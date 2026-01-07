HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EE. UU. incauta 2 buques petroleros en medio de tensiones en el Caribe
EE. UU. incauta 2 buques petroleros en medio de tensiones en el Caribe     EE. UU. incauta 2 buques petroleros en medio de tensiones en el Caribe     EE. UU. incauta 2 buques petroleros en medio de tensiones en el Caribe     
EN VIVO

LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último de Perú y el mundo

Mundo

Rusia condena acción de Estados Unidos contra petrolero con bandera rusa: "Ningún Estado tiene derecho a usar la fuerza"

El Ministerio de Transporte de Rusia invocó la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, afirmando que ningún Estado puede usar la fuerza en aguas internacionales sin base legal.

Rusia demandó a Estados Unidos garantizar un "trato humano y digno" para la tripulación del Marinera y su retorno rápido a Rusia tras su detención. Foto: AFP.
Rusia demandó a Estados Unidos garantizar un "trato humano y digno" para la tripulación del Marinera y su retorno rápido a Rusia tras su detención. Foto: AFP.

Rusia criticó con firmeza el abordaje del petrolero de bandera rusa Marinera por parte de fuerzas estadounidenses en el Atlántico Norte, denunciando que Washington recurrió al uso de la fuerza en alta mar contra un buque que, según Moscú, estaba debidamente registrado y navegaba conforme a las normas internacionales.

En un comunicado, el Ministerio de Transporte de Rusia invocó la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 y subrayó que “la libertad de navegación se aplica en aguas internacionales”, por lo que ningún Estado tiene derecho a usar la fuerza contra embarcaciones bajo la jurisdicción de otro país sin un marco legal claro.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO FUJIMORI NO LLEGARÍA A SEGUNDA VUELTA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

El ministerio afirmó que Marinera —que habría recibido un permiso temporal para izar bandera rusa desde el 24 de diciembre de 2025— fue interceptado por la Guardia Costera y fuerzas militares de Estados Unidos fuera de las aguas territoriales de cualquier Estado, tras lo cual se perdió el contacto con el buque.

PUEDES VER: Estados Unidos confirmó la captura de dos buques petroleros: el primero en el Atlántico Norte y el segundo en el Caribe

lr.pe

Rusia exige un "trato humano y digno" a la tripulación

El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso solicitó a Washington que garantice el "retorno rápido" a su país de los miembros de la tripulación. "Exigimos que Estados Unidos garantice un trato humano y digno, respete estrictamente sus derechos e intereses y no impida su retorno rápido a la patria", señaló el Ministerio citado por la agencia estatal de noticias rusa TASS.

Notas relacionadas
Las 2 superpotencias más poderosas del mundo se unen por primera vez y realizan operaciones navales conjuntas

Las 2 superpotencias más poderosas del mundo se unen por primera vez y realizan operaciones navales conjuntas

LEER MÁS
El país que supera a los poderosos China, Rusia y Corea del Norte con la mayor exportación de aviones de combate en el mundo

El país que supera a los poderosos China, Rusia y Corea del Norte con la mayor exportación de aviones de combate en el mundo

LEER MÁS
Ucrania denuncia ataque ruso con misiles sobre Kiev: confirman los primeros civiles muertos en 2026

Ucrania denuncia ataque ruso con misiles sobre Kiev: confirman los primeros civiles muertos en 2026

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Trump exige a Delcy Rodríguez romper relaciones con China, Rusia, Irán y Cuba para que Venezuela vuelva a extraer y vender petróleo

Trump exige a Delcy Rodríguez romper relaciones con China, Rusia, Irán y Cuba para que Venezuela vuelva a extraer y vender petróleo

LEER MÁS
Venezuela EN VIVO: EE. UU. incauta 2 buques petroleros en medio de tensiones en el Caribe

Venezuela EN VIVO: EE. UU. incauta 2 buques petroleros en medio de tensiones en el Caribe

LEER MÁS
Estados Unidos confirmó la captura de dos buques petroleros: el primero en el Atlántico Norte y el segundo en el Caribe

Estados Unidos confirmó la captura de dos buques petroleros: el primero en el Atlántico Norte y el segundo en el Caribe

LEER MÁS
The Telegraph: reuniones secretas en Qatar apuntan a una entrega interna de Nicolás Maduro

The Telegraph: reuniones secretas en Qatar apuntan a una entrega interna de Nicolás Maduro

LEER MÁS
Descubren la mayor reserva de litio del mundo en un supervolcán que supera a Bolivia y China: extracción del mineral iniciaría en 2028

Descubren la mayor reserva de litio del mundo en un supervolcán que supera a Bolivia y China: extracción del mineral iniciaría en 2028

LEER MÁS
Donald Trump sobre la OTAN: "Sin mi participación, Rusia tendría toda Ucrania ahora mismo"

Donald Trump sobre la OTAN: "Sin mi participación, Rusia tendría toda Ucrania ahora mismo"

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Maria Teresa Cabrera juró como presidenta de la JNJ: "No daremos lugar a ninguna cacería de brujas"

Perú vs España EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 2 de la Kings World Cup Nations 2026

Denuncian a congresista Kira Alcarraz por agredir a fiscalizador del SAT

Mundo

Suiza congela los activos de Nicolás Maduro y de 37 personas vinculadas a él tras su arresto en Caracas y su posterior traslado a Estados Unidos

Descubren la mayor reserva de litio del mundo en un supervolcán que supera a Bolivia y China: extracción del mineral iniciaría en 2028

El nuevo edificio más alto de Sudamérica ya se encuentra en construcción: costará cerca de US$ 500 millones y será más alto que la Torre Eiffel de Francia

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Maria Teresa Cabrera juró como presidenta de la JNJ: "No daremos lugar a ninguna cacería de brujas"

Denuncian a congresista Kira Alcarraz por agredir a fiscalizador del SAT

Comisión de Ética verá denuncia contra congresista Kira Alcarraz por agresión a fiscalizador del SAT

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025