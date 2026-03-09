HOYSuscripcion LR Focus

Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     
Encuestas: Wolfgang Grozo es el que más crece | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Deportes

Bolivia deja fuera a Marcelo Martins, pero llama a Guillermo Viscarra: la lista oficial para disputar el repechaje al Mundial 2026

El equipo sudamericano anunció la lista de la convocados para disputar el repechaje al Mundial 2026, pero dejó fuera al histórico delantero de 38 años.

Guillermo Viscarra fue convocado, pero Marcelo Martins quedó fuera. Lr/ESPN
Guillermo Viscarra fue convocado, pero Marcelo Martins quedó fuera. Lr/ESPN

Bolivia se enfrenta contra Surinam el 26 de marzo por el repechaje al Mundial 2026. El cuadro sudamericano anunció lista de convocados para avanzar a la ronda decisiva ante Irak por la clasificación directa. La selección boliviana contará con 28 jugadores, aunque sorprende la ausencia de Marcelo Martins y el llamado de Guillermo Viscarra.

El delantero optó por retomar su carrera profesional al unirse a Oriente Petrolero, con el objetivo de recuperar su ritmo competitivo y estar disponible para el cuerpo técnico. El histórico ‘9’ todavía tiene gol, aunque genera dudas su físico.

PUEDES VER: Paolo Hurtado revela detalles de la pelea con Jefferson Farfán en Alianza Lima: "Los problemas a veces se solucionan de otra manera"

lr.pe

¿Quiénes son los convocados en la selección boliviana para afrontar el Mundial?

“El profesor Villegas y su equipo técnico han elegido a 28 futbolistas para enfrentar los próximos retos en su objetivo de lograr la tan deseada clasificación al mundial”, según el comunicado en redes sociales.

  • Arqueros: Carlos Lampe, Guillermo Viscarra y Gerónimo Govea.
  • Defensas: Diego Medina, Yomar Rocha, Lucas Macazaga, Roberto Fernández, Dieguito Rodríguez, Luis Haquín, Richet Gómez, Marcelo Torrez, Efraín Morales, Diego Arroyo y Leandro Zabala.
  • Volantes: Ervin Vaca, Héctor Cuellar, Robson Matheus, Moisés Villarroel, Gabriel Villamíl, Ramiro Vaca y Carlos Melgar.
  • Delanteros: Víctor Abrego, Miguel Terceros, Jesús Naraude, Fernando Nava, Moisés Paniagua, Enzo Monteiro y Juan Godoy.

PUEDES VER: Paola Rivera, figura de San Martín, revela si dejaría la Liga Peruana de Vóley para volver a México: "Parece que no hay posibilidad"

lr.pe

¿Cuándo juega Bolivia por el repechaje al Mundial 2026?

El partido entre Bolivia y Surinam, por la semifinal del repechaje mundialista, está programado para el próximo jueves 26 de marzo, en el estadio BBVA de Guadalupe, México, a las 7.00 p. m. (hora boliviana). En caso de ganar dicho encuentro, la escuadra sudamericana enfrentará a Irak el martes 31, en el mismo recinto, desde las 11.00 p. m. (horario boliviano).


