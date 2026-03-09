Bolivia se enfrenta contra Surinam el 26 de marzo por el repechaje al Mundial 2026. El cuadro sudamericano anunció lista de convocados para avanzar a la ronda decisiva ante Irak por la clasificación directa. La selección boliviana contará con 28 jugadores, aunque sorprende la ausencia de Marcelo Martins y el llamado de Guillermo Viscarra.

El delantero optó por retomar su carrera profesional al unirse a Oriente Petrolero, con el objetivo de recuperar su ritmo competitivo y estar disponible para el cuerpo técnico. El histórico ‘9’ todavía tiene gol, aunque genera dudas su físico.

¿Quiénes son los convocados en la selección boliviana para afrontar el Mundial?

“El profesor Villegas y su equipo técnico han elegido a 28 futbolistas para enfrentar los próximos retos en su objetivo de lograr la tan deseada clasificación al mundial”, según el comunicado en redes sociales.

Arqueros: Carlos Lampe, Guillermo Viscarra y Gerónimo Govea.

Carlos Lampe, Guillermo Viscarra y Gerónimo Govea. Defensas: Diego Medina, Yomar Rocha, Lucas Macazaga, Roberto Fernández, Dieguito Rodríguez, Luis Haquín, Richet Gómez, Marcelo Torrez, Efraín Morales, Diego Arroyo y Leandro Zabala.

Diego Medina, Yomar Rocha, Lucas Macazaga, Roberto Fernández, Dieguito Rodríguez, Luis Haquín, Richet Gómez, Marcelo Torrez, Efraín Morales, Diego Arroyo y Leandro Zabala. Volantes: Ervin Vaca, Héctor Cuellar, Robson Matheus, Moisés Villarroel, Gabriel Villamíl, Ramiro Vaca y Carlos Melgar.

Ervin Vaca, Héctor Cuellar, Robson Matheus, Moisés Villarroel, Gabriel Villamíl, Ramiro Vaca y Carlos Melgar. Delanteros: Víctor Abrego, Miguel Terceros, Jesús Naraude, Fernando Nava, Moisés Paniagua, Enzo Monteiro y Juan Godoy.

¿Cuándo juega Bolivia por el repechaje al Mundial 2026?

El partido entre Bolivia y Surinam, por la semifinal del repechaje mundialista, está programado para el próximo jueves 26 de marzo, en el estadio BBVA de Guadalupe, México, a las 7.00 p. m. (hora boliviana). En caso de ganar dicho encuentro, la escuadra sudamericana enfrentará a Irak el martes 31, en el mismo recinto, desde las 11.00 p. m. (horario boliviano).



