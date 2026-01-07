HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EE. UU. incauta 2 buques petroleros en medio de tensiones en el Caribe
EE. UU. incauta 2 buques petroleros en medio de tensiones en el Caribe     EE. UU. incauta 2 buques petroleros en medio de tensiones en el Caribe     EE. UU. incauta 2 buques petroleros en medio de tensiones en el Caribe     
Mundo

Rubio dice que EE. UU. tiene un plan para Venezuela tras caída de Maduro y destaca cooperación por petroleros incautados

El secretario de Estado comentó que el plan consiste en tres fases y que Venezuela pidió que el petróleo incautado de un buque en el Caribe sea parte de la negociación con Estados Unidos. 

Marco Rubio presentó un plan de tres fases para Venezuela tras la captura de Maduro.
Marco Rubio presentó un plan de tres fases para Venezuela tras la captura de Maduro. | AFP

Tras una audiencia en el Congreso, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que Estados Unidos tiene un plan para Venezuela, luego de que fuerzas estadounidenses sacaran del poder al exdictador Nicolás Maduro en una operación militar el sábado 3 de enero.

"No estamos improvisando", aseguró Rubio a periodistas tras una sesión informativa privada para senadores en el Capitolio. "Les hemos detallado los planes. Se lo hemos descrito", insistió el funcionario tras declaraciones críticas de senadores demócratas.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO FUJIMORI NO LLEGARÍA A SEGUNDA VUELTA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: Jefes guerrilleros colombianos abandonan Venezuela tras captura de Maduro por parte de Estados Unidos

lr.pe

El plan para el futuro de Venezuela

Rubio explicó que Estados Unidos tiene pensado un plan en tres fases en Venezuela. Según dijo a los periodistas, la primera etapa está enfocada en estabilizar el país. "No queremos que caiga en el caos”, declaró el secretario de Estado a los periodistas y añadió que la estabilización incluye el “control” del petróleo en Venezuela.

Asimismo, destacó una propuesta del presidente Trump que se había anunciado la noche anterior: poner en el mercado entre 30 y 50 millones de barriles del crudo venezolano a precios de mercado. Asimismo, afirmó que el dinero obtenido de esa venta de petróleo “se gestionará de tal manera que controlaremos cómo se distribuye para que beneficie al pueblo venezolano”.

La segunda fase, explicó Rubio, será lo que él llama la "etapa de recuperación". "Consiste en garantizar que las empresas estadounidenses, occidentales y de otros países tengan acceso al mercado venezolano de forma justa”. Esto también incluye la reconciliación política dentro de Venezuela para garantizar que “las fuerzas de la oposición puedan recibir amnistía y ser liberadas”, dijo.

Desde el sábado, Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada de Venezuela, lo que ha generado inquietud entre muchos líderes de oposición que están fuera del país. “La tercera fase, por supuesto, será la de transición”, declaró Rubio a los periodistas, y agregó. "Creemos que avanzaremos de forma muy positiva”.

PUEDES VER: Machado acusa a Delcy Rodríguez de aliarse con Rusia, Irán y China: "Es muy rechazada por el pueblo venezolano"

lr.pe

Rubio entre los funcionarios designados para liderar transición en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en una entrevista telefónica con NBC News que la coordinación de la transición en Venezuela estará a cargo de varios de sus colaboradores más cercanos.

Entre ellos se encuentran Marco Rubio, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, el asesor en temas de seguridad y migración, Stephen Miller, y su vicepresidente, JD Vance. Sin embargo, el republicano dejó claro que, aunque este equipo estará a la cabeza de las gestiones, será él quien tome las decisiones. "Es un grupo de todos. Todos son expertos en diferentes (campos)", indicó.

PUEDES VER: Estados Unidos retira la afirmación de que el Cártel de los Soles es real en la acusación formal contra Maduro, según NYT

lr.pe

Resalta cooperación tras incautación de petrolero en el Caribe

Rubio aseguró que Venezuela pidió que el petróleo incautado de un buque en el Caribe forme parte de la negociación con Estados Unidos. Washington tomó el control de ese petrolero porque transportaba crudo que estaba bajo sanciones, y también incautó otro buque vacío con bandera de Camerún en el Atlántico. Según el secretario de Estado, Caracas "quiere que ese petróleo que fue incautado forme parte del acuerdo" para que Washington supervise la venta de crudo venezolano.

Por otro lado, Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU., se pronunció después de confiscar los barcos de petróleo. A través de su cuenta en X afirmó que, aunque quienes transportan ese crudo intenten evadir a las autoridades, “no pueden esconderse”. "Nunca cejaremos en nuestra misión de proteger al pueblo estadounidense e interrumpir la financiación del narcoterrorismo dondequiera que la encontremos, punto. Esta es la mayor fuerza de combate de nuestro país en su máxima expresión. Esto es Estados Unidos primero en el mar'", finalizó.

Notas relacionadas
Venezuela EN VIVO: EE. UU. incauta 2 buques petroleros en medio de tensiones en el Caribe

Venezuela EN VIVO: EE. UU. incauta 2 buques petroleros en medio de tensiones en el Caribe

LEER MÁS
Senador republicano afirma que intervención en Venezuela es el "inicio del cambio": "Arreglaremos Cuba y Nicaragua"

Senador republicano afirma que intervención en Venezuela es el "inicio del cambio": "Arreglaremos Cuba y Nicaragua"

LEER MÁS
Estados Unidos confirmó la captura de dos buques petroleros: el primero en el Atlántico Norte y el segundo en el Caribe

Estados Unidos confirmó la captura de dos buques petroleros: el primero en el Atlántico Norte y el segundo en el Caribe

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Venezuela EN VIVO: EE. UU. procesará a tripulación de buque con bandera rusa incautado en el Atlántico

Venezuela EN VIVO: EE. UU. procesará a tripulación de buque con bandera rusa incautado en el Atlántico

LEER MÁS
Trump exige a Delcy Rodríguez romper relaciones con China, Rusia, Irán y Cuba para que Venezuela vuelva a extraer y vender petróleo

Trump exige a Delcy Rodríguez romper relaciones con China, Rusia, Irán y Cuba para que Venezuela vuelva a extraer y vender petróleo

LEER MÁS
Estados Unidos confirmó la captura de dos buques petroleros: el primero en el Atlántico Norte y el segundo en el Caribe

Estados Unidos confirmó la captura de dos buques petroleros: el primero en el Atlántico Norte y el segundo en el Caribe

LEER MÁS
Las 2 superpotencias más poderosas del mundo se unen por primera vez y realizan operaciones navales conjuntas

Las 2 superpotencias más poderosas del mundo se unen por primera vez y realizan operaciones navales conjuntas

LEER MÁS
Venezolano relata cómo enfrentó a Maduro cara a cara en el tribunal de Nueva York: "No me pude contener al ver a este criminal"

Venezolano relata cómo enfrentó a Maduro cara a cara en el tribunal de Nueva York: "No me pude contener al ver a este criminal"

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Denuncian a congresista Kira Alcarraz por agredir a fiscalizador del SAT

AAP advierte que decisión del MTC de postergar nuevas placas para motos generará desabastecimiento total por cuatro meses

Chabuca Granda, Victoria Angulo y la historia de “La flor de la canela”, por Eduardo González Viaña

Mundo

Suiza congela los activos de Nicolás Maduro y de 37 personas vinculadas a él tras su arresto en Caracas y su posterior traslado a Estados Unidos

Descubren la mayor reserva de litio del mundo en un supervolcán que supera a Bolivia y China: extracción del mineral iniciaría en 2028

El nuevo edificio más alto de Sudamérica ya se encuentra en construcción: costará cerca de US$ 500 millones y será más alto que la Torre Eiffel de Francia

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Denuncian a congresista Kira Alcarraz por agredir a fiscalizador del SAT

Comisión de Ética verá denuncia contra congresista Kira Alcarraz por agresión a fiscalizador del SAT

En riesgo investigación de muertes en protestas contra Boluarte por desarticulación de equipo fiscal

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025