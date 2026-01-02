HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

China comienza a cobrar un impuesto del 13% a anticonceptivos en su estrategia para elevar la natalidad

Estrategia. El Gobierno chino busca corregir políticas heredadas del control natal, en un contexto donde la población disminuye y crece la presión sobre el mercado laboral y la economía.

China impone un IVA del 13% a anticonceptivos desde el 1 de enero, poniendo fin a una exención de más de 30 años. Foto: AFP
China impone un IVA del 13% a anticonceptivos desde el 1 de enero, poniendo fin a una exención de más de 30 años. Foto: AFP

China empezó a cobrar desde el 1 de enero un IVA del 13% a los anticonceptivos, incluidos condones, píldoras anticonceptivas y otros dispositivos. La decisión pone fin a una exención vigente durante más de tres décadas y forma parte de la estrategia oficial para enfrentar la caída de la natalidad y el acelerado envejecimiento de la población.

El cambio tributario, impulsado en el marco de una reforma tributaria, llega en un momento crítico. En los últimos años, los nacimientos cayeron a mínimos históricos, pese al abandono de la política de hijo único y la adopción de incentivos como subsidios de cuidado infantil y apoyos económicos a las familias.

La apuesta fiscal de Beijing frente a la caída de nacimientos

El Gobierno chino sostiene que la medida fiscal busca corregir distorsiones heredadas de décadas de control poblacional. Durante años, el Estado promovió el acceso barato a anticonceptivos como parte de la política de planificación familiar. Hoy, el escenario es otro: la población china disminuye y el número de personas mayores crece con rapidez, lo que presiona el sistema laboral y la economía china.

Datos oficiales muestran que el costo de criar hijos se ha convertido en uno de los principales frenos a la fertilidad en China. Vivienda, educación y cuidado infantil encarecieron de forma sostenida, lo que llevó a muchas parejas a postergar o descartar la maternidad. En ese contexto, Beijing combina ajustes fiscales con subsidios directos, ampliación de guarderías y estímulos a la natalidad.

Desde el Instituto YuWa, centro de investigación especializado en demografía china, advirtieron que “las decisiones reproductivas responden más al costo de vida que al precio de los anticonceptivos”. El organismo subrayó que los impuestos pueden tener un efecto limitado si no se alivian las cargas estructurales que enfrentan las familias jóvenes.

Críticas y riesgos sanitarios tras el fin de la exención a condones

La eliminación de la exención fiscal también despertó críticas en el ámbito sanitario. Especialistas alertan sobre el posible impacto en la prevención de embarazos no deseados y del VIH, especialmente entre jóvenes y poblaciones de bajos ingresos. El encarecimiento de los condones, incluso de forma moderada, puede reducir su uso, según advierten organizaciones de salud pública.

Un funcionario del sector sanitario citado por medios estatales señaló que “la política de natalidad no debe entrar en conflicto con la prevención de enfermedades”. La preocupación se centra en que la reforma del IVA afecte programas de salud sexual que durante años se apoyaron en anticonceptivos de bajo costo.

