Ciencia

El mundo se prepara para el eclipse del siglo: la oscuridad durará más de 6 minutos

Una alineación del Sol, la Luna y la Tierra convertirá el día en un breve crepúsculo desde el norte de África hasta Europa.

El llamado “eclipse del siglo” podrá verse desde África hasta Europa el 2 de agosto de 2027.. Foto: depositphotos / alexaldo
El llamado “eclipse del siglo” podrá verse desde África hasta Europa el 2 de agosto de 2027.. Foto: depositphotos / alexaldo

El 2 de agosto de 2027 ocurrirá uno de los fenómenos astronómicos más esperados, cuando el mundo pueda observar desde tierra firme el eclipse solar total más largo del siglo XXI. Con una duración de 6 minutos y 23 segundos en su punto máximo, el evento generará gran interés tanto entre los científicos como entre los entusiastas de la astronomía.

Este tipo de eclipse ocurre cuando la Luna se alinea perfectamente entre la Tierra y el Sol, proyectando su sombra sobre la superficie terrestre y convirtiendo el día en noche durante unos minutos.

PUEDES VER: Ni espadas ni guerras: los soldados romanos lucharon contra un enemigo invisible dentro de sus fuertes

lr.pe

¿Cuál es la trayectoria del eclipse solar de 2027?

El eclipse solar comenzará sobre el océano Atlántico, por el estrecho de Gibraltar, y recorrerá el norte de África (desde el norte de Marruecos y Argelia hasta el centro de Túnez y el norte de Libia) antes de cruzar Oriente Medio, pasando por el Alto Egipto y el valle del Nilo, el suroeste de Arabia Saudí, el oeste de Yemen y el extremo noreste de Somalia, para finalmente desvanecerse en el océano Índico. El punto máximo de duración se registrará al sur de Luxor, en Egipto, donde se podrá disfrutar del evento durante más de 6 minutos.

Durante el eclipse solar, el cielo se oscurecerá hasta que solo aparezca una corona luminosa que rodeará la Luna. Foto: ESA/NASA

Durante el eclipse solar, el cielo se oscurecerá hasta que solo aparezca una corona luminosa que rodeará la Luna. Foto: ESA/NASA

Aunque la totalidad del eclipse solar no cruzará Europa, sí pasará por el sur de España. Las ciudades costeras de Cádiz y Málaga serán los únicos lugares en todo Europa donde se disfrutará de la oscuridad total: 2 minutos con 55 segundos y 1 minuto con 53 segundos respectivamente. El eclipse comenzará en la mañana, alrededor de las 10:50 a. m. (hora peninsular española).

PUEDES VER: Científicos chinos abrieron un huevo de dinosaurio en busca de un embrión, pero descubrieron un tesoro brillante de 70 millones de años

lr.pe

¿Por qué dura tanto este eclipse?

No todos los eclipses totales se perciben igual. Algunos duran menos de un minuto. Otros, como el de 2027, se prolongarán más de seis minutos. La diferencia depende de la geometría orbital y la sincronización.

  • La distancia de la Luna a la Tierra: cuando la Luna está cerca del perigeo, su punto más cercano, parece ligeramente más grande y cubre al Sol más fácilmente.
  • Distancia de la Tierra al Sol: a principios de agosto, la Tierra se encuentra un poco más lejos del Sol que en enero, lo que hace que el disco solar parezca marginalmente más pequeño.
  • La alineación de la trayectoria: si la sombra de la Luna cruza cerca del ecuador de la Tierra y se mueve más directamente a lo largo de la rotación del planeta, la velocidad efectiva de la sombra sobre el suelo disminuye, alargándose en su totalidad.

En 2027, estos factores se combinan de forma favorable. La Luna aparece relativamente grande en el cielo, el Sol ligeramente más pequeño, y la sombra traza una trayectoria donde su movimiento relativo a la superficie se ralentiza lo suficiente como para prolongar la oscuridad más allá de los seis minutos en algunas partes de Egipto y la región circundante.

¿Se podrá ver el eclipse del siglo desde América?

El eclipse del 2027 no podrá ser visible desde América. Sin embargo, el 14 de noviembre de 2031 se podrá apreciar un eclipse solar en varios países de este continente, desde Estados Unidos hasta el norte de Chile el espectáculo será parcial, mientras que Panamá será el único país donde se podrá ver de forma total este evento astronómico, según Time and Date.

El eclipse solar más largo hasta el año 2114

En una comparación, el eclipse solar total del 8 de abril de 2024 duró 4 minutos y 28 segundos en su punto máximo en América del Norte. Sin embargo, el evento de más larga duración ocurrió en 1991 con 6 minutos y 53 segundos. Por lo tanto, el eclipse del 2 de agosto de 2027 será el más largo hasta 2114, según Space.com.

El eclipse será visible en tres continentes. Sin embargo, no será el próximo, ya que el 12 de agosto de 2026, un eclipse solar total será visible en España, Rusia, Islandia y parte de Portugal con una duración de 2 minutos y 18 segundos.

