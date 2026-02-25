Partidos de hoy, miércoles 25 de febrero: horarios y canales de TV para ver fútbol en vivo

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, miércoles 25 de febrero del 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Copa Libertadores y Liga Profesional Argentina) y los playoffs de la Champions League por las señales de canales como ESPN o desde servicios de streaming (Disney Plus) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

El compromiso más atractivo de la jornada tendrá como protagonistas a Real Madrid y Benfica. El conjunto portugués visitará el Santiago Bernabéu para definir la clasificación a octavos de final de la Liga de Campeones. Por otra parte, en nuestro continente se conocerán a todos los clasificados a fase 3 de Libertadores.

Partidos de HOY de la Champions League

Juventus vs Galatasaray

Hora: 3.00 p. m.

Canal: ESPN

PSG vs Mónaco

Hora: 3.00 p. m.

Canal: ESPN

Atalanta vs Borussia Dortmund

Hora: 3.00 p. m.

Canal: ESPN

Real Madrid vs Benfica

Hora: 3.00 p. m.

Canal: ESPN.

¿Quiénes juegan HOY por Copa Libertadores?

Botafogo vs Nacional de Potosí

Hora: 7.30 p. m.

Canal: ESPN

Argentinos Juniors vs Barcelona

Hora: 7.30 p. m.

Canal: ESPN

Liga Peruana de Vóley: partidos de HOY

Universitario vs Géminis

Hora: 6.00 p. m.

Canal: Latina TV

Partidos de la Liga Profesional Argentina HOY