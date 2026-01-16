HOYSuscripcion LR Focus

Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Mundo

Más de 200 migrantes venezolanos deportados desde EE.UU. llegan a Caracas: es el primer vuelo desde la caída de Maduro

La organización Human Rights First había advertido previamente que Estados Unidos había detenido los vuelos de deportación de venezolanos desde el 10 de diciembre.

Es habitual que la cifra de venezolanos deportados por EE.UU. superen los 200.
Es habitual que la cifra de venezolanos deportados por EE.UU. superen los 200. | Difusión

Un vuelo con 231 inmigrantes venezolanos que Estados Unidos había deportado llegó este viernes al aeropuerto que sirve a Caracas, lo que marca la primera llegada de este tipo tras la operación militar estadounidense que sacó del poder y capturó al expresidente Nicolás Maduro.

El 3 de enero, fuerzas de Estados Unidos lanzaron un ataque sobre la capital venezolana y lograron arrestar a Maduro junto con su esposa, Cilia Flores. Ambos fueron trasladados a Nueva York para responder ante la justicia por cargos relacionados con narcotráfico, donde enfrentarán un proceso penal.

Venezolanos arribaron a aeropuerto de Maiquetía

Este fue el primer avión que voló hacia Venezuela con migrantes deportados bajo bandera estadounidense después de la operación militar ordenada por Donald Trump, quien aseguró estar al mando de Venezuela. La aeronave partió desde Phoenix, en Arizona, y llegó al aeropuerto de Maiquetía, al promediar las 10:30 de la mañana (hora local), según constató la agencia AFP.

Los venezolanos regresan en el marco de un programa de repatriación que siguió funcionando incluso en medio de la crisis política entre Washington y Caracas. A lo largo del año pasado, aviones procedentes de Estados Unidos llegaron de forma habitual con migrantes venezolanos a pesar del despliegue militar estadounidense en la región del Caribe.

La advertencia del Human Rights First sobre las deportaciones

La organización Human Rights First, que realiza un seguimiento de las deportaciones realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), publicó un comunicado el 9 de enero en el que señalaba que la administración Trump no había enviado ningún vuelo de deportación hacia Venezuela desde el 10 de diciembre. El mes pasado, el gobierno de Caracas indicó que Washington había detenido de manera unilateral los vuelos que se efectuaban dos veces por semana, en medio de un clima de tensión creciente entre los dos países.

Por otra parte, el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. revocó en febrero de 2025 el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos. En su justificación, afirmó que aunque persistían problemas que anteriormente habían servido para proteger contra las deportaciones, “hubo mejoras notables” en la economía, la salud pública y la seguridad. Esto, según el departamento, permite que los venezolanos “regresen a su país de origen de forma segura”, señaló la entidad.

Piden restablecer el TPS para venezolanos

En una carta reciente, los representantes estadounidenses Debbie Wasserman Schultz y Darren Soto, de Florida, junto con Gregory Meeks, de Nueva York, pidieron a la administración Trump que volviera a otorgar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos. Esta solicitud surgió después de que Delcy Rodríguez, quien fue vicepresidenta bajo Maduro, asumiera como presidenta interina respaldada por Estados Unidos.

“La desastrosa decisión de la administración Trump de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos en enero de 2025 se basó en la afirmación de que las condiciones en el país habían mejorado”, afirmaron los legisladores. “Esta afirmación carecía de fundamento en aquel momento y, con el régimen aún en el poder, sin duda es falsa ahora”.

