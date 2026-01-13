Revelan la transcripción del juicio de Nicolás Maduro en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. | Foto: composición LR/

El medio colombiano Nuestra Tele Noticias 24 (NTN24) obtuvo en exclusiva la transcripción de la declaración de Nicolás Maduro ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Un informe de 19 páginas revela que la defensa del exdictador venezolano centrará su estrategia en la 'inmunidad soberana', con el objetivo de desestimar un juicio que lo relaciona con el narcoterrorismo y el Tren de Aragua desde el año 1999.

La audiencia celebrada el lunes 5 de enero en Manhattan tuvo como objetivo la lectura formal de los cargos y la definición de los primeros pasos del proceso judicial. Asimismo, se busca asegurar que la acusación sustitutiva, que fue revelada dos días antes, se gestione bajo la debida supervisión.

Primera hoja de la transcripción de la comparecencia de Nicolás Maduro. Foto: TNT24

Declaraciones de Maduro tras ser enjuiciado en Nueva York

El contenido expone los momentos de tensión vividos por el sucesor de Hugo Chávez, quien, ataviado con un uniforme de preso, intentó presentar una denuncia por un supuesto 'secuestro'. Sin embargo, su intento fue interrumpido por el juez Alvin Hellerstein, que le preguntó insistentemente: "¿Es usted Nicolás Maduro Moros?"

Además, el informe expuso la condición de Cilia Flores, quien se encuentra bajo custodia. Su equipo legal ha solicitado de manera urgente la realización de radiografías, debido a la sospecha de fracturas en las costillas y la presencia de hematomas tras su arresto.

¿Qué dijo la defensa de Maduro tras el juicio?

Barry Pollack, el abogado que representa a Maduro, confirmó que no pedirá la libertad bajo fianza en este momento. Esta declaración se produjo tras las palabras del juez Hellerstein, quien indicó que "cuando sea pertinente, pueden presentar su solicitud de fianza". De hecho, el exmandatario expresó en sus declaraciones que le "gustaría recibir una visita consular", ya que la normativa estadounidense obliga a los extranjeros a informar a su consulado más cercano.

El líder chavista se encuentra en Estados Unidos enfrentando cuatro acusaciones federales, entre las que destacan la conspiración de narcoterrorismo y la conspiración para la importación de cocaína. A su vez, se le atribuye la posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como tener en su poder estos artefactos con el fin de respaldar actividades ilícitas.

Las imputaciones contra Maduro incluyen su supuesta colaboración con grupos criminales que el gobierno de EE. UU. ha clasificado como terroristas, tal es el caso del cártel de los Soles. Por otro lado, se ha informado que su esposa está siendo investigada por presuntos lazos con actividades de apoyo logístico y financiero a la misma organización delictiva.