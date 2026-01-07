Tras una audiencia en el Congreso, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que Estados Unidos tiene un plan para Venezuela, luego de que fuerzas estadounidenses sacaran del poder al exdictador Nicolás Maduro en una operación militar el sábado 3 de enero.

"No estamos improvisando", aseguró Rubio a periodistas tras una sesión informativa privada para senadores en el Capitolio. "Les hemos detallado los planes. Se lo hemos descrito", insistió el funcionario tras declaraciones críticas de senadores demócratas.

TE RECOMENDAMOS KEIKO FUJIMORI NO LLEGARÍA A SEGUNDA VUELTA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: Jefes guerrilleros colombianos abandonan Venezuela tras captura de Maduro por parte de Estados Unidos

El plan para el futuro de Venezuela

Rubio explicó que Estados Unidos tiene pensado un plan en tres fases en Venezuela. Según dijo a los periodistas, la primera etapa está enfocada en estabilizar el país. "No queremos que caiga en el caos”, declaró el secretario de Estado a los periodistas y añadió que la estabilización incluye el “control” del petróleo en Venezuela.

Asimismo, destacó una propuesta del presidente Trump que se había anunciado la noche anterior: poner en el mercado entre 30 y 50 millones de barriles del crudo venezolano a precios de mercado. Asimismo, afirmó que el dinero obtenido de esa venta de petróleo “se gestionará de tal manera que controlaremos cómo se distribuye para que beneficie al pueblo venezolano”.

La segunda fase, explicó Rubio, será lo que él llama la "etapa de recuperación". "Consiste en garantizar que las empresas estadounidenses, occidentales y de otros países tengan acceso al mercado venezolano de forma justa”. Esto también incluye la reconciliación política dentro de Venezuela para garantizar que “las fuerzas de la oposición puedan recibir amnistía y ser liberadas”, dijo.

Desde el sábado, Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada de Venezuela, lo que ha generado inquietud entre muchos líderes de oposición que están fuera del país. “La tercera fase, por supuesto, será la de transición”, declaró Rubio a los periodistas, y agregó. "Creemos que avanzaremos de forma muy positiva”.

Rubio entre los funcionarios designados para liderar transición en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en una entrevista telefónica con NBC News que la coordinación de la transición en Venezuela estará a cargo de varios de sus colaboradores más cercanos.

Entre ellos se encuentran Marco Rubio, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, el asesor en temas de seguridad y migración, Stephen Miller, y su vicepresidente, JD Vance. Sin embargo, el republicano dejó claro que, aunque este equipo estará a la cabeza de las gestiones, será él quien tome las decisiones. "Es un grupo de todos. Todos son expertos en diferentes (campos)", indicó.

Resalta cooperación tras incautación de petrolero en el Caribe

Rubio aseguró que Venezuela pidió que el petróleo incautado de un buque en el Caribe forme parte de la negociación con Estados Unidos. Washington tomó el control de ese petrolero porque transportaba crudo que estaba bajo sanciones, y también incautó otro buque vacío con bandera de Camerún en el Atlántico. Según el secretario de Estado, Caracas "quiere que ese petróleo que fue incautado forme parte del acuerdo" para que Washington supervise la venta de crudo venezolano.

Por otro lado, Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU., se pronunció después de confiscar los barcos de petróleo. A través de su cuenta en X afirmó que, aunque quienes transportan ese crudo intenten evadir a las autoridades, “no pueden esconderse”. "Nunca cejaremos en nuestra misión de proteger al pueblo estadounidense e interrumpir la financiación del narcoterrorismo dondequiera que la encontremos, punto. Esta es la mayor fuerza de combate de nuestro país en su máxima expresión. Esto es Estados Unidos primero en el mar'", finalizó.