Mundo

Ministros de Groenlandia y Dinamarca se reunirán con Rubio y JD Vance en la Casa Blanca ante la tensión por anexión a EE.UU.

El encuentro entre los altos funcionarios será el miércoles 14 de enero, en Washington, para abordar la seguridad en el Ártico en medio de las amenazas de Trump.

JD Vance y Marco Rubio serán los altos funcionarios del Gobierno de Donald Trump que se reunirán con los representantes de Groenlandia y Dinamarca el miércoles 14 de enero.
JD Vance y Marco Rubio serán los altos funcionarios del Gobierno de Donald Trump que se reunirán con los representantes de Groenlandia y Dinamarca el miércoles 14 de enero.

El miércoles 14 de enero, los ministros de Relaciones Exteriores de Dinamarca y Groenlandia se reunirán con el vicepresidente estadounidense JD Vance y el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, en la Casa Blanca, en medio de crecientes tensiones sobre el futuro de la isla. El encuentro, confirmado por el canciller danés Lars Løkke Rasmussen, sería para discutir la seguridad en el Ártico y las implicaciones geopolíticas de las recientes amenazas de anexión por parte de Donald Trump.

La reunión se produce en un contexto delicado para los daneses y groenlandeses, quienes insistieron en la soberanía sobre la isla. A nivel internacional, ambos gobiernos reafirmaron su postura en defensa del derecho internacional, mientras Estados Unidos, bajo la administración Trump, aumentó la presión sobre su anexión. La conversación también abordará cómo la OTAN puede colaborar para fortalecer la seguridad en la región Ártica frente a amenazas.

PUEDES VER: Trump afirma que EE. UU. controlará Groenlandia "de una forma u otra" ante la supuesta amenaza de Rusia y China

lr.pe

Las recientes declaraciones de Trump sobre Groenlandia y el "trineo tirado por perros"

En una charla con periodistas a bordo del Air Force One, Trump comentó irónicamente sobre la seguridad de Groenlandia, sugiriendo que Dinamarca había reforzado su seguridad con un "trineo tirado por perros". Esta burla vino tras la intensificación de la retórica estadounidense sobre la necesidad de controlar a la isla por razones de seguridad nacional. El republicano subrayó la importancia estratégica de la isla en el Ártico, en el contexto de sus preocupaciones por las actividades de otras potencias en la región.

El mandatario, quien en el pasado mostró interés por comprar la isla, declaró que "no permitirá que Rusia o China ocupen Groenlandia". Sus comentarios fueron recibidos con sorpresa y condena en los gobiernos daneses y groenlandeses, quienes reiteraron su postura en contra de cualquier intento de anexión. Además, el nombramiento de Jeff Landry, gobernador de Luisiana, como enviado especial a Groenlandia, se enmarca en estos esfuerzos por intensificar la influencia estadounidense sobre la isla.

PUEDES VER: Groenlandia rechaza anexión de EE.UU. tras nuevas amenazas de Trump de usar la fuerza: "No queremos ser estadounidenses"

lr.pe

China responde a las afirmaciones de Trump sobre Groenlandia

La reacción china ante las declaraciones de Trump sobre Groenlandia fue clara. La portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Mao Ning, expresó el viernes 9 de enero que Estados Unidos no debe utilizar a otros países como "excusa para sus propios fines egoístas". Según la diplomática, todas las naciones tienen un derecho a efectuar actividades en el Ártico que debe ser respetado, subrayando que las acciones de su país en la región tienen como fin "la paz, estabilidad y desarrollo".

Por otro lado, aunque China tiene intereses limitados en Groenlandia, principalmente en el sector comercial, las rutas árticas sí son de interés estratégico para Beijing, especialmente con la inclusión de la Ruta de la Seda Polar en su estrategia. Sin embargo, las incursiones mineras e industriales chinas en Groenlandia fueron en su mayoría frustradas en los últimos años, lo que limita su presencia en la isla. A pesar de esto, la postura de Beijing ante las intenciones de Trump refleja una creciente preocupación por la interferencia de Estados Unidos en una región de interés global.

