Mundo

Las 2 superpotencias más poderosas del mundo se unen a Irán para realizar maniobras conjuntas y desafiar el control marítimo de Estados Unidos

Dos superpotencias se unieron a Irán para realizar patrullaje antipiratería y otras actividades que permitan contrarrestar el control marítimo de Estados Unidos.

China, Rusia e Irán realizan maniobras en el golfo de Omán para desafiar el control marítimo de Estados Unidos.
China, Rusia e Irán realizan maniobras en el golfo de Omán para desafiar el control marítimo de Estados Unidos.

Las dos superpotencias más poderosas del mundo sacudieron el escenario geopolítico global al unirse a Irán para realizar maniobras conjuntas en la ciudad portuaria de Chabahar, ubicada en el golfo de Omán. Las operaciones navales tienen como objetivo fortalecer la seguridad regional y desafiar el control marítimo de Estados Unidos.

En los últimos años, las tres naciones se habían organizado para realizar ejercicios similares y contrarrestar la hegemonía de Washington. De esta manera, se preparan para responder a diversas emergencias, fortalecer la confiabilidad militar y mejorar la cooperación pragmática entre las fuerzas armadas.

lr.pe

¿Cuáles son las 2 superpotencias que se unen a Irán para desafiar el control marítimo de Estados Unidos?

Las dos superpotencias más poderosas del mundo que se unieron a Irán para desafiar el control marítimo de Estados Unidos son Rusia y China. Se reportó que las tres naciones realizaron maniobras conjuntas en Chabahar, aunque no se precisó la duración de los ejercicios militares.

Las actividades incluyeron operaciones marítimas coordinadas, patrullaje antipiratería, entrenamientos de combate contra el terrorismo, simulacros de rescate, operaciones nocturnas con fuego real y maniobras aéreas y navales en el golfo de Omán, una zona estratégica que conecta el Océano Índico y el Estrecho de Ormuz.

En las maniobras conjuntas participaron destructores de misiles guiados, buques, unidades especiales y fuerzas de buceo. El ejercicio militar de Rusia, China e Irán se desarrolló en tres fases: preparación de las maniobras, actividad marítima y fase final en tierra. Países como Azerbaiyán, Sudáfrica, Omán, Kazajistán, Pakistán, Qatar, Irak, Emiratos Árabes Unidos y Sri Lanka participaron como observadores en los ejercicios denominados 'Lazos de Seguridad 2025’ (Security Belt 2025)'.

lr.pe

¿Por qué China y Rusia se unieron a Irán para realizar maniobras conjuntas?

Las maniobras conjuntas de China, Rusia e Irán se realizan desde 2019. El objetivo de las actividades militares es reforzar la seguridad marítima, combatir la piratería y fortalecer la cooperación práctica entre las armadas. En 2024, por ejemplo, las operaciones contaron con la participación de los destructores de misiles guiados Urumqi, la fragata de misiles Linyi y el buque de suministro Dongpinghu. Fue en este contexto cuando Irán aseguró que los ejercicios militares buscan reforzar las capacidades de defensa ante cualquier amenaza.

Estados Unidos catalogó como el nuevo "eje del mal" la creciente alineación entre China, Rusia e Irán. Los ejercicios conjuntos entre las tres naciones evidencian la intención estratégica de Pekín y Moscú de reforzar las capacidades regionales en seguridad marítima, proteger las rutas clave de suministro energético y fomentar una cooperación flexible en seguridad.

