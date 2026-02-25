HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Deportes

Partidos de hoy, miércoles 25 de febrero: horarios y canales de TV para ver fútbol en vivo

Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios, canales de TV y resultados de la Copa Libertadores, Liga Profesional Argentina y la definición de los playoffs de la Champions League.

Programación de los partidos de hoy, miércoles 25 de febrero. Foto: composición LR/Real Madrid/Universitario
Programación de los partidos de hoy, miércoles 25 de febrero. Foto: composición LR/Real Madrid/Universitario

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, miércoles 25 de febrero del 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Copa Libertadores y Liga Profesional Argentina) y los playoffs de la Champions League por las señales de canales como ESPN o desde servicios de streaming (Disney Plus) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

El compromiso más atractivo de la jornada tendrá como protagonistas a Real Madrid y Benfica. El conjunto portugués visitará el Santiago Bernabéu para definir la clasificación a octavos de final de la Liga de Campeones. Por otra parte, en nuestro continente se conocerán a todos los clasificados a fase 3 de Libertadores.

PUEDES VER: Lionel Messi se arrepiente de no priorizar su educación: 'Ahora estoy con celebridades y te sentís un ignorante'

lr.pe

Partidos de HOY de la Champions League

  • Juventus vs Galatasaray
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • PSG vs Mónaco
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Atalanta vs Borussia Dortmund
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Real Madrid vs Benfica
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: ESPN.

¿Quiénes juegan HOY por Copa Libertadores?

  • Botafogo vs Nacional de Potosí
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Argentinos Juniors vs Barcelona
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: ESPN

Liga Peruana de Vóley: partidos de HOY

Partidos de la Liga Profesional Argentina HOY

  • Newell's vs Estudiantes de La Plata
  • Hora: 5.30 p. m.
  • Canal: Disney Plus, TyC Sports
Notas relacionadas
Sporting Cristal vs Carabobo: fecha y hora confirmada del partido por el pase a fase grupos de Copa Libertadores

Sporting Cristal vs Carabobo: fecha y hora confirmada del partido por el pase a fase grupos de Copa Libertadores

LEER MÁS
Facundo Morando, DT de Alianza Lima, tras no clasificar al Mundial de Clubes: "Difícil competir con presupuestos de más de 5 millones de dólares"

Facundo Morando, DT de Alianza Lima, tras no clasificar al Mundial de Clubes: "Difícil competir con presupuestos de más de 5 millones de dólares"

LEER MÁS
Juan Pablo Goicochea no lamenta haberse ido del Perú: "Me he dado cuenta de lo que realmente es el nivel competitivo"

Juan Pablo Goicochea no lamenta haberse ido del Perú: "Me he dado cuenta de lo que realmente es el nivel competitivo"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Antonio Rizola y su dura opinión sobre Ysabella Sánchez en Sudamericano de Vóley: "El rendimiento no fue tan alto como esperaba"

Antonio Rizola y su dura opinión sobre Ysabella Sánchez en Sudamericano de Vóley: "El rendimiento no fue tan alto como esperaba"

LEER MÁS
Presidente de la CSV revela la única opción para que Alianza Lima juegue el Mundial de Clubes de Vóley: "Clasificaron dos en Sudamérica"

Presidente de la CSV revela la única opción para que Alianza Lima juegue el Mundial de Clubes de Vóley: "Clasificaron dos en Sudamérica"

LEER MÁS
Lionel Messi se arrepiente de no priorizar su educación: "Ahora estoy con celebridades y te sentís un ignorante"

Lionel Messi se arrepiente de no priorizar su educación: "Ahora estoy con celebridades y te sentís un ignorante"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partidos de hoy, miércoles 25 de febrero: horarios y canales de TV para ver fútbol en vivo

Estado de carreteras en Perú hoy: revisa cuáles son las vías bloqueadas por lluvias y huaicos

Precio del dólar en Perú HOY, miércoles 25 de febrero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Deportes

Real Madrid vs Benfica EN VIVO HOY: horario y canales para ver la vuelta por los playoffs de la Champions League 2026

"La vida de Alejandro Olmedo es una historia de superación; era un muchachito que recogía pelotas y llegó a ser número uno del mundo"

Universitario vs Géminis EN VIVO HOY: horario y canal para ver el partido por la fecha 6 de Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Luis Jiménez Borra es el nuevo ministro de Justicia del Gobierno de José María Balcázar

Votar con DNI vencido en Elecciones 2026: lo que debes saber según la ONPE

Hernando de Soto rompe su silencio: "Se entregó una lista con nombres (…) No volvimos a recibir respuesta"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025