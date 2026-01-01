HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

China rompe los esquemas de su propio récord y contruye una máquina de hipergravedad para comprimir el espacio y el tiempo

La náquina genera una fuerza 1000 veces superior a la Tierra y ayudará a recrear eventos catastróficos como fallas de presas y terremotos dentro de un laboratorio en China.

La instalación CHIEF1900 supera récords mundiales y gira muestras de varias toneladas. Foto: Composición LR
La instalación CHIEF1900 supera récords mundiales y gira muestras de varias toneladas. Foto: Composición LR

China completó la construcción de la centrífuga CHIEF1900, considerada la más potente del mundo en investigación de hipergravedad. La máquina fue instalada en la Universidad de Zhejiang y diseñada para girar muestras de varias toneladas a niveles de fuerza inéditos.

El proyecto forma parte del Centro de Experimentos Interdisciplinarios e Hipergravedad Centrífuga (CHIEF), ubicado bajo el campus universitario. Su objetivo es recrear eventos catastróficos en laboratorio, como fallas de presas o movimientos sísmicos, en escalas de tiempo y espacio mucho menores que en la realidad.

La máquina, conocida como CHIEF, consta de tres centrifugadoras principales y 18 unidades experimentales. Foto: @PDChina/X

La máquina, conocida como CHIEF, consta de tres centrifugadoras principales y 18 unidades experimentales. Foto: @PDChina/X

¿Qué es CHIEF1900 y cómo supera a la centrífuga récord anterior de China y EE. UU.?

La CHIEF1900 reemplaza a la CHIEF1300, que entró en funcionamiento meses antes y ostentaba el récord mundial con 1300 g·toneladas. Con una capacidad de 1900 g·toneladas, la nueva máquina supera con creces el nivel alcanzado por la centrífuga estadounidense de Vicksburg, Mississippi, que mantenía un récord de 1200 g·toneladas.

El laboratorio CHIEF combina tres centrifugadoras gigantes con 18 unidades incorporadas. La instalación se encuentra 15 metros bajo tierra para reducir vibraciones y garantizar estabilidad durante las pruebas. El proyecto recibió un presupuesto de 2.000 millones de yuanes (285 millones de dólares) y permite la participación de investigadores nacionales e internacionales.

¿Cómo permite la máquina de hipergravedad comprimir el espacio y el tiempo para simular fenómenos naturales?

La centrífuga genera fuerzas gravitacionales cientos o miles de veces superiores a la terrestre. Al someter modelos reducidos de estructuras a estas tensiones, se reproducen las condiciones físicas que enfrentarían a gran escala en la realidad, permitiendo evaluar su comportamiento sin esperar décadas o recorrer kilómetros.

Por ejemplo, un modelo de tres metros de altura de una presa de 300 metros puede girar a 100 g, reproduciendo la misma presión que experimentaría la construcción completa. Esta capacidad facilita estudios de fenómenos que abarcan siglos, como erosión de montañas, migración de contaminantes o efectos sísmicos, en un laboratorio controlado.

¿Qué aplicaciones científicas y tecnológicas tiene la centrífuga CHIEF en ingeniería, energía y estudios geológicos?

La CHIEF1900 permite probar la resistencia de presas, túneles y taludes frente a fuerzas extremas, contribuyendo a la seguridad de infraestructuras críticas. Además, ofrece datos para proyectos de ingeniería en ambientes submarinos o condiciones extremas, donde la precisión en las pruebas resulta determinante.

La investigación también apunta a la exploración de recursos energéticos, como hidratos de gas natural en océanos y permafrost. Su extracción podría mejorar la producción de energía limpia. Al mismo tiempo, los experimentos geológicos aceleran la comprensión de procesos naturales que de otro modo tomarían siglos, ampliando el conocimiento sobre la dinámica de la Tierra.

