HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Incendio reduce a cenizas al menos 10 viviendas en el Callao
Incendio reduce a cenizas al menos 10 viviendas en el Callao     Incendio reduce a cenizas al menos 10 viviendas en el Callao     Incendio reduce a cenizas al menos 10 viviendas en el Callao     
Mira EN VIVO Sin guion con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO Sin guion con Rosa María Palacios      Mira EN VIVO Sin guion con Rosa María Palacios      Mira EN VIVO Sin guion con Rosa María Palacios      
EN VIVO

En el reino de la impunidad y Venezuela en el limbo | Sin Guion con Rosa María Palacios

Política

José Jerí y José Antonio Kast, presidente electo de Chile, se reúnen hoy en Palacio de Gobierno

El mandatario José Jerí recibe este miércoles en Palacio de Gobierno al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, en una reunión protocolar que se realiza a menos de dos meses de que el líder chileno asuma el cargo y en medio de cuestionamientos a sus posturas políticas en la región.

José Jerí recibe en Palacio de Gobierno al presidente electo de Chile, José Antonio Kast. Foto: composición LR
José Jerí recibe en Palacio de Gobierno al presidente electo de Chile, José Antonio Kast. Foto: composición LR

El presidente de la República, José Jerí, sostendrá hoy una reunión con José Antonio Kast, presidente electo de Chile, en Palacio de Gobierno, como parte de la agenda oficial del líder chileno durante su visita a Lima. El encuentro se desarrolla en un contexto regional marcado por tensiones políticas, crisis migratoria y discursos de mano dura impulsados por sectores conservadores.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

La llegada de José Antonio Kast al Perú se produjo la noche del lunes, según reportaron medios locales, y su agenda contempla como principal actividad el diálogo con José Jerí, antes de que el político chileno asuma formalmente la Presidencia en marzo próximo. No se ha informado de la firma de acuerdos ni de anuncios conjuntos tras la cita.

TE RECOMENDAMOS

EL DICTADOR VA A JUICIO Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: José Jerí anuncia que ampliará el estado de emergencia en Perú el tiempo que sea necesario

lr.pe

Desde el Ejecutivo peruano se indicó que la reunión abordará temas de interés bilateral, sin mayores precisiones sobre los puntos específicos de la conversación. La Cancillería tampoco ha detallado si participarán otros ministros o si se emitirá un pronunciamiento oficial posterior al encuentro.

El encuentro se produce en un momento en el que José Jerí enfrenta cuestionamientos internos por la situación política del país, mientras que José Antonio Kast ha generado polémica en Chile y fuera de sus fronteras por sus posiciones frente a derechos humanos, migración y seguridad.

PUEDES VER: Primer ministro reconoce uso de canción viral como lema del Gobierno de José Jerí

lr.pe

Un acercamiento bilateral en medio de tensiones regionales

De acuerdo con la información oficial, la reunión en Palacio de Gobierno tendrá un carácter protocolar y se centrará en asuntos generales de la relación bilateral entre Perú y Chile. Uno de los temas que ha sido mencionado en coberturas previas es la situación migratoria en la región, especialmente el tránsito de ciudadanos venezolanos.

La visita del presidente electo chileno ocurre también en un escenario político regional marcado por el avance de liderazgos conservadores y discursos de endurecimiento del control migratorio, una línea que Kast ha defendido públicamente y que ha generado preocupación en sectores políticos y sociales.

Notas relacionadas
José Jerí anuncia que ampliará el estado de emergencia en Perú el tiempo que sea necesario

José Jerí anuncia que ampliará el estado de emergencia en Perú el tiempo que sea necesario

LEER MÁS
"El Perú a toda máquina": José Jerí obliga a entidades a usar frase para limpiar imagen de su Gobierno

"El Perú a toda máquina": José Jerí obliga a entidades a usar frase para limpiar imagen de su Gobierno

LEER MÁS
Gobierno de José Jerí se deslinda de responsabilidad del control de minería ilegal: "No es obligación del Estado"

Gobierno de José Jerí se deslinda de responsabilidad del control de minería ilegal: "No es obligación del Estado"

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Militares dispararon a una de las víctimas de protestas en Ayacucho a 70 metros

Militares dispararon a una de las víctimas de protestas en Ayacucho a 70 metros

LEER MÁS
Elecciones 2026: 32 listas presidenciales siguen en carrera, 2 esperan resolución de tachas y 2 quedan fuera

Elecciones 2026: 32 listas presidenciales siguen en carrera, 2 esperan resolución de tachas y 2 quedan fuera

LEER MÁS
Rafael Vela y José Domingo Pérez quedan fuera del caso Lava Jato tras desactivación del Equipo Especial

Rafael Vela y José Domingo Pérez quedan fuera del caso Lava Jato tras desactivación del Equipo Especial

LEER MÁS
Fiscalía recupera más de S/2 millones en inmuebles vinculados a la cúpula de Sendero Luminoso

Fiscalía recupera más de S/2 millones en inmuebles vinculados a la cúpula de Sendero Luminoso

LEER MÁS
José Domingo a Tomás Gálvez por desactivación del Equipo Lava Jato: "Cual emperador alardea de cómo depende de su voluntad"

José Domingo a Tomás Gálvez por desactivación del Equipo Lava Jato: "Cual emperador alardea de cómo depende de su voluntad"

LEER MÁS
Denuncian a congresista Kira Alcarraz por agredir a fiscalizador del SAT

Denuncian a congresista Kira Alcarraz por agredir a fiscalizador del SAT

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Suiza congela los activos de Nicolás Maduro y de 37 personas vinculadas a él tras su arresto en Caracas y su posterior traslado a Estados Unidos

En riesgo investigación de muertes en protestas contra Boluarte por desarticulación de equipo fiscal

Valeria Piazza enfurece con Fernando Carrillo por apoyar a Nicolás Maduro desde Estados Unidos: “No conoce la realidad de su país”

Política

En riesgo investigación de muertes en protestas contra Boluarte por desarticulación de equipo fiscal

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Venezuela: ONG alerta de que 2 peruanos forman parte de los más de 800 detenidos durante el régimen

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

En riesgo investigación de muertes en protestas contra Boluarte por desarticulación de equipo fiscal

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Venezuela: ONG alerta de que 2 peruanos forman parte de los más de 800 detenidos durante el régimen

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025