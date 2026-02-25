Partidos de hoy, miércoles 25 de febrero: horarios y canales de TV para ver fútbol en vivo
Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios, canales de TV y resultados de la Copa Libertadores, Liga Profesional Argentina y la definición de los playoffs de la Champions League.
- Sporting Cristal vs Carabobo: fecha y hora confirmada del partido por el pase a fase grupos de Copa Libertadores
- Facundo Morando, DT de Alianza Lima, tras no clasificar al Mundial de Clubes: "Difícil competir con presupuestos de más de 5 millones de dólares"
¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, miércoles 25 de febrero del 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Copa Libertadores y Liga Profesional Argentina) y los playoffs de la Champions League por las señales de canales como ESPN o desde servicios de streaming (Disney Plus) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.
El compromiso más atractivo de la jornada tendrá como protagonistas a Real Madrid y Benfica. El conjunto portugués visitará el Santiago Bernabéu para definir la clasificación a octavos de final de la Liga de Campeones. Por otra parte, en nuestro continente se conocerán a todos los clasificados a fase 3 de Libertadores.
Partidos de HOY de la Champions League
- Juventus vs Galatasaray
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: ESPN
- PSG vs Mónaco
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Atalanta vs Borussia Dortmund
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Real Madrid vs Benfica
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: ESPN.
¿Quiénes juegan HOY por Copa Libertadores?
- Botafogo vs Nacional de Potosí
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: ESPN
- Argentinos Juniors vs Barcelona
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: ESPN
Liga Peruana de Vóley: partidos de HOY
- Universitario vs Géminis
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: Latina TV
Partidos de la Liga Profesional Argentina HOY
- Newell's vs Estudiantes de La Plata
- Hora: 5.30 p. m.
- Canal: Disney Plus, TyC Sports