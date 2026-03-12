Segundo Montalvo de Perú Libre no otorgará voto de confianza al gabinete de Miralles
El congresista precisó que su decisión es individual y se debe a las medidas tomadas para la reorganización patrimonial de Petroperú. La bancada aún no ha tomado una postura.
El congresista Segundo Montalvo de Perú Libre no otorgará voto de confianza al gabinete de Denisse Miralles porque no comparte las decisiones tomadas por el Ejecutivo sobre la reorganización patrimonial de Petroperú. Especificó que su postura es individual y no de bancada.