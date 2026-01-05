HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
ONU discute situación de Venezuela EN VIVO
ONU discute situación de Venezuela EN VIVO     ONU discute situación de Venezuela EN VIVO     ONU discute situación de Venezuela EN VIVO     
EN VIVO

Tachas rechazadas, partidos en crisis y una región marcada por la guerra | Arde Troya con Juliana Oxenford

Mundo

Irán realiza maniobras militares en medio de protestas que han dejado 15 muertos y más de 500 detenidos

Desde hace una semana, Irán se ve inmerso en múltiples protestas a raíz de la crisis económica que afronta el país. El rial en devaluación.

Irán adolece de protestas en sus calles debido a la crisis económica.
Irán adolece de protestas en sus calles debido a la crisis económica. | Composición LR

Las autoridades de Irán realizaron durante la noche del domingo maniobras militares no anunciadas en ciudades como Teherán, Isfahán y Mashhad, después de que residentes difundieran en redes sociales imágenes de explosiones y proyectiles en el cielo. La agencia de noticias semioficial Fars informó de que se trataba de ejercicios militares, sin ofrecer detalles sobre su alcance o duración.

Las operaciones se produjeron mientras continúan las protestas iniciadas el 28 de diciembre por la crisis económica, que se han extendido a 26 de las 31 provincias del país. Según el observatorio de derechos humanos Hrana, las movilizaciones han dejado hasta ahora al menos 15 muertos y más de 500 personas detenidas, como consecuencia de enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y redadas en domicilios de personas vinculadas a las protestas.

TE RECOMENDAMOS

MARISOL PÉREZ TELLO ACUSA AL JNE DE EXCLUIR SU PLANCHA POR ERROR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: ¿Quién es Alvin Hellerstein, juez federal de Nueva York de 92 años que llevará el caso de Nicolás Maduro?

lr.pe

Irán estaría preparando un ataque sorpresa contra Israel, según Axios

El medio estadounidense Axios informó de comunicaciones recientes entre responsables de Israel y Estados Unidos, en las que se advertía de que Irán podría estar utilizando las maniobras militares como tapadera para preparar un ataque sorpresa contra territorio israelí. La información se difundió horas antes de que se hicieran visibles los ejercicios militares iraníes en varias ciudades del país.

Tras la publicación, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baqaei, rechazó esas acusaciones y defendió que el programa militar de Teherán tiene un carácter exclusivamente defensivo. "Las capacidades defensivas de Irán no son en absoluto un tema que pueda discutirse", afirmó, en alusión también a las amenazas previas de Israel y Estados Unidos de atacar Irán si decide reconstruir su arsenal militar, debilitado tras la guerra de hace seis meses.

PUEDES VER: Gobierno de La Habana informa que 32 cubanos murieron tras ataques “criminales” de Estados Unidos a Venezuela

lr.pe

Promesas económicas sin cumplir del presidente iraní

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, ganó las elecciones del año pasado con un programa centrado en la mejora de la situación económica y una mayor apertura del país. Sin embargo, desde su llegada al poder, la persistencia de la inflación, la devaluación de la moneda y los problemas en el suministro de servicios básicos han impedido que esas promesas se traduzcan en cambios tangibles.

Ante el aumento de las protestas, Pezeshkian ha asumido públicamente la responsabilidad de la crisis económica y ha defendido el diálogo con los manifestantes como vía para reducir la tensión social. Sus declaraciones contrastan con la postura del líder supremo, Ali Jamenei, quien ha advertido de medidas contra los participantes en las protestas y ha atribuido la situación económica a la injerencia de actores extranjeros.

Notas relacionadas
Trump advierte a Irán sobre las protestas y abre un nuevo frente de tensión entre Washington y Teherán

Trump advierte a Irán sobre las protestas y abre un nuevo frente de tensión entre Washington y Teherán

LEER MÁS
Protestas por deterioro de la economía en Irán dejan al menos 7 muertos, 33 heridos y 119 detenidos

Protestas por deterioro de la economía en Irán dejan al menos 7 muertos, 33 heridos y 119 detenidos

LEER MÁS
Irán desafiaría a EE.UU. con la explotación de tierras raras y su interés en las reservas de gas de este país de América Latina

Irán desafiaría a EE.UU. con la explotación de tierras raras y su interés en las reservas de gas de este país de América Latina

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Audiencia de Maduro EN VIVO, HOY: exdictador venezolano comparecerá ante la justicia en tribunal de Nueva York

Audiencia de Maduro EN VIVO, HOY: exdictador venezolano comparecerá ante la justicia en tribunal de Nueva York

LEER MÁS
América Latina y sus 4 países que albergan una de las mayores reservas de agua de la Tierra de casi 2.000 metros de profundidad

América Latina y sus 4 países que albergan una de las mayores reservas de agua de la Tierra de casi 2.000 metros de profundidad

LEER MÁS
China desafía a 3 países de Sudamérica con aranceles del 55% para la exportación de carne vacuna

China desafía a 3 países de Sudamérica con aranceles del 55% para la exportación de carne vacuna

LEER MÁS
Las 2 superpotencias más poderosas del mundo se unen por primera vez y realizan operaciones navales conjuntas

Las 2 superpotencias más poderosas del mundo se unen por primera vez y realizan operaciones navales conjuntas

LEER MÁS
China cambia las reglas del juego: los 5 países de América Latina que están en la cuerda floja por sus deudas

China cambia las reglas del juego: los 5 países de América Latina que están en la cuerda floja por sus deudas

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

Perulandia

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Quién es Mario Vizcarra? El hermano de Martín Vizcarra que se queda fuera de las Elecciones 2026

Nicolás Maduro es trasladado para comparecer por narcoterrorismo ante un tribunal de Nueva York

Tren de Aragua: cómo extendió su poder en Perú la temible red criminal venezolana

Mundo

Nicolás Maduro es trasladado para comparecer por narcoterrorismo ante un tribunal de Nueva York

Audiencia de Maduro EN VIVO, HOY: exdictador venezolano comparecerá ante la justicia en tribunal de Nueva York

El nuevo edificio más alto de Sudamérica ya se encuentra en construcción: costará cerca de US$ 500 millones y será más alto que la Torre Eiffel de Francia

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Quién es Mario Vizcarra? El hermano de Martín Vizcarra que se queda fuera de las Elecciones 2026

Tren de Aragua: cómo extendió su poder en Perú la temible red criminal venezolana

Elecciones municipales y regionales 2026: JNE fija fecha límite para que funcionarios que postulen presenten su renuncia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025