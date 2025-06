Zohran Mamdani: el posible próximo alcalde de Nueva York que se presenta como un antídoto contra Donald Trump

"Yo soy la peor pesadilla de Donald Trump", dijo explícitamente Zohran Mamdani durante el último debate de candidatos de las primeras demócratas para la alcaldía de Nueva York, poco antes de las elecciones del 24 de junio que culminaron con su victoria. Joven, musulmán, hijo de inmigrantes y defensor de propuestas progresistas, el actual asambleísta estatal se impuso a Andrew Cuomo, exgobernador respaldado por figuras tradicionales del partido como Bill Clinton y Michael Bloomberg.

Su triunfo, aún pendiente del conteo final por el sistema de voto por orden de preferencia, ha sido calificado como histórico. De confirmarse, Mamdani podría convertirse en el primer alcalde musulmán de Nueva York y, con 33 años, en el más joven de la era moderna. Su perfil ha atraído atención dentro y fuera de Estados Unidos, gracias a su discurso directo y radical, así como a una estrategia de campaña basada en un uso intensivo y efectivo de las redes sociales. En uno de los videos virales que publicó en X, el candidato habla en español, haciendo una alusión directa a la diversidad cultural de la ciudad que aspira a gobernar.

PUEDES VER: El impacto del bombardeo de Estados Unidos a Irán en el gobierno de Donald Trump

¿Quién es Zohran Mamdani?

Zohran Kwame Mamdani nació en Kampala, Uganda, en 1991 y llegó a Estados Unidos con su familia a los siete años. Hijo de la cineasta india Mira Nair y del intelectual Mahmood Mamdani, creció en un entorno cosmopolita que marcó su visión crítica y su compromiso social. Estudió en el Bronx High School of Science y se graduó en Estudios Africanos en el Bowdoin College de Maine, donde inició su activismo a favor de Palestina. En Queens, trabajó como asesor de vivienda y ayudó a evitar desahucios de familias de bajos ingresos.

Además de su carrera política, Mamdani desarrolló una faceta artística como rapero local bajo el nombre "Mr. Cardamom", durante su juventud en Nueva York. En 2020 fue elegido para la Asamblea Estatal de Nueva York, representando el distrito 36. Desde entonces, se ha posicionado como una de las voces más visibles del ala izquierda del Partido Demócrata.

Su estilo formal y su cuidada imagen —trajes impecables, corbatas estrechas y relojes Casio— lo distinguen de otras figuras, según apreciación expuesta en medios. Aparece frecuentemente en redes sociales vistiendo como un político tradicional, estrategia que busca calmar a los votantes moderados mientras promueve una agenda de transformación.

Un programa opuesto al trumpismo cerca de la victoria

Zohran Mamdani se define como socialista democrático, una postura que se refleja en su agenda progresista y en su rechazo a las alianzas con grandes donantes. Su proyecto político ha sido presentado como una alternativa frontal al legado de Donald Trump. Su programa incluye la congelación de alquileres, transporte público gratuito, guarderías y tiendas municipales de alimentos, y el aumento del salario mínimo a 30 dólares la hora para 2030. También propone subir los impuestos a los más ricos de Nueva York y duplicar la inversión en salud mental.

El candidato ha evitado alianzas con grandes donantes y ha financiado su campaña a través de contribuciones pequeñas, apostando por un modelo de participación ciudadana. Según declaraciones públicas, su objetivo es “recortar gastos y hacer la vida más fácil” para las clases medias y trabajadoras.

Por sus propuestas ha sido comparado con figuras como Alexandria Ocasio-Cortez y Bernie Sanders. De hecho, ambos celebraron su triunfo: Sanders afirmó que “derrotó al 'establishment' político, económico y mediático”, mientras que Ocasio-Cortez denunció los millones invertidos por multimillonarios como Michael Bloomberg en contra de Mamdani. La estrategia fracasó con el avance del candidato progresista en las urnas.

Trump responde: ataques y polémica

Como era de esperarse, la campaña de Mamdani despertó reacciones de Donald Trump. En su red Truth Social, el presidente lo calificó como "un lunático comunista" y lo acusó de querer “abolir la policía, cerrar las prisiones, prohibir las armas y acabar con la sanidad privada”. También, ha llegado a advertir falsamente que “Nueva York está al borde de una dictadura comunista” y, pese su elegante estilo para vestir y aspecto cuidado, ha escrito que Mamdani “luce TERRIBLE”.

Los ataques también se centraron en su apoyo explícito a la causa palestina. Mamdani participó en una huelga de hambre por Gaza en 2023 y se ha pronunciado contra el “genocidio” en la Franja. Su negativa a condenar la frase “globalizar la intifada”, en entrevistas con NBC y otros medios, ha generado duras críticas por parte de organizaciones judías como la Liga Antidifamación y legisladores como el representante Dan Goldman. Mamdani respondió: “No creo que el papel del alcalde sea vigilar la libertad de expresión”.

“Mi política parte de la idea de que la libertad, la justicia y la seguridad deben aplicarse a todos, incluidos israelíes y palestinos”, expresó en “Meet the Press” de NBC. A pesar de la controversia, buscó reforzar su compromiso con programas contra los delitos de odio, con la promesa de aumentar su financiamiento.

¿Un antídoto para Nueva York?

En una ciudad que alberga la mayor población judía fuera de Israel, el perfil de Mamdani es tan disruptivo como simbólico. Frente a candidatos como Rahm Emanuel, Pete Buttigieg o Gavin Newsom, que representan una corriente más moderada y tradicional del Partido Demócrata, el joven musulmán ha buscado posicionarse como la cara visible de una nueva izquierda.

Aunque no puede aspirar a la presidencia por haber nacido fuera de Estados Unidos, su influencia crece a nivel nacional. Es considerado un referente para jóvenes activistas y votantes que ven en él una alternativa a una política cada vez más polarizada. Como explicó la estratega Rebecca Kirszner Katz en el diario New York Times: “los demócratas harían bien en no temerle y aprender de él, pero temo que no lo harán”.

Eric Adams, actual alcalde y exdemócrata con vínculos a sectores cercanos a Donald Trump, no ha escatimado críticas hacia su rival, a quien ha definido como “un socialista de buena cuna”, en alusión a su origen privilegiado. Sin embargo, la etiqueta parece tener poco eco entre los seguidores.

Aún persiste la incertidumbre en el camino hacia las elecciones de noviembre, pero si el resultado de las primarias se confirma en las urnas, Mamdani haría historia como el primer alcalde musulmán de la ciudad y puede marcar un punto de inflexión en la política progresista de Estados Unidos. En un discurso tras conocer los resultados preliminares, citó a Nelson Mandela: “Siempre parece imposible hasta que lo logras”. Y añadió con esperanza: “Pues bien, amigos, lo hemos logrado”.