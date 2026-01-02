Zohran Mamdani anuló 9 decretos en sus primeras horas como alcalde de Nueva York

El socialista democrático Zohran Mamdani asumió este jueves 1 de enero de 2026 como el 112.º alcalde de Nueva York en una estación de metro cerrada en Manhattan. "Hoy comienza una nueva era", afirmó tras la juramentación. El arranque de la nueva administración estuvo marcado por la anulación de nueve órdenes firmadas por el exburgomaestre Eric Adams. Los decretos revocados abarcaban asuntos que iban desde el antisemitismo y la inmigración hasta la industria de los carruajes de caballos.

Todas las órdenes revocadas se emitieron antes del 26 de septiembre de 2024, cuando los fiscales federales imputaron a Adams por fraude y soborno. Fue acusado de facilitar la compra de influencia política mediante aportes ilegales de funcionarios extranjeros y empresarios. Acorralado en el plano político, el entonces alcalde se acercó al presidente Donald Trump y, semanas después, el Departamento de Justicia de Estados Unidos retiró los cargos.

Zohran Mamdani anuló decretos de Eric Adams en Nueva York

Entre las medidas que Mamdani dejó sin efecto figura una disposición que obligaba a la ciudad a adoptar la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto. Sin embargo, el nuevo alcalde ratificó la vigencia de la orden ejecutiva firmada por Adams para crear la Oficina del Alcalde para Combatir el Antisemitismo.

No obstante, el exalcalde cuestionó públicamente a Mamdani. "Prometió una nueva era y unidad. Esto no es nuevo y no es unidad", escribió Adams en X (antes Twitter). En otro mensaje aseguró: "Defenderé abiertamente a nuestros hermanos y hermanas judíos, tal como ellos defendieron a los afroamericanos durante la era de los derechos civiles". A las críticas se sumó la concejala republicana de Brooklyn, Inna Vernikov, quien cuestionó al alcalde en redes sociales y sostuvo que una de las medidas revocadas protegía de la discriminación a los judíos que creen en la autodeterminación. Después agregó que Mamdani estaría alentando la llegada de antisemitas pro-Hamás.

Mamdani calificó a Israel como un Estado de apartheid, defendió la igualdad de derechos para todas las religiones sin otorgar privilegios a los judíos en el ámbito político y legal, y respaldó el movimiento de presión económica conocido como Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS), que promueve medidas económicas contra el gobierno israelí y empresas del país en protesta por el trato a los palestinos en Gaza y Cisjordania. También revocó una disposición que impedía a las agencias municipales boicotear o retirar inversiones de Israel.

Con cambios aún no especificados, la oficina de Mamdani informó que mantendrá vigente una orden emitida por Adams que instruye al Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) a limitar las protestas frente a lugares de culto. Otra disposición del exalcalde fue derogada y buscaba prohibir la actividad de los carruajes de caballos en la ciudad.

Zohran Mamdani evita presencia del ICE en Rikers Island

Mamdani revocó por completo una orden emitida por Eric Adams en abril que autorizaba a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) a operar en la cárcel de Rikers Island con fines de investigación criminal. La medida había generado controversia al ser interpretada como un respaldo a la política migratoria de mano dura impulsada por el presidente Donald Trump.

"A partir de hoy, gobernaremos con amplitud de visiones y audacia. Puede que no siempre tengamos éxito, pero nunca se nos podrá acusar de falta de valentía para intentarlo", admitió Mamdani ante una multitud que no dejaba de aplaudir.

El nuevo alcalde añadió que la ciudad pondrá en marcha una agenda enfocada en seguridad, accesibilidad y prosperidad, con un gobierno que refleje y represente a la ciudadanía, sin ceder ante la avaricia corporativa ni amedrentarse frente a desafíos que otros consideraron demasiado complejos.

¿Por qué Zohran Mamdani hizo historia?

Zohran Mamdani hizo historia por una combinación inédita de edad, origen y agenda política. El socialista democrático, inmigrante de 34 años nacido en Uganda, se convirtió en el primer alcalde musulmán, el primer alcalde de origen surasiático y el más joven en ocupar la alcaldía de Nueva York en más de un siglo.

El ascenso también tuvo un impacto político: sorprendió al establishment al imponerse en las primarias demócratas con una campaña centrada en la crisis de asequibilidad de una de las ciudades más caras de Estados Unidos.

Impulsó propuestas como un programa universal de cuidado infantil, el congelamiento de alquileres para cerca de dos millones de inquilinos con renta regulada y la implementación de autobuses "rápidos y gratuitos". Estas iniciativas captaron atención mundial y redefinieron el debate urbano.