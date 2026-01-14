HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
🔴 PARO DE TRANSPORTE HOY: panorama a esta hora en Lima y Callao
🔴 PARO DE TRANSPORTE HOY: panorama a esta hora en Lima y Callao      🔴 PARO DE TRANSPORTE HOY: panorama a esta hora en Lima y Callao      🔴 PARO DE TRANSPORTE HOY: panorama a esta hora en Lima y Callao      
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
EN VIVO

El triunfo de Fujimori + paro y otros líos presidenciales | Sin Guion con Rosa María Palacios

Mundo

Irán amenaza a la administración Trump con atacar bases de EE. UU. y advierte una respuesta “dolorosa para los enemigos”

En medio de este clima de tensión, Estados Unidos ha iniciado evacuaciones parciales en la base aérea de Al Udeid, en Qatar, ante el riesgo de una escalada militar.

Irán advirtió a Washington que cualquier intervención militar desencadenará ataques a bases estadounidenses en la región.
Irán advirtió a Washington que cualquier intervención militar desencadenará ataques a bases estadounidenses en la región. | Foto: Composición LR | AFP

Irán elevó este miércoles el tono de sus advertencias contra Estados Unidos en medio de la escalada por las protestas internas que sacuden al país desde finales de diciembre. El Ministerio de Defensa iraní alertó que cualquier intervención militar de Washington desencadenaría ataques directos contra bases estadounidenses en la región, ampliando el conflicto más allá de las fronteras iraníes.

Las amenazas se producen mientras el presidente Donald Trump insiste en que su administración evalúa “acciones muy contundentes” para defender a los manifestantes y evitar ejecuciones, un escenario que ha encendido las alarmas diplomáticas y militares en Oriente Medio, con movimientos preventivos ya en marcha en instalaciones clave de EE. UU.

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ JERÍ APOYA EL PARO DE TRANSPORTISTAS | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Gobierno iraní confirma por primera vez 2.000 muertos en protestas por la crisis económica y la represión en todo el país

lr.pe

Advertencia directa de Teherán a Washington

El ministro de Defensa de Irán, Aziz Nafizardeh, aseguró que su país responderá con firmeza ante cualquier ofensiva estadounidense. Según declaraciones recogidas por la agencia local Mehr, el funcionario afirmó que “todas las bases de Estados Unidos y las bases militares de otros países de la región que ayuden a EE. UU. en ataques contra suelo iraní serán considerados objetivos legítimos”, y advirtió que la respuesta de Teherán será “dolorosa para los enemigos”.

Las declaraciones llegan tras reiteradas advertencias del líder de la Casa Blanca, quien ha manifestado públicamente su disposición a intervenir en defensa de los manifestantes que protestan contra el régimen iraní, una represión que, según organizaciones de derechos humanos, ha dejado cientos o incluso miles de muertos. En paralelo, el jefe del poder judicial iraní, Gholamhosein Mohseni Ejei, anunció juicios acelerados para los detenidos, en un contexto de fuerte condena internacional.

PUEDES VER: Donald Trump impone aranceles del 25% a países que comercien con Irán tras represión contra protestas en el país

lr.pe

Evacuación parcial en la base de EE. UU. en Qatar

En este clima de tensión regional, parte del personal estadounidense destacado en la base aérea de Al Udeid, en Qatar, recibió la orden de abandonar las instalaciones como medida preventiva. Fuentes diplomáticas citadas por AFP indicaron que la evacuación debía completarse antes de la noche del miércoles, ante el riesgo de una escalada militar.

Al Udeid, situada a unos 190 kilómetros al sur de Irán y considerada la mayor base de Estados Unidos en Oriente Medio, ya fue objetivo de misiles iraníes en junio de 2025, en represalia por bombardeos estadounidenses contra instalaciones nucleares iraníes. El gobierno qatarí confirmó posteriormente la evacuación parcial, señalando que responde a “las tensiones regionales” y que el país está adoptando todas las medidas necesarias para proteger infraestructuras críticas y garantizar la seguridad de sus ciudadanos y residentes.

Notas relacionadas
Donald Trump aumenta amenaza contra Groenlandia y lo declara “vital” para la Cúpula Dorada de EE. UU.

Donald Trump aumenta amenaza contra Groenlandia y lo declara “vital” para la Cúpula Dorada de EE. UU.

LEER MÁS
Estados Unidos, Venezuela y Colombia estarían considerando una intervención militar para frenar las operaciones del ELN

Estados Unidos, Venezuela y Colombia estarían considerando una intervención militar para frenar las operaciones del ELN

LEER MÁS
Estados Unidos confirma la captura de un buque en el Atlántico Norte y otro en el Caribe: el primero fue perseguido por semanas

Estados Unidos confirma la captura de un buque en el Atlántico Norte y otro en el Caribe: el primero fue perseguido por semanas

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Arabia Saudita desafía a EE.UU. y China con una millonaria inversión en un país de América Latina y así dominar el mercado del cobre y litio

Arabia Saudita desafía a EE.UU. y China con una millonaria inversión en un país de América Latina y así dominar el mercado del cobre y litio

LEER MÁS
China no suelta el petróleo que produce este país de América Latina frente a la demanda competitiva de EE.UU.: no es Venezuela

China no suelta el petróleo que produce este país de América Latina frente a la demanda competitiva de EE.UU.: no es Venezuela

LEER MÁS
Japón apuesta por este país de América Latina para construir megapuerto que revolucionará la logística regional

Japón apuesta por este país de América Latina para construir megapuerto que revolucionará la logística regional

LEER MÁS
Argentina rompe el récord y se convierte en el primer consumidor de huevos en el mundo junto a China: casi 400 por persona

Argentina rompe el récord y se convierte en el primer consumidor de huevos en el mundo junto a China: casi 400 por persona

LEER MÁS
Geólogos descubren la mayor reserva de litio del mundo que supera a Bolivia y China: está en un supervolcán y su extracción iniciaría en 2028

Geólogos descubren la mayor reserva de litio del mundo que supera a Bolivia y China: está en un supervolcán y su extracción iniciaría en 2028

LEER MÁS
Vocera de Kast asegura que rechazo de Jerí al corredor humanitario no desviará su agenda: "No hay ningún fracaso"

Vocera de Kast asegura que rechazo de Jerí al corredor humanitario no desviará su agenda: "No hay ningún fracaso"

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Entrada Full Day + Vale de Consumo de s/. 35. Lunes a Domingo

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Entrada Full Day + Vale de Consumo de s/. 35. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corte Suprema confirma condena de cinco años de prisión contra CEO de cadena hotelera Costa del Sol por defraudación tributaria

China apuesta por algas para transformar suelos áridos del desierto en tierras fértiles aptas para producir alimentos

Resultados de preselección de Beca 18-2026 se publicarán en enero, confirma Pronabec

Mundo

¿Sabías que existe un volcán que supera al Everest por casi 2.000 metros, está 'cerca' de México y sería el más alto de la Tierra?

Primera ministra de Japón disolvera el Parlamento para convocar a elecciones anticipadas y reforzar su frágil mayoría

Delcy Rodríguez autoriza la liberación de 116 presos políticos tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Avanza País: Apelan rechazo de tacha a José Williams por presunta información falsa en su hoja de vida

El fin del caso Cócteles y la caída del fiscal José Domingo Pérez

Lucía Nuñovero: “El presidente Jeri sale de una clase política ambivalente, que coquetea con grandes intereses criminales y los favorece”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025