HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Julio César Uribe reflexiona sobre la clasificación de Sporting Cristal en Copa Libertadores: "Podemos jugar mejor"

La leyenda del popular club 'celeste' felicitó a los jugadores, pero no quedó satisfecho con el nivel mostrado contra Carabobo por la Copa Libertadores.

Julio César Uribe reflexiona sobre el nivel de Sporting Cristal. Foto: Lr/Latin Media
Julio César Uribe reflexiona sobre el nivel de Sporting Cristal. Foto: Lr/Latin Media

Sporting Cristal derrotó en penales a Carabobo, en el Estadio Alejandro Villanueva, por las preliminares de la Copa Libertadores. El popular club 'celeste' remontó un 2-0 y accedió a la fase de grupos, aunque no convenció por el bajo nivel que mostró en cancha. Por este motivo, Julio César Uribe coincidió con Paulo Autuori y reflexionó sobre la agónica clasificación del equipo rímense.

No es un secreto que el excampeón de la Liga 1 era amplio favorito, pero ese concepto no se vio reflejado en la cancha e incluso sufrió más de la cuenta y se decidió en la tanda de penales. El cuadro capitaneado por Yoshimar Yotún sigue con vida.

PUEDES VER: ¿Quién reemplazará a Irán en el Mundial 2026 tras su renuncia? Esto dice el reglamento de la FIFA

lr.pe

¿Qué dijo Julio César Uribe sobre la clasificación de Sporting Cristal a Copa Libertadores?

El Director General de Fútbol no quedó satisfecho con la clasificación del club 'celeste' a la siguiente fase. “Consideramos que tenemos un equipo para jugar mejor e imponernos de otra forma. Es parte del juego el suspenso y ya pensamos en lo que viene. Nos hemos puesto al día, felicitar al equipo y al adversario. Esperamos superar nuestro accionar en la siguiente etapa. Tenemos plantel y queda respaldarlo, pero podemos jugar mejor”, enfatizó Julio César Uribe en zona mixta.

Asimismo, no quiso hablar del cuestionado Felipe Vizeu. “No señalo temas individuales. Él es parte del equipo y pedirle al hincha que sigan acompañando. Cuando se gana un partido no eres el mejor del mundo. Aquí exageramos, pero ya tenemos experiencia en esto”, sentenció la leyenda de Sporting Cristal.

PUEDES VER: Paolo Guerrero lanza indirecta tras triunfo de Alianza Lima ante Melgar: "Saludos para todos los expertos del aire acondicionado"

lr.pe

¿Dónde ver el sorteo de la Copa Libertadores 2026 con Sporting Cristal?

La transmisión del sorteo de la fase de grupos de esta edición estará a cargo del canal oficial en YouTube de la Conmebol Libertadores, a la cual se puede acceder completamente gratis por internet.

PUEDES VER: Piero Cari, futbolista de Alianza Lima, estaría en el radar de clubes argentinos: "Su agencia tiene buenos contactos"

lr.pe

¿Cuándo jugará Sporting Cristal la fase de grupos de Copa Libertadores?

La fecha del sorteo para conocer los equipos que integrarán los grupos del torneo internacional será el próximo 19 de marzo. El inicio de esta etapa está programada para comenzar el martes 7 de abril del presente año.

Notas relacionadas
Julio César Uribe sobre video de Maxloren Castro que lo dejó fuera del Sporting Cristal vs Carabobo: "Cuando uno es joven se puede equivocar"

Julio César Uribe sobre video de Maxloren Castro que lo dejó fuera del Sporting Cristal vs Carabobo: "Cuando uno es joven se puede equivocar"

LEER MÁS
Julio César Uribe rechazó las criticas hacia Felipe Vizeu: "No estoy de acuerdo con señalar a un solo jugador"

Julio César Uribe rechazó las criticas hacia Felipe Vizeu: "No estoy de acuerdo con señalar a un solo jugador"

LEER MÁS
Julio César Uribe rechazó denuncia de Alianza Lima a Universitario: "Cuando hay una fiesta a la que no te invitan, no me parece participar"

Julio César Uribe rechazó denuncia de Alianza Lima a Universitario: "Cuando hay una fiesta a la que no te invitan, no me parece participar"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sorteo Copa Libertadores 2026: con Sporting Cristal y Universitario, fecha y hora para conocer la fase de grupos

Sorteo Copa Libertadores 2026: con Sporting Cristal y Universitario, fecha y hora para conocer la fase de grupos

LEER MÁS
Paulo Autuori sorprende con fuerte autocritica contra Sporting Cristal en Copa Libertadores: "No era para clasificar"

Paulo Autuori sorprende con fuerte autocritica contra Sporting Cristal en Copa Libertadores: "No era para clasificar"

LEER MÁS
¿Quién reemplazará a Irán en el Mundial 2026 tras su renuncia? Esto dice el reglamento de la FIFA

¿Quién reemplazará a Irán en el Mundial 2026 tras su renuncia? Esto dice el reglamento de la FIFA

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Julio César Uribe reflexiona sobre la clasificación de Sporting Cristal en Copa Libertadores: "Podemos jugar mejor"

Segundo Montalvo de Perú Libre no otorgará voto de confianza al gabinete de Miralles

Puente colapsa en Áncash por intensas lluvias: vehículo que transitaba quedó atrapado y dejó 1 fallecido

Deportes

Paulo Autuori sorprende con fuerte autocritica contra Sporting Cristal en Copa Libertadores: "No era para clasificar"

¿Quién reemplazará a Irán en el Mundial 2026 tras su renuncia? Esto dice el reglamento de la FIFA

Partidos de hoy, jueves 12 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Segundo Montalvo de Perú Libre no otorgará voto de confianza al gabinete de Miralles

¿Cuánto es la multa por no votar en las Elecciones Presidenciales 2026?

Humberto Abanto justifica celeridad del TC en caso de Vladimir Cerrón bajo pretexto de "relevancia electoral"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025