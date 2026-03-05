La selección de Irak contra las cuerdas para disputar el repechaje. Los conflictos en Medio Oriente impiden que los jugadores y el entrenador puedan juntarse. El escenario de inseguridad y la crisis golpearon fuerte en esa zona del mundo. No es un secreto que el transporte, logística e importantes recursos sean escasos previo al repechaje a la Copa Mundial.

Es importante destacar que el repechaje estaba programado para el 31 de marzo en Monterrey enfrenta la posibilidad de ser alterado debido a la creciente tensión y violencia en Medio Oriente, lo que genera incertidumbre sobre la participación del equipo asiático.

¿Irak jugará el repechaje para clasificar al Mundial 2026?

Irak lanzó un comunicado sobre la compleja situación que viven. "La selección iraquí enfrenta complicaciones debido al conflicto geopolítico en Medio Oriente, lo que impacta directamente en la organización y el desplazamiento de su delegación. El cierre de espacios aéreos y embajadas ha desencadenado una serie de obstáculos que ponen en riesgo la participación del equipo", se puede leer.

Cierre de espacio aéreo en países de la región, lo que impide la movilidad internacional del plantel.

El director técnico, Graham Arnold, se encuentra varado en Emiratos Árabes Unidos por las restricciones de vuelo.

Varios jugadores, cuerpo técnico y personal médico no pueden abandonar sus países de residencia ni tramitar visas mexicanas.

Cierre temporal de embajadas en naciones clave, lo que impide los trámites migratorios necesarios para ingresar a México

Comunicado oficial de Irak sobre los porblemas logísticos que padece la selección previo al repechaje. Foto: Irak

FIFA no hará modificaciones en el calendario pese a los conflictos bélicos

La FIFA reafirma su compromiso de preservar la competencia tal como fue programada, aunque la decisión final estará sujeta a factores diplomáticos y de seguridad que escapan al ámbito deportivo.