El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia sobre la posibilidad de que su administración controle Groenlandia. El republicano de 79 años afirmó que la posición podría evitar que potencias extranjeras asuman el control de la isla, que actualmente está bajo el gobierno del Reino de Dinamarca.

"Si no tomamos Groenlandia, Rusia o China lo harán, y no voy a permitir que eso pase", declaró el mandatario a periodistas a bordo del Air Force One el domingo 11 de enero. El magnate también expresó su disposición a alcanzar un acuerdo con el territorio autónomo danés. "De una forma u otra, vamos a tener Groenlandia", agregó.

Estados Unidos controlará Groenlandia, según Trump

El presidente de EE. UU. aseguró que la gestión del territorio autónomo de Dinamarca, conocido por su abundancia en minerales, es fundamental para la seguridad nacional de la primera potencia del mundo. Además, esta postura se fundamenta en el incremento de las actividades militares de Rusia y China en la región del Ártico.

Trump sugirió que Groenlandia debería considerar un acuerdo estratégico y se burló de las defensas actuales de la isla. "¿Saben cuál es su defensa? Dos trineos tirados por perros", mencionó. En cambio, expuso que Moscú y Pekín cuentan con "destructores y submarinos por todas partes".

A raíz de las declaraciones del republicano en las últimas semanas, la mayoría de la población y los partidos políticos de Groenlandia han expresado su rechazo a quedar bajo el control de Estados Unidos. El territorio insular fue una colonia danesa hasta 1953 y logró su autonomía en 1979. Actualmente, la isla contempla la posibilidad de distanciarse aún más de Dinamarca en el futuro.

Respuestas a la postura agresiva de Trump

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, alertó que cualquier intento de Estados Unidos de adquirir Groenlandia mediante la fuerza pondría en riesgo 80 años de relaciones de seguridad en el Atlántico. Trump desestimó el comentario de la líder europea. "(Groenlandia) nos necesita mucho más de lo que nosotros los necesitamos a ellos", añadió.

Como respuesta a las intenciones de EE. UU., la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y la isla informaron el lunes sobre su compromiso de colaborar en el fortalecimiento de la defensa de este extenso territorio autónomo de Dinamarca. El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, manifestó su confianza en la Alianza Atlántica. "Nuestra seguridad y defensa son responsabilidad de la OTAN. Este es un principio fundamental e inquebrantable", reconoció.

En el transcurso del último año, Dinamarca ha incrementado notablemente sus inversiones en Groenlandia con el objetivo de satisfacer las expectativas de Washington. Frederiksen destacó que, en 2025, Copenhague asignó 1.200 millones de euros a la seguridad en esta área estratégica.