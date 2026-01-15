Machado dijo que le entregó su medalla del Nobel de la Paz a Donald Trump. | Difusión

Machado dijo que le entregó su medalla del Nobel de la Paz a Donald Trump. | Difusión

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, reveló que "entregó" su medalla del Premio Nobel de la Paz al presidente estadounidense Donald Trump, quien ha codiciado ese galardón, que ha sido considerado personal e intransferible por el comité.

“Le dije que hace 200 años el general Lafayette le entregó una medalla con la efigie de George Washington a Simón Bolívar, que este siempre atesoró. Justo 200 años después, el pueblo de Bolívar le está devolviendo a Washington una medalla en reconocimiento a su labor en favor de Venezuela”, expresó Machado ante la prensa.

TE RECOMENDAMOS EXPOLICÍA CONFIRMA INFILTRACIÓN DE TERNAS EN PROTESTAS CONTRA BOLUARTE EN JULIACA | FUERTE Y CLARO

No aclaró si la medalla era original o una réplica, ni respondió a la pregunta sobre si Trump la había aceptado. Sin embargo, fuentes de la Casa Blanca confirmaron al medio CBS más tarde que se trataba de una medalla "auténtica".

Un gesto de gratitud de la opositora hacia Trump

Con la medalla en sus manos, Machado tenía plena libertad de decidir qué hacer con ella. En el pasado ya había dedicado ese premio a Trump en señal de agradecimiento por el respaldo que él brindó a su movimiento a favor de la democracia y a la causa de la justicia en Venezuela. El comité que otorga el Nobel la reconoció por su labor en defensa de derechos democráticos en su país, una lucha que la llevó a pasar a la clandestinidad por temor a represalias.

No se pudo confirmar si ese gesto influyó en la opinión de Trump, que el mismo día en que fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro tras un operativo, declaró que no cree que Machado esté preparada para liderar la transición en su país. Este jueves, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que el mandatario republicano aún mantiene dudas sobre su capacidad para sustituir al exdictador. "Es una postura realista y no ha cambiado”.

Trump ha expresado en varias oportunidades su interés en el Nobel de la Paz, bajo el argumento de haber puesto fin a varios ocho conflictos internacionales y que ese galardón debería otorgarse según la cantidad de guerras resueltas. «No se me ocurre nadie en la historia que merezca más el Premio Nobel que yo, y no quiero presumir, pero nadie más ha resuelto guerras», dijo Trump la semana pasada en respuesta a la prensa.

Machado confía en la "libertad" de Venezuela

María Corina Machado afirmó que confía en el apoyo de Donald Trump para lograr la "libertad" de Venezuela después de la operación militar liderada por Estados Unidos que terminó con la detención y el derrocamiento de Maduro.

Después de encontrarse con Trump en la Casa Blanca, Machado le dijo a un grupo de seguidores que cuenta con el presidente estadounidense para avanzar hacia la libertad de su país, según informes periodísticos.

"La reunión fue excelente. Pudimos hablar sobre el momento tan difícil que atraviesa el país, pero que atravesamos con esperanza", declaró. "No solamente tenemos que atender a nuestra gente en materia de presos políticos y libertades, sino también prestar atención a la enorme crisis humanitaria que atraviesa el país", agregó la líder opositora.