Lava Jato tras desactivación del Equipo Especial
El presidente de la República, José Jerí, sostendrá hoy una reunión con José Antonio Kast, presidente electo de Chile, en Palacio de Gobierno, como parte de la agenda oficial del líder chileno durante su visita a Lima. El encuentro se desarrolla en un contexto regional marcado por tensiones políticas, crisis migratoria y discursos de mano dura impulsados por sectores conservadores.
Escucha la noticiaTexto convertido en audio
La llegada de José Antonio Kast al Perú se produjo la noche del lunes, según reportaron medios locales, y su agenda contempla como principal actividad el diálogo con José Jerí, antes de que el político chileno asuma formalmente la Presidencia en marzo próximo. No se ha informado de la firma de acuerdos ni de anuncios conjuntos tras la cita.
TE RECOMENDAMOS
EL DICTADOR VA A JUICIO Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
PUEDES VER: José Jerí anuncia que ampliará el estado de emergencia en Perú el tiempo que sea necesario
Desde el Ejecutivo peruano se indicó que la reunión abordará temas de interés bilateral, sin mayores precisiones sobre los puntos específicos de la conversación. La Cancillería tampoco ha detallado si participarán otros ministros o si se emitirá un pronunciamiento oficial posterior al encuentro.
El encuentro se produce en un momento en el que José Jerí enfrenta cuestionamientos internos por la situación política del país, mientras que José Antonio Kast ha generado polémica en Chile y fuera de sus fronteras por sus posiciones frente a derechos humanos, migración y seguridad.
Un acercamiento bilateral en medio de tensiones regionales
De acuerdo con la información oficial, la reunión en Palacio de Gobierno tendrá un carácter protocolar y se centrará en asuntos generales de la relación bilateral entre Perú y Chile. Uno de los temas que ha sido mencionado en coberturas previas es la situación migratoria en la región, especialmente el tránsito de ciudadanos venezolanos.
La visita del presidente electo chileno ocurre también en un escenario político regional marcado por el avance de liderazgos conservadores y discursos de endurecimiento del control migratorio, una línea que Kast ha defendido públicamente y que ha generado preocupación en sectores políticos y sociales.