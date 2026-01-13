HOYSuscripcion LR Focus

Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     
Expolicía confirma infiltración de ternas en protestas contra Boluarte en Juliaca | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Mundo

Trump manda mensaje de apoyo a los manifestantes en Irán y lanza advertencia contra el régimen: "Pagarán un alto precio"

La ONG Human Rights Watch señaló que las fuerzas de seguridad de la República Islámica de Irán están ejecutando masacres a gran escala, según reportes.

Donald Trump se pronuncia sobre las manifestaciones en Irán contra el régimen de la República Islámica.
Donald Trump se pronuncia sobre las manifestaciones en Irán contra el régimen de la República Islámica. | Foto: composición LR/AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó este martes a los manifestantes en Irán a persistir en las protestas y a derrocar al régimen de la República Islámica. El llamado se produce en medio de un contexto de represión, que ha resultado en al menos 2.000 muertes, según el propio gobierno persa.

"Patriotas iraníes, mantengan las manifestaciones", publicó el republicano de 79 años en su cuenta de Truth Social. "He cancelado todas las reuniones con los funcionarios iraníes hasta que cese esta matanza sin sentido de manifestantes. La ayuda está en camino", agregó. Las marchas iniciaron como una respuesta al incremento del costo de vida. Con el transcurso de los días, han evolucionado hacia un movimiento que desafía a la cúpula teocrática.

JOSÉ JERÍ APOYA EL PARO DE TRANSPORTISTAS | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Donald Trump impone aranceles del 25% a países que comercien con Irán tras represión contra protestas en el país

EE. UU. amenaza con intervenir en Irán

Trump ha reiterado en diversas ocasiones su disposición a intervenir militarmente en el conflicto con Irán. En un esfuerzo por intensificar la presión sobre la República Islámica, el jefe de la Casa Blanca declaró que implementará de manera inmediata aranceles del 25% a los socios comerciales del país persa.

El mandatario estadounidense no especificó la naturaleza de la asistencia que se brindará a los manifestantes iraníes. Sin embargo, el magnate hizo un llamado a mantener en la memoria los nombres de los "asesinos y abusadores". "Ellos enfrentarán graves consecuencias", advirtió. "Estamos preparados para cualquier eventualidad y esperamos que Washington elija una opción sensata. No importa qué opción elijan, estamos preparados para ello", sostuvo Trump.

PUEDES VER: Trump analiza intervención militar en Teherán e Irán responde que está "totalmente preparado" para una guerra

Pronunciamientos por las marchas contra el régimen iraní

El martes, el canciller de Irán, Abás Araqchi, afirmó en una entrevista con Al Jazeera que el gobierno tomó la decisión de interrumpir el acceso a internet debido a la percepción de estar "confrontado a operaciones terroristas" y tras detectar que las instrucciones provenían de fuentes externas al país.

A pesar del restablecimiento de la conexión telefónica internacional, los ciudadanos iraníes continúan sin acceso a internet desde el 8 de enero. Organizaciones han denunciado que esta medida busca encubrir la magnitud de la violencia y el derramamiento de sangre que ha tenido lugar en el país.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó su profunda preocupación ante la represión que se vive en la región, calificándola de "horrorizante". Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, informó que se impulsarán sanciones de manera "rápida" en respuesta al alarmante incremento de muertes reportadas.

En cambio, informes de la prensa estatal señalan que un número significativo de integrantes de las fuerzas de seguridad perdió la vida durante las manifestaciones. Los funerales de estos fallecidos se transformaron en masivas concentraciones en apoyo al gobierno que, en respuesta a la situación, proclamó tres días de luto oficial.

Por otro lado, Reza Pahlavi, descendiente del sah derrocado en 1979 y líder opositor que reside en Estados Unidos, hizo un llamado a las fuerzas de seguridad para que "se alineen con el pueblo".

