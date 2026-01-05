Delcy Rodríguez invita a Donald Trump a abrir una agenda de cooperación tras asumir el poder

Delcy Rodríguez, quien asume la presidencia interina de Venezuela, invitó este domingo a la administración de Donald Trump a trabajar en una agenda de cooperación, tras encabezar su primer consejo de ministros en Caracas. El mensaje fue difundido en su cuenta de Instagram, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia ordenara su juramentación ante la ausencia forzosa del presidente Nicolás Maduro.

En el texto, la funcionaria incluyó un mensaje dirigido al presidente de Estados Unidos, en el que afirmó que "nuestros pueblos y nuestra región merecen la paz y el diálogo, no la guerra", y señaló que esa postura forma parte de la línea política del actual gobierno venezolano. Añadió que el país tiene derecho a la paz, al desarrollo, a su soberanía y a su futuro.

Trump advierte a Delcy Rodríguez que “pagará un precio muy alto” si no coopera

Donald Trump lanzó una advertencia pública contra Delcy Rodríguez durante una entrevista telefónica con la revista The Atlantic, en la que afirmó que la dirigente venezolana "pagará un precio muy alto" si no actúa conforme a lo que consideró correcto. Agregó que ese eventual costo podría ser mayor al enfrentado por Nicolás Maduro.

En ese intercambio, Trump sostuvo que Rodríguez sería la encargada de encabezar el Ejecutivo venezolano y afirmó que su permanencia en el cargo estaría condicionada a la cooperación con Estados Unidos. También aseguró que la funcionaria habría mantenido contactos con autoridades estadounidenses, sin ofrecer detalles sobre esas comunicaciones.

"A cargo de Venezuela", asegura Trump

El presidente Donald Trump afirmó este domingo que Estados Unidos está "a cargo" de Venezuela y señaló que Washington mantiene contacto con las autoridades recientemente juramentadas en Caracas. El mandatario evitó precisar quién ejerce el control efectivo del poder tras la salida de Nicolás Maduro.

Las declaraciones fueron realizadas a bordo del Air Force One, cuando fue consultado sobre eventuales conversaciones con Rodríguez. Trump indicó que su administración está dispuesta a relacionarse con el nuevo gobierno venezolano siempre que se cumplan los objetivos planteados por Washington y negó que la operación responda a intereses petroleros o a un cambio de régimen.