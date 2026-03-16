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Economía

Precios en mercados HOY 16 de marzo: pollo, papa, limón, cebolla, huevos, arroz y otros de canasta básica en Perú

Antes de ir al mercado, hoy lunes 16 de marzo del 2026, conoce y compara los precios de los alimentos: pollo, pescado, papa, cebolla, tomate, zanahoria, limón, huevos, arroz, manzana, plátano, fresa, entre otros, de la canasta básica en Perú. La República recorrió mercados del norte, centro, sur y oriente. Cuida la economía de tu hogar.

En Trujillo, el pollo cuesta a S/12 el kilo. Foto: Yolanda Goicochea, La República
En Trujillo, el pollo cuesta a S/12 el kilo. Foto: Yolanda Goicochea, La República

Este lunes 16 de marzo del 2026, las amas de casa del Perú inician el día con una pregunta clave antes de ir al mercado: ¿cuánto cuestan los alimentos para preparar la comida del día? La República recorrió los mercados de Piura, Chiclayo, Arequipa y Juliaca para verificar los precios del pollo, la papa, el huevo, las verduras y los abarrotes esenciales para el menú familiar de la semana.

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A continuación, te mostramos los precios actualizados de la canasta básica por ciudad, con la información que realmente importa para quienes compran día a día.

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POLLO (KG)PAPA (KG)CEBOLLA (KG)LIMÓN (KG)HUEVO (DOCENA)ARROZ
TRUJILLOS/ 12.00S/ 2.50S/ 2.50S/ 2.00S/ 12.00S/ 3.50
PUNOS/ 13.00S/ 2.50S/ 2.50S/ 6.00S/ 14.00S/ 5.00
JULIACAS/ 12.00S/ 2.50S/ 2.00S/ 6.00S/ 4.00S/ 4.50

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Canasta básica en el norte del Perú: Trujillo

La República también visitó mercados del norte del Perú: Trujillo . Los precios son los siguientes:

  • Trujillo: en el mercado Mayorista, el precio del kilo de pollo se vende a S/12. En los tubérculos, la papa yungay se vende S/2,50 el kilo. En el caso de la cebolla, el kilo está a S/2,50 según el tamaño, mientras que el limón se oferta a S/2. Además, la plancha de 30 unidades de huevos está a S/12 y el kilo de arroz S/3,50.

Canasta básica en el sur del Perú: precios en Puno y Juliaca

La República también visitó mercados del sur del Perú: Puno y Juliaca. Los precios son los siguientes:

  • Puno: en el mercado Unión y , el precio del kilo de pollo es de S/13, mientras que la papa se oferta a S/2,50 por kilo. Por su parte, el kilo de cebolla también se vende a S/2,50 y el kilo de limón se ofrece a S/6. La plancha de huevos se vende a S/14 y el kilo de arroz extra a S/5.
  • Juliaca: en el mercado Santa Barbara, el precio del kilo de pollo es de S/12, mientras que la papa canchán se oferta a S/2,50 por kilo. Por su parte, el kilo de cebolla se vende a S/2 y el kilo de limón se ofrece desde S/6. El kilo de huevos se vende a S/4 y el kilo de arroz a S/4,50.

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La cebolla se vende desde S/1,50 en el complejo de mercados de Piura. Foto: Almendra Ruesta - La República.

La cebolla se vende desde S/1,50 en el complejo de mercados de Piura. Foto: Almendra Ruesta - La República.

Factores que impulsan las diferencias de precios

En la selva, los costos son más elevados por el transporte fluvial o aéreo. En la sierra sur impacta el clima, menor producción y estacionalidad. En la costa norte, mayor estabilidad en pollo y huevo debido a su cercanía a centros avícolas.

Recuerda comparar antes de comprar: pequeñas diferencias pueden ayudar a que tu menú familiar rinda más durante toda la semana.

(Con información de corresponsales)

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