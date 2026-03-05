HOYSuscripcion LR Focus

Sigue EN VIVO 'Que no se te olvide' con Carlos Cornejo     
Política

Canciller Hugo de Zela viajará a Chile para transmisión de mando presidencial

Durante la ausencia de De Zela, el despacho del Ministerio de Relaciones Exteriores quedará encargado a la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles.

Canciller Hugo de Zela viajará a Chile para transmisión de mando presidencial
Canciller Hugo de Zela viajará a Chile para transmisión de mando presidencial

El canciller del Perú, Hugo de Zela, viajará a Chile del 10 al 12 de marzo para representar al país en los actos oficiales de transmisión de mando presidencial, ceremonia en la que el presidente electo José Antonio Kast asumirá el cargo como jefe de Estado.

La participación del ministro de Relaciones Exteriores fue autorizada mediante la Resolución Suprema N.º 071-2026-PCM, que dispone su desplazamiento a las ciudades de Santiago y Valparaíso, donde se realizarán las actividades protocolares los días 10 y 11 de marzo.

Según la disposición oficial, el canciller acudirá en representación del Estado peruano tras la invitación del gobierno chileno. Asimismo, se indicó que su presencia permitirá fortalecer el diálogo y la cooperación con las nuevas autoridades del país vecino, en el marco de la relación bilateral entre ambas naciones.

Durante la ausencia de De Zela, el despacho del Ministerio de Relaciones Exteriores quedará encargado a la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles.

La resolución también precisa que los gastos del viaje serán cubiertos con el presupuesto institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores.

En diciembre del 2025, Kast realizó una breve escala en el Perú durante su viaje rumbo a Ecuador. En su corto paso por territorio peruano, el último lunes 22 de diciembre, sostuvo una reunión con el canciller Hugo de Zela. En el mencionado encuentro se confirmó que el Perú será uno de los destinos de su primer viaje internacional en 2026.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la cuenta oficial de X (antes Twitter), informó que al mandatario chileno reiteró la importancia de priorizar el trabajo conjunto y coordinado entre ambos país con la finalidad de enfrentar la inseguridad y la migración irregular.

José Antonio Kast asumirá la presidencia

José Antonio Kast asumirá como nuevo presidente de Chile el próximo 11 de marzo de 2026, fecha en la que se realizará la ceremonia oficial de cambio de mando que marcará el inicio de su gobierno para el período 2026-2030.

La ceremonia se llevará a cabo en el Salón de Honor del Congreso Nacional, ubicado en la ciudad de Valparaíso, ante el Congreso Pleno y con la presencia de autoridades nacionales y delegaciones internacionales invitadas.

Durante el acto protocolar, el mandatario saliente, Gabriel Boric, entregará la banda presidencial y la piocha de O’Higgins al presidente electo, símbolos que representan el traspaso oficial del poder. Tras prestar juramento, Kast iniciará formalmente su mandato y posteriormente procederá a la toma de juramento de los ministros que integrarán su gabinete.

De acuerdo con la tradición institucional chilena, la investidura presidencial se realiza alrededor del mediodía, momento en el que el nuevo jefe de Estado presta juramento ante el Congreso y comienza oficialmente su gestión.

