Mundo

Senador republicano afirma que intervención en Venezuela es el "inicio del cambio": "Arreglaremos Cuba y Nicaragua"

El senador republicano Rick Scott también afirmó que pronto Colombia tendrá un nuevo presidente tras la captura del exdictador Nicolás Maduro.

Rick Scott prevé el fin de los gobiernos de izquierda en Cuba, Nicaragua y Colombia.
Rick Scott prevé el fin de los gobiernos de izquierda en Cuba, Nicaragua y Colombia. | AFP

Rick Scott, senador republicano, envió un mensaje sobre el futuro político en América Latina tras la intervención de Estados Unidos en territorio venezolano que acabó con la captura del exdictador Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

En ese sentido, aseguró que Washington apuesta por un cambio en regímenes de larga data, con la vista puesta no sólo en Venezuela, sino también en países gobernados por la izquierda como Cuba, Nicaragua y Colombia.

"Este es el comienzo de cambiar Venezuela, luego arreglaremos Cuba, arreglaremos Nicaragua, el año que viene tendremos un nuevo presidente en Colombia. La democracia está regresando a este hemisferio", expresó el congresista.

lr.pe

Scott anticipa que fin del régimen cubano sería este año

Tras ser consultado sobre si esperaba que la caída del régimen cubano se daría poco después de la captura de Maduro, Scott no ocultó su confianza en que el modelo político de la isla también está destinado a desaparecer pronto. "Creo que probablemente ocurrirá este año, quizá el próximo. Va a ocurrir. Pensé que Maduro se iría para Navidad. Tardó un poco más. Así que quién sabe cuándo ocurrirá, pero vamos a tener democracia". Sin embargo, reconoció que estos cambios no suceden de la noche a la mañana.

Cabe recordar que el Gobierno de La Habana informó el domingo que 32 ciudadanos cubanos murieron durante los ataques ejecutados por fuerzas de Estados Unidos en Venezuela. "Ellos cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, a solicitud de órganos homólogos del país sudamericano", señaló el gobierno de Miguel Díaz-Canel.

lr.pe

La advertencia a Delcy Rodríguez

Scott también lanzó una advertencia a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, luego de que asumiera el mando del país luego de la caída del líder chavista. El senador sugirió que si ella decide ir en contra de los intereses de la Casa Blanca, podría "correr la misma suerte de Nicolás Maduro".

“Delcy Rodríguez no es la presidenta de Venezuela; es simplemente otra dirigente corrupta del régimen de Maduro. Le convendría recordar que cualquier paso que dé fuera de los intereses de Estados Unidos tendrá el mismo resultado que su antiguo socio criminal, Maduro”, escribió Scott en su cuenta de X.

lr.pe

Exigen a Rodríguez romper relaciones con China, Rusia, Irán y Cuba

El gobierno de Donald Trump habría impuesto una condición a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez: para que el país pueda reanudar la extracción y venta de petróleo, debe cortar sus relaciones políticos y estratégicas con China, Rusia, Irán y Cuba. El objetivo de la Casa Blanca es convertirse en el único socio petrolero de Venezuela, aprovechar el comercio de crudo pesado y aumentar su influencia sobre el sector energético del país caribeño.

Durante una reunión con legisladores, el secretario de Estado, Marco Rubio, explicó que Washington podría ejercer una fuerte presión sobre el régimen de Rodríguez, ya que Venezuela tiene pocas alternativas para comercializar su petróleo. Además, advirtió que el país tendría solo unas semanas para tomar una decisión y evitar una grave crisis económica.

