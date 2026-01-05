Irán realiza maniobras militares en medio de protestas que han dejado 15 muertos y más de 500 detenidos

Las autoridades de Irán realizaron durante la noche del domingo maniobras militares no anunciadas en ciudades como Teherán, Isfahán y Mashhad, después de que residentes difundieran en redes sociales imágenes de explosiones y proyectiles en el cielo. La agencia de noticias semioficial Fars informó de que se trataba de ejercicios militares, sin ofrecer detalles sobre su alcance o duración.

Las operaciones se produjeron mientras continúan las protestas iniciadas el 28 de diciembre por la crisis económica, que se han extendido a 26 de las 31 provincias del país. Según el observatorio de derechos humanos Hrana, las movilizaciones han dejado hasta ahora al menos 15 muertos y más de 500 personas detenidas, como consecuencia de enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y redadas en domicilios de personas vinculadas a las protestas.

Irán estaría preparando un ataque sorpresa contra Israel, según Axios

El medio estadounidense Axios informó de comunicaciones recientes entre responsables de Israel y Estados Unidos, en las que se advertía de que Irán podría estar utilizando las maniobras militares como tapadera para preparar un ataque sorpresa contra territorio israelí. La información se difundió horas antes de que se hicieran visibles los ejercicios militares iraníes en varias ciudades del país.

Tras la publicación, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baqaei, rechazó esas acusaciones y defendió que el programa militar de Teherán tiene un carácter exclusivamente defensivo. "Las capacidades defensivas de Irán no son en absoluto un tema que pueda discutirse", afirmó, en alusión también a las amenazas previas de Israel y Estados Unidos de atacar Irán si decide reconstruir su arsenal militar, debilitado tras la guerra de hace seis meses.

Promesas económicas sin cumplir del presidente iraní

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, ganó las elecciones del año pasado con un programa centrado en la mejora de la situación económica y una mayor apertura del país. Sin embargo, desde su llegada al poder, la persistencia de la inflación, la devaluación de la moneda y los problemas en el suministro de servicios básicos han impedido que esas promesas se traduzcan en cambios tangibles.

Ante el aumento de las protestas, Pezeshkian ha asumido públicamente la responsabilidad de la crisis económica y ha defendido el diálogo con los manifestantes como vía para reducir la tensión social. Sus declaraciones contrastan con la postura del líder supremo, Ali Jamenei, quien ha advertido de medidas contra los participantes en las protestas y ha atribuido la situación económica a la injerencia de actores extranjeros.