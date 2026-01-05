Israel acusa a Maduro de lavar dinero en Venezuela en beneficio del grupo libanés Hezbollah e Irán

La portavoz del Ejecutivo israelí, Shosh Bedrosian, acusó a Maduro de liderar un régimen respaldado por Irán. | Foto: composición LR

La portavoz del Ejecutivo israelí, Shosh Bedrosian, acusó a Maduro de liderar un régimen respaldado por Irán. | Foto: composición LR

La portavoz de la Oficina del Primer Ministro de Israel, Shosh Bedrosian, aseguró que Nicolás Maduro ha encabezado un régimen con el apoyo de Irán para impulsar el narcotráfico y el lavado de dinero vinculado a las redes terroristas de Hezbollah. "Puedo decirles que Venezuela también forma parte del eje del terror (iraní)", declaró.

Bedrosian también destacó la perspectiva del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, que afirmó que Venezuela funcionó como un punto de apoyo para las operaciones terroristas del grupo chií libanés y albergó instalaciones dedicadas a la producción de armamento iraní.

Venezuela habría lavado dinero para Hezbollah, según Israel

Bedrosian aseguró que Benjamín Netanyahu comparte la acusación que vincula al chavismo con Teherán. "El primer ministro ha declarado que Irán exporta su terrorismo a Venezuela para perjudicar a Israel y Estados Unidos, y que ha estado trabajando en connivencia con el régimen de Maduro", señaló.

Además, Netanyahu expresó su satisfacción por el regreso de varios gobiernos de América Latina al alineamiento con Estados Unidos. Esta declaración se produjo tras la incursión militar en el país sudamericano, que incluyó la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, en Caracas.

Netanyahu se pronuncia por el ataque estadounidense

El primer ministro israelí manifestó su apoyo a la intervención militar en Venezuela del 3 de enero, que culminó con la captura del dictador chavista. "El apoyo de todo el gobierno a la firme decisión y acción de Estados Unidos para restaurar la libertad y la justicia en esta región", subrayó.

Además, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar, reafirmó la posición de su gobierno al mencionar la conexión del exdictador con organizaciones internacionales dedicadas al narcotráfico y al terrorismo. Agregó su deseo de que se restablezca la democracia en Venezuela.