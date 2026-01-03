Venezuela: se reportan fuertes explosiones en la capital Caracas en medio de tensión con Estados Unidos

Una serie de explosiones fueron reportadas durante horas de la madrugada de este sábado 03 de enero en la capital venezolana de Caracas en un contexto de tensión con Estados Unidos. Usuarios del país caribeño escucharon las detonaciones con sobrevuelo de aviones en distintos puntos de la capital y reportaron daños en el principal fuerte militar del país, Fuerte Tiuna, al oeste de la ciudad y en la base militar de La Carlota. Imágenes fueron compartidas en las redes sociales.

Los hechos se producen después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump mencionara la posibilidad de ataques sobre el territorio de Venezuela y afirmara que los días en el poder del mandatario Nicolás Maduro "están contados". De acuerdo a New York Times el lunes, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de EE. UU. llevó a cabo la semana pasada un ataque con drones contra una instalación portuaria en Venezuela.

Noticia en desarrollo...