EE. UU. alerta sobre 'actividad militar' en el espacio aéreo de varias regiones de América Latina

La Administración Federal de Aviación (FAA) de EE. UU. emitió una advertencia este viernes 16 de enero sobre la presencia de "actividad militar" en el espacio aéreo de diversas áreas en América Latina. La institución hizo énfasis en las proximidades de México y varios países de Centroamérica.

El regulador estadounidense señaló "situaciones potencialmente peligrosas" que podrían afectar los sistemas de navegación por satélite. Además, precisó que la alerta se extiende por un lapso de sesenta días, por lo que durará hasta marzo.

EE. UU. comunica presencia militar en los cielos de América Latina

"La FAA emitió avisos de vuelo para áreas específicas de México, Centroamérica, Panamá, Bogotá, Guayaquil y las regiones oceánicas de vuelo de Mazatlán, así como para el espacio aéreo del Pacífico oriental", declaró un portavoz de la Administración Federal de Aviación. De esta manera, la alerta sugiere que podrían estar operando aeronaves militares de Estados Unidos en estas dos áreas de información de vuelo, ya sea sin aviso previo o con los transpondedores apagados.

Cabe recordar que la primera potencia del mundo mantiene un contingente naval en el Caribe en el marco de la operación Lanza del Sur. Así, Washington ha llevado a cabo la destrucción de lanchas presuntamente vinculadas al narcotráfico, las cuales operaban en el Pacífico oriental. Este comando fue el encargado de respaldar la misión denominada Resolución Absoluta, que resultó en la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero en Caracas.

Trump defiende actividad militar en la región

El presidente de EE. UU., Donald Trump, ha manifestado en diversas ocasiones su intención de intensificar la presión sobre los cárteles de la droga, luego de una serie de ataques en aguas del Caribe y el Pacífico que comenzaron el 2 de septiembre. Desde entonces, estos incidentes han dejado un saldo trágico de al menos 107 fallecidos.

El mandatario afirmó que los ataques realizados en la región casi eliminaron las actividades ilegales mediante lanchas. Asimismo, en una entrevista televisiva posterior a la captura de Maduro, el republicano de 79 años detalló que su intención era "empezar a golpear en tierra" y subrayó la situación de los cárteles en México. En consecuencia, hizo que Claudia Sheinbaum se pronunciara para exigir respeto por la soberanía.

Gustavo Petro también protagonizó una situación tensa con el jefe de la Casa Blanca en 2025. Sin embargo, la relación dio un giro inesperado cuando ambos líderes mantuvieron una conversación telefónica. El líder colombiano planteó la posibilidad de llevar a cabo ataques aéreos conjuntos contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN), organización catalogada como "narcoterrorista" por Estados Unidos.