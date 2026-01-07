Rusia demandó a Estados Unidos garantizar un "trato humano y digno" para la tripulación del Marinera y su retorno rápido a Rusia tras su detención. Foto: AFP.

Rusia criticó con firmeza el abordaje del petrolero de bandera rusa Marinera por parte de fuerzas estadounidenses en el Atlántico Norte, denunciando que Washington recurrió al uso de la fuerza en alta mar contra un buque que, según Moscú, estaba debidamente registrado y navegaba conforme a las normas internacionales.

En un comunicado, el Ministerio de Transporte de Rusia invocó la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 y subrayó que “la libertad de navegación se aplica en aguas internacionales”, por lo que ningún Estado tiene derecho a usar la fuerza contra embarcaciones bajo la jurisdicción de otro país sin un marco legal claro.

El ministerio afirmó que Marinera —que habría recibido un permiso temporal para izar bandera rusa desde el 24 de diciembre de 2025— fue interceptado por la Guardia Costera y fuerzas militares de Estados Unidos fuera de las aguas territoriales de cualquier Estado, tras lo cual se perdió el contacto con el buque.

Rusia exige un "trato humano y digno" a la tripulación

El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso solicitó a Washington que garantice el "retorno rápido" a su país de los miembros de la tripulación. "Exigimos que Estados Unidos garantice un trato humano y digno, respete estrictamente sus derechos e intereses y no impida su retorno rápido a la patria", señaló el Ministerio citado por la agencia estatal de noticias rusa TASS.