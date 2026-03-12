Sporting Cristal derrotó en penales a Carabobo, en el Estadio Alejandro Villanueva, por las preliminares de la Copa Libertadores. El popular club 'celeste' remontó un 2-0 y accedió a la fase de grupos, aunque no convenció por el bajo nivel que mostró en cancha. Por este motivo, Julio César Uribe coincidió con Paulo Autuori y reflexionó sobre la agónica clasificación del equipo rímense.

No es un secreto que el excampeón de la Liga 1 era amplio favorito, pero ese concepto no se vio reflejado en la cancha e incluso sufrió más de la cuenta y se decidió en la tanda de penales. El cuadro capitaneado por Yoshimar Yotún sigue con vida.

¿Qué dijo Julio César Uribe sobre la clasificación de Sporting Cristal a Copa Libertadores?

El Director General de Fútbol no quedó satisfecho con la clasificación del club 'celeste' a la siguiente fase. “Consideramos que tenemos un equipo para jugar mejor e imponernos de otra forma. Es parte del juego el suspenso y ya pensamos en lo que viene. Nos hemos puesto al día, felicitar al equipo y al adversario. Esperamos superar nuestro accionar en la siguiente etapa. Tenemos plantel y queda respaldarlo, pero podemos jugar mejor”, enfatizó Julio César Uribe en zona mixta.

Asimismo, no quiso hablar del cuestionado Felipe Vizeu. “No señalo temas individuales. Él es parte del equipo y pedirle al hincha que sigan acompañando. Cuando se gana un partido no eres el mejor del mundo. Aquí exageramos, pero ya tenemos experiencia en esto”, sentenció la leyenda de Sporting Cristal.

¿Dónde ver el sorteo de la Copa Libertadores 2026 con Sporting Cristal?

La transmisión del sorteo de la fase de grupos de esta edición estará a cargo del canal oficial en YouTube de la Conmebol Libertadores, a la cual se puede acceder completamente gratis por internet.



¿Cuándo jugará Sporting Cristal la fase de grupos de Copa Libertadores?

La fecha del sorteo para conocer los equipos que integrarán los grupos del torneo internacional será el próximo 19 de marzo. El inicio de esta etapa está programada para comenzar el martes 7 de abril del presente año.