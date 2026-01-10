Rodrigo Paz cumple 2 meses de gobierno en medio de protestas por decretos económicos y proyectos petroleros en Bolivia

Bolivia enfrenta intensas protestas y bloqueos en su segundo mes de gobierno bajo Rodrigo Paz, impulsadas por la COB por el nuevo Decreto Supremo 5503 que elimina subsidios a combustibles. | Foto: Aizar Raldes / AFP

Bolivia enfrenta intensas protestas y bloqueos en su segundo mes de gobierno bajo Rodrigo Paz, impulsadas por la COB por el nuevo Decreto Supremo 5503 que elimina subsidios a combustibles. | Foto: Aizar Raldes / AFP

Bolivia atraviesa un escenario de alta tensión social y política cuando el presidente Rodrigo Paz cumple sus primeros dos meses al frente del Gobierno. El inicio de 2026 estuvo marcado por protestas, marchas y bloqueos impulsados principalmente por la Central Obrera Boliviana (COB), en rechazo a decretos supremos que introducen ajustes económicos y cambios en el ejercicio del poder presidencial.

Las movilizaciones coinciden con el debate sobre el rumbo económico del país y el impacto de las medidas adoptadas para enfrentar la crisis fiscal heredada de la administración anterior. A este clima de descontento se sumó el rechazo de comunidades del sur del país a un proyecto de exploración petrolera en una zona ambientalmente protegida, lo que amplió el foco del conflicto más allá de las ciudades.

Protestas por decretos económicos y cuestionamientos legales

El principal detonante de las movilizaciones fue el Decreto Supremo 5503, que eliminó el subsidio a los combustibles y elevó el precio del diésel y la gasolina en un promedio del 124%. Aunque el Gobierno defendió la medida como necesaria para estabilizar las finanzas públicas y la acompañó con incrementos en bonos sociales y el salario mínimo, sectores sindicales y sociales denunciaron artículos que consideran inconstitucionales.

Dirigentes de la COB plantearon la abrogación parcial del decreto y propusieron separar los aspectos económicos de aquellos vinculados a contratos de inversión en recursos estratégicos, como minería e hidrocarburos. Según críticos de la norma, los plazos acelerados podrían omitir controles legislativos, estudios de impacto ambiental y procesos de consulta previa a las comunidades afectadas, lo que ha profundizado la desconfianza hacia el Ejecutivo.

Gobierno a distancia y conflicto por exploración petrolera

En paralelo al conflicto económico, el presidente Paz promulgó el Decreto Supremo 5515, que le permite gobernar a distancia mediante medios tecnológicos cuando se encuentre fuera del país. La medida busca evitar que el vicepresidente asuma temporalmente el mando, en un contexto de desacuerdos internos, pero ha sido cuestionada por constitucionalistas que señalan una posible contradicción con la Carta Magna y los mecanismos de sucesión establecidos.

La tensión se intensificó aún más con el rechazo al proyecto de exploración petrolera Domo Oso X3, en el área de San Telmo, que se superpone parcialmente a la Reserva de Tariquía, en el departamento de Tarija. Comunarios y organizaciones ambientales advierten riesgos para las fuentes de agua y el equilibrio ecológico, mientras que el Gobierno sostiene que el pozo cuenta con licencias y se ubica fuera de los límites de la reserva. Este conflicto reactivó una disputa que lleva más de una década y se convirtió en uno de los principales desafíos políticos del inicio de la gestión de Rodrigo Paz.