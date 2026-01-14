Irán elevó este miércoles el tono de sus advertencias contra Estados Unidos en medio de la escalada por las protestas internas que sacuden al país desde finales de diciembre. El Ministerio de Defensa iraní alertó que cualquier intervención militar de Washington desencadenaría ataques directos contra bases estadounidenses en la región, ampliando el conflicto más allá de las fronteras iraníes.

Las amenazas se producen mientras el presidente Donald Trump insiste en que su administración evalúa “acciones muy contundentes” para defender a los manifestantes y evitar ejecuciones, un escenario que ha encendido las alarmas diplomáticas y militares en Oriente Medio, con movimientos preventivos ya en marcha en instalaciones clave de EE. UU.

Advertencia directa de Teherán a Washington

El ministro de Defensa de Irán, Aziz Nafizardeh, aseguró que su país responderá con firmeza ante cualquier ofensiva estadounidense. Según declaraciones recogidas por la agencia local Mehr, el funcionario afirmó que “todas las bases de Estados Unidos y las bases militares de otros países de la región que ayuden a EE. UU. en ataques contra suelo iraní serán considerados objetivos legítimos”, y advirtió que la respuesta de Teherán será “dolorosa para los enemigos”.

Las declaraciones llegan tras reiteradas advertencias del líder de la Casa Blanca, quien ha manifestado públicamente su disposición a intervenir en defensa de los manifestantes que protestan contra el régimen iraní, una represión que, según organizaciones de derechos humanos, ha dejado cientos o incluso miles de muertos. En paralelo, el jefe del poder judicial iraní, Gholamhosein Mohseni Ejei, anunció juicios acelerados para los detenidos, en un contexto de fuerte condena internacional.

Evacuación parcial en la base de EE. UU. en Qatar

En este clima de tensión regional, parte del personal estadounidense destacado en la base aérea de Al Udeid, en Qatar, recibió la orden de abandonar las instalaciones como medida preventiva. Fuentes diplomáticas citadas por AFP indicaron que la evacuación debía completarse antes de la noche del miércoles, ante el riesgo de una escalada militar.

Al Udeid, situada a unos 190 kilómetros al sur de Irán y considerada la mayor base de Estados Unidos en Oriente Medio, ya fue objetivo de misiles iraníes en junio de 2025, en represalia por bombardeos estadounidenses contra instalaciones nucleares iraníes. El gobierno qatarí confirmó posteriormente la evacuación parcial, señalando que responde a “las tensiones regionales” y que el país está adoptando todas las medidas necesarias para proteger infraestructuras críticas y garantizar la seguridad de sus ciudadanos y residentes.