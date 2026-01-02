HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

¿Quién es Zohran Mamdani? Perfil del primer alcalde musulmán de Nueva York, opositor de Trump y exrapero

Antes de sostener un encuentro en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump llamó "comunista" a Zohran Mamdani, quien se convirtió en el alcalde más joven de Nueva York.

Zohran Mamdani asume como alcalde de Nueva York y podría complicar la política migratoria de Donald Trump.
Zohran Mamdani asume como alcalde de Nueva York y podría complicar la política migratoria de Donald Trump. | Composición LR | Betsy De Los Santos

El socialista democrático Zohran Kwame Mamdani siempre recordará el 1 de enero de 2026. Ese día se convirtió en el primer alcalde musulmán, el primero de origen surasiático y el alcalde más joven de Nueva York en más de un siglo. "Comienza una nueva era", afirmó tras prestar juramento. El político hizo campaña con la promesa de enfrentar la crisis de asequibilidad en una de las ciudades más caras de Estados Unidos.

Mamdani captó la atención internacional y sorprendió al establishment político al imponerse en las primarias demócratas de junio frente al exgobernador Andrew Cuomo y al republicano Curtis Sliwa. "Este es realmente el honor y el privilegio de toda una vida", expresó el flamante burgomaestre, quien prometió crear un programa universal de cuidado infantil, congelar los alquileres para cerca de dos millones de inquilinos con renta regulada y hacer que los autobuses de la ciudad sean "rápidos y gratuitos".

De exrapero a alcalde de Nueva York: el perfil de Zohran Mamdani

Zohran Mamdani nació el 18 de octubre de 1991 en Kampala, Uganda, y creció en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Llegó a Nueva York a los 7 años, asistió a la prestigiosa Escuela Secundaria de Ciencias del Bronx y se formó en Estudios Africanos en Bowdoin College. Es hijo del profesor de la Universidad de Columbia Mahmood Mamdani y de la cineasta india Mira Nair.

"Lucharé por una ciudad que funcione para ustedes, que sea asequible y segura", anunció. La victoria de Mamdani en las primarias significó un triunfo para el ala progresista del Partido Demócrata. La consagración surgió en un momento en que, a nivel nacional, los demócratas permanecen divididos sobre cómo enfrentar al presidente Donald Trump, quien calificó al nuevo alcalde de Nueva York como "comunista".

Entre los asistentes a la ceremonia pública de juramentación de Mamdani se encontraba la representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez. "En Zohran Mamdani, hemos elegido a un alcalde incansablemente dedicado a hacer que la vida no solo sea posible, sino aspiracional para la clase trabajadora", sostuvo.

Sin embargo, antes de convertirse en asambleísta estatal por Queens, el nuevo alcalde de Nueva York trabajó como rapero bajo el nombre artístico de Mr. Cardamom y grabó el tema Nani. También se desempeñó como asesor en prevención de ejecuciones hipotecarias.

Mamdani es el gran opositor de Donald Trump

El presidente Donald Trump llamó "comunista" a Mamdani y aseveró que "odia a los judíos". "¡Cualquier judío que vote por Zohran Mamdani (…) es un estúpido!", escribió en Truth Social. No obstante, el líder republicano se reunió con el socialista democrático en la Casa Blanca para intercambiar opiniones sobre las preocupaciones de los neoyorquinos en torno al costo de vida. Para sorpresa de todos, el mandatario admitió que Mamdani podría sorprender tanto a conservadores como a progresistas. "Tiene la oportunidad de hacer algo realmente grande por Nueva York", dijo.

Antes del encuentro, Trump había amenazado con congelar la ayuda federal a Nueva York si Mamdani resultaba electo y con desplegar la Guardia Nacional, como ocurrió en Chicago, Los Ángeles y Portland. La respuesta del opositor no tardó: "Si alguien puede mostrarle a una nación traicionada por Donald Trump cómo derrotar ese poder, es la ciudad que lo vio nacer. Y si existe una forma de aterrorizar a un déspota, es desmantelando las condiciones mismas que permitieron acumular poder".

Tras prestar juramento, el flamante alcalde de Nueva York prometió que la ciudad seguirá siendo "una ciudad de inmigrantes" y pareció desafiar a Trump, quien impulsa una política agresiva contra los indocumentados en Estados Unidos.

