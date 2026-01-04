Trump amenaza al régimen venezolano de Delcy Rodríguez con un “duro precio” si “no hace lo correcto”

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó a la vicepresidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante una entrevista telefónica este domingo con 'The Atlantic'. "Si no hace lo correcto, va a pagar un precio muy alto, probablemente más alto que Maduro", advirtió el mandatario, después de que el líder del régimen fuese capturado en la madrugada del sábado y de que el Tribunal Supremo de Venezuela ordenara a Rodríguez asumir la Presidencia.

La designada vicepresidenta adoptó un tono desafiante y dijo que Nicolás Maduro era el único líder legítimo del país. "Estamos listos para defender nuestros recursos naturales", aseguró. Sin embargo, Trump dijo el sábado que Estados Unidos va a "dirigir” Venezuela, que buscará "reconstruir y cambiar de régimen —como se le quiera llamar— y que es mejor que lo que tienen ahora mismo". "Reconstruir no es algo malo en el caso de Venezuela", agregó.

TE RECOMENDAMOS MARISOL PÉREZ TELLO ACUSA AL JNE DE EXCLUIR SU PLANCHA POR ERROR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

"El país se ha ido al infierno. Es un país fallido. Es un país totalmente fallido. Es un país que es un desastre en todos los sentidos", dijo Trump

EE. UU. mantendrá presión sobre Venezuela

El secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió que Estados Unidos también condicionará cualquier relación con el actual régimen chavista y que si "no toman las decisiones correctas", mantendrá la cuarentena petrolera como principal herramienta de presión.

Rubio dejó claro que la posibilidad de trabajar con las autoridades actuales no implica un giro automático en la política de sanciones. “Lo que sí sé es que, si no toman las decisiones correctas, Estados Unidos mantendrá múltiples herramientas para garantizar la protección de nuestros intereses”, señaló, en referencia directa al bloqueo y la cuarentena petrolera que pesa sobre el Venezuela.

Elecciones en Venezuela

Consultado sobre un nuevo gobierno tras terminarse el régimen, Rubio declaró que era "prematuro en este momento" hablar de elecciones en Venezuela, en una entrevista concedida al canal NBC. "Es prematuro en este momento. Queda mucho trabajo por delante", dijo.

"Nos importan las elecciones, nos importa la democracia (...) Pero lo que más nos importa, ante todo, es la seguridad, el bienestar y la prosperidad de Estados Unidos", añadió.