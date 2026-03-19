Directora del Centro de Investigación UP analiza inseguridad alimentaria: "Necesitamos formar capacidades y eso se puede hacer"

El pasado 24 de febrero, la Universidad del Pacífico (UP), a través de su iniciativa 'Agenda 2026: Políticas públicas para retomar el desarrollo', presentó 15 propuestas de políticas públicas de cara al próximo periodo presidencial 2026-2031. Uno de los principales ejes del debate fue el alto nivel de inseguridad alimentaria en el Perú. En ese contexto, la UP presentó a Joanna Kámiche Zegarra, directora de su Centro de Investigación, con quien La República conversó para analizar la situación actual que enfrenta el país.

Según Kámiche Zegarra, los niveles de inseguridad alimentaria en el Perú son severos y superaron el 20% entre 2021 y 2023. Explicó que esta problemática responde, principalmente, a la baja productividad agraria y a las deficiencias en la focalización de políticas dirigidas a las poblaciones más vulnerables. Como parte de sus propuestas, planteó fortalecer la oferta alimentaria nacional mediante incentivos públicos iniciales, como la promoción del uso de semillas certificadas.

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La Agenda 2026: Políticas públicas para retomar el desarrollo de la UP contó con la participación de 6 expertos. Foto: UP

¿Desde el Estado se está garantizando esta lucha contra la inseguridad y la aplicación de políticas públicas en medio de esta inestabilidad política con cambios de funcionarios, presuntos actos de corrupción? ¿Qué se puede hacer?

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Hay inestabilidad alrededor, pero hay equipos técnicos que siempre están trabajando los temas, tratando de sacarlo adelante. Todo el trabajo se ha aprobado: la ley, el reglamento ha tomado su tiempo, pero se ha aprobado. Y ahí está esta Comisión Multidisciplinaria que está trabajando el tema desde el Ceplan.

Entonces allí te garantiza que no solo está el gobierno, sino que también está el sector privado, está la academia, distintas instituciones. Entonces a todos nos interesa el mismo punto. Y eso ya le da estabilidad porque no es solo el sector público, sino que también están los otros agentes, el resto de la sociedad, digamos. Y ellos también piden cosas y dicen: "Bueno, está bien, la inestabilidad es un problema, pero acá tenemos que seguir trabajando”. Entonces, eso es un elemento y una estrategia que está funcionando y que la han empezado muy fuertemente desde el año pasado.

A puertas de una elección, ¿se está hablando de eso?

Hay que seguir trabajando, darle visibilidad al tema porque, si te das cuenta, ahorita en la campaña no se está conversando de este tema. No están los titulares, no es un tema importante y hay que trabajarlo. Entonces, ahí es donde lo que buscan las instituciones, es decir, "este es un problema y hay que trabajarlo de manera multisectorial con todos los actores". Yo decía que el tema no es solo la disponibilidad de alimentos, que eso te pueden decir "que es responsabilidad del Midagri". Es un trabajo conjunto. Son todos. El tema de electricidad, el tema de agua, el tema de activos son otras instancias. Todos tienen que conversar.

Volviendo a las instituciones, el problema también pasa por un tema presupuestal...

Mencionaba también lo que se ha priorizado en algunas de las soluciones que se han planteado y todas son regulatorias, solo de capacidades, pero de inversión grande no se están dando tanto, salvo en riego, que siempre se prioriza en los proyectos de inversión pública. Pero hay más cosas que hacer. Entonces, ahí lo que hay que hacer es buscar la voluntad política y tratar de que sean líneas de trabajo más allá de la inestabilidad. Esto hay que seguir trabajándolo. Unos mínimos de estos temas se siguen trabajando independientemente de quién sea la autoridad. Estos son los mínimos que tenemos que hacer y es ahí donde tenemos que ponernos de acuerdo.

Usted presentó al inicio una data de porcentaje que en nuestro país, entre 2021 y 2023, hubo un 20.3% de inseguridad alimentaria. ¿A quiénes afectó más? ¿A qué edades?

Lo que tienes es la información a nivel de hogar porque la respuesta es: "El hogar es el que responde". Lo que tienes es dónde están localizados los hogares. ¿En qué región? Puno y Cajamarca son las que tienen los problemas. Ahí lo que tienes que lograr es que esa información se tome como una variable y cómo entrego los programas, bien focalizados. El problema del programa focalizado es que es costoso porque tienes que ir.

Eso va a ser más costoso, llegar a ese grupo (el más afectado), pero necesitamos hacerlo entrar bien en detalle para identificar a los hogares, porque puede que el hogar que esté aquí tenga inseguridad alimentaria y el de acá no. Entonces, si le doy a todos, estoy diluyendo los recursos. Es costoso, pero con toda la información que existe es relativamente más fácil.

¿Cómo se podría empezar?

El tema es que el sector público tiene que abrir la información, no a todos, pero sí a sus propias instituciones y a estas comisiones y ayudar. Se prioriza la data y se va directamente. Eso de repente puede lograrse no solo entrando con temas de inseguridad alimentaria, sino con otros, porque probablemente esa familia tiene otros problemas, pero de repente hacer un combo y entrar con varias intervenciones para lograr que esas familias no tengan el problema.

Me preocupa el tema con respecto a los niños, ¿qué pasa si realmente la inseguridad alimentaria les afectó? Uno de los pilares fundamentales para que un niño se forme bien es que tiene que estar bien alimentado.

Claro, se está poniendo en riesgo a largo plazo su vida, su vida laboral, su formación, su asistencia a la escuela, su calidad de educación, porque no va a entender igual; si el niño no está bien alimentado, su capacidad de entender lo que le enseñen es menor. Entonces sí, el tema es relevante al interior del hogar.

Los recursos llegan. El uso de los recursos al interior del hogar y cómo la familia los reparte entre los miembros; eso también es un tema. Se les da a los niños primero, a los ancianos, pero los adultos también dicen: "Sí, pero yo soy el que trabajo, yo también tendría que comer".

Entonces, ¿cómo se hace la distribución?

Es un tema de cantidad y también de distribución de alimentos que hay que, eso sí, capacitar a las madres. Los adultos necesitamos los alimentos, pero en términos de prioridad, los niños son primero. Y no es solo leche, es también frutas y verduras por los minerales y también es proteínas, que son huevos y todo ese tipo de cosas.

Hay un punto interesante. Porque, si el padre no come bien, después, para educar a su hijo, no tendrá la fuerza suficiente y también le afectará al menor. También es alarmante que en zonas vulnerables como Puno y Ayacucho los programas no lleguen

Es muy raro. No hay una mirada muy grande, sino muy de "cada uno mira su espacio", como que no coordinan porque ahorrarían muchos costos y todo el mundo sabe que los problemas están en Puno. Hay problemas de heladas, hay problemas de inseguridad alimentaria. Hagamos un combo de servicios y se los entregamos todos juntos. Entonces voy y llego ya con la especificidad a esa zona. Ese trabajo, no hay mucho.

¿Quiénes fallan ahí?

Hay que ver la llegada. El órgano nacional es el que define los programas, pero ya la implementación está en el gobierno local. Entonces, el gobierno local es el que te puede dar la información de dónde está la gente, conoce los mecanismos, sabe cómo trabajan las personas. Entonces, siempre que uno hace un programa de cualquier tipo, tiene que llegar al gobierno local y hablar con el gobierno local. El problema es que no coordinamos a niveles. El Ministerio de las directrices técnicas y de ahí tiene que decantar la operatividad a nivel de gobiernos regionales en función de sus competencias y los gobiernos locales en función de sus competencias. Pero no es que no conversen. A veces, incluso, se pelean. No están claros en que todos tienen que ser un engranaje, porque todos trabajan en un territorio. Al final del día, el gobierno local es el que está más cerca del territorio, es el que conoce la población, es el que sabe dónde están localizados. Entonces todas las acciones deberían pasar por el gobierno local y empezar. Él es el que podría coordinar allá.

¿El Estado no los capacita a todos para que sigan el engranaje?

Lo que pasa es que tenemos tanta dispersión, diversidad y las capacidades. Rotan mucho. Algunos estudios te muestran que la gente va cambiando de zona. O sea, tú formas un profesional y luego van bien. Pero el problema es que no se quedan y entonces no se quedan en su misma zona o en su mismo tema. Entonces, tú ves que el funcionario ahora estaba trabajando en el tema de Produce y luego pasa al Mincetur y luego pasa a la Comisión Agraria. Entonces, al final del día no se puede especializar. Trabaja en la gestión pública y está bien, pero en la medida en que tú haces mejor o más veces un tema, te especializas y conoces; entonces, como no tienes esa oportunidad de quedarte en el tema y va cambiando, o migras a otra zona o migras a otro tema, ahí se pierde toda la experiencia,

Hay muchos cambios y el que termina perjudicado es el peruano

Exactamente. Una de las cosas que uno podría hacer es tener protocolos, tener procedimientos, que no importe si eres tú o soy yo. Quien esté ejecutando los temas no importa. La cosa es que se hace A, B y C. El problema es que tampoco nos gusta hacer esas cosas. Por un lado, puede sonar muy parametrado, pero, por otro, es seguir los pasos. Esa idea de hacer todo de nuevo es un problema típico del peruano también. Por eso yo decía: No hay que decir que todo está mal, que todo está mal hecho. Vamos construyendo sobre lo que se está trabajando. Mira, han hecho eso ya en esa comisión; vamos a entrar con este tema. No digamos "no hay comisión, volvamos a cero", porque formar una comisión puede tomarte un año de discutir quiénes vienen, cuándo se reúnen, un año. Entonces mejor trabajamos con lo que hay. Avancemos en eso y, si hay mejoras, las vamos haciendo.

Usted dijo que no hay mucha inversión en investigación. ¿Por qué?

Mira, por ejemplo, las regiones que tienen canon tienen una parte que va a las universidades. El tema es que eso va fundamentalmente para inversión pública, o sea, para infraestructura, laboratorios, todas esas cosas, pero no en el capital humano, no en recursos para las personas. No se puede pagar el tiempo del profesor, el tiempo del investigador. El investigador tiene que generar recursos para su familia. Si tú le dices que ahí está el laboratorio, yo puedo investigar, ¿pero me van a pagar mi tiempo? Tengo que comer. Me voy a otro lado.

¿Por dónde pasa el tema?

Es por un tema de cómo gastamos. Hay el temor de que no haya recursos, de que al final la plata se pierda, de que yo te capacite y después te vayas o te pague y no hagas lo que tienes que hacer. Es un tema también de nosotros, no de la confianza que tenemos como personas. Por eso la Contraloría es tan específica que te revisa hasta el lápiz. Pero la idea es si pudiéramos decir: "Ok, vamos a gastar en infraestructura para hacer investigación, en los insumos para hacer investigación, pero también en el tiempo de las personas, en los investigadores, en formarlos". O sea, traer un doctor que se quede y vaya y trabaje en Puno, eso es caro. O sea, un doctor, un investigador que haya estudiado en Francia y lo quieres traer. Eso cuesta. Es un peruano que estudió en Francia. Eso cuesta porque, si no, el señor se queda en Francia o en otro país.

El Estado debería pagar por esos servicios...

Tenemos que hacer un esfuerzo de decir "vamos a pagar por estos servicios" y, claro, confiar en que la persona se va a quedar también.

¿El tema pasa porque no hay plata o no se quiere pagar?

No se quiere pagar, porque plata hay. O sea, los recursos están. En canon estás utilizando los recursos que están en el suelo, los minerales, el petróleo, etcétera, y las empresas pagan canon. Necesitas convertir esos recursos en capacidades o en infraestructura física; en algo la tienes que usar porque si no, la plata se va. Entonces necesitamos formar capacidades y eso se puede hacer. El tema es que tiene que haber un compromiso de que lo vamos a usar bien, no tener temor de usarlo. Pero claro, lograr que la gente que la capacitamos y que le damos la oportunidad de que trabaje y que se quede. Eso es lo que tenemos que lograr para que el recurso no se vaya. Tenemos que convertir ese canon en capacidades de la gente y tenemos que confiar en eso.