Mundo

Donald Trump y María Corina Machado se reunirán el jueves por primera vez tras el Nobel de la Paz y la caída de Maduro

Machado intensifica su agenda internacional, que incluye una audiencia con el papa León XIV, buscando apoyo para la liberación de presos políticos y la transición a la democracia.

En los últimos días, la líder opositora también ha intensificado su agenda internacional. Foto: Composición LR/AFP.
El presidente de Donald Trump recibirá este jueves 15 de enero de 2026 en la Casa Blanca a la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, confirmó un alto funcionario de la Administración estadounidense, en medio de la profunda crisis política que atraviesa Venezuela tras la captura del exdictador Nicolás Maduro.

El encuentro se produce con Washington directamente involucrado en las negociaciones sobre el futuro institucional de Venezuela y una reorganización del apoyo internacional tras el derrocamiento de Maduro. Trump había manifestado la semana pasada que estaba “impaciente” por saludar a Machado, quien salió de manera clandestina de Venezuela con apoyo estadounidense para recibir su galardón en Oslo.

En los últimos días, la líder opositora también ha intensificado su agenda internacional, incluyendo una audiencia con el papa León XIV en el Vaticano, donde solicitó apoyo para la liberación de presos políticos y una transición “sin demora” hacia la democracia.

La relación entre Machado y Trump

La relación entre Machado y Trump es inestable. Aunque la lideresa opositora ha mostrado predisposición hacia el mandatario estadounidense, en más de una oportunidad él ha manifestado su inconformidad con la figura de la venezolana como personaje político.

Tras la captura de Maduro en el operativo en Caracas, se esperaba que Machado liderara la transición en Venezuela. Sin embargo, Trump desestimó esa opción desde el primer momento y con el paso de los días terminó por respaldar a la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Esto, según informes, tuvo la finalidad de evitar protestas dentro del pueblo venezolano por un cambio tan abrupto.

Asimismo, el líder republicano ha señalado en más de una ocasión que Machado no se presenta como una figura con suficiente apoyo para liderar políticamente a Venezuela.

