¿Quién es Alvin Hellerstein, juez federal de Nueva York de 92 años que llevará el caso de Nicolás Maduro?

El juez federal Alvin Hellerstein quedó nuevamente bajo atención internacional tras ser designado para presidir el proceso penal en Estados Unidos que involucra al presidente venezolano Nicolás Maduro. A sus 92 años, Hellerstein ejerce como juez senior del Tribunal de Distrito del Sur de Nueva York, con sede en Manhattan, una de las cortes federales de mayor jurisdicción en el país. El caso se tramita en ese distrito, competente para causas penales federales de alcance internacional.

Nombrado juez federal en 1998 por el entonces presidente Bill Clinton, Hellerstein cuenta con una extensa trayectoria en el sistema judicial estadounidense y ha intervenido en procesos de alta complejidad, incluidos litigios derivados de los atentados del 11 de septiembre y causas financieras de gran escala. Su participación en el expediente vinculado a Maduro se enmarca en una serie de procesos federales impulsados por la justicia estadounidense contra figuras del poder venezolano.

Historial de Alvin Hellerstein

Antes de llegar a la magistratura federal, Hellerstein desarrolló una extensa carrera en la práctica privada del derecho en Nueva York, que se extendió por casi cuatro décadas. Ejerció en la firma Stroock & Stroock & Lavan LLP, donde fue socio y co-jefe del departamento de litigios, con participación en casos civiles de alta complejidad y disputas comerciales relevantes.

En paralelo a su labor profesional, Hellerstein mantuvo una activa participación en ámbitos educativos y comunitarios. Desempeñó funciones de liderazgo en organizaciones vinculadas a la educación judía, incluyendo cargos como presidente y miembro de juntas directivas, combinando su actividad legal con responsabilidades institucionales.