HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Habrá atención en bancos HOY, jueves 1 de enero de 2026?
¿Habrá atención en bancos HOY, jueves 1 de enero de 2026?     ¿Habrá atención en bancos HOY, jueves 1 de enero de 2026?     ¿Habrá atención en bancos HOY, jueves 1 de enero de 2026?     
Mundo

María Corina Machado y Edmundo González indican que en 2026 se afirmará la "voluntad" de Venezuela en su mensaje de Año Nuevo

Corina Machado y Edmundo González expresaron confianza en que 2026 traerá un cambio definitivo para Venezuela.

Corina Machado y Edmundo González anuncian cambio en Venezuela frente a discurso de Nicolás Maduro.
Corina Machado y Edmundo González anuncian cambio en Venezuela frente a discurso de Nicolás Maduro. | Composición LR

María Corina Machado y Edmundo González Urrutia anunciaron en un mensaje de Año Nuevo que este 2026 se afirmará la "voluntad" de Venezuela y se consolidará la libertad. Ambos dirigentes expresaron confianza en que este año traerá un cambio definitivo para la nación.

En contraste, el dictador Nicolás Maduro afirmó ante las cámaras del canal estatal VTV que el país está "seguro y protegido" frente a "amenazas imperiales". Prometió que afianzará el desarrollo técnico y militar para lograr una "independencia irreversible".

TE RECOMENDAMOS

ÁLVARO PAZ DE LA BARRA EN VIVO Y MIRTHA VÁSQUEZ SE SALVA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: India está interesado en apostar por este país de América Latina para explorar metales como cobre, oro y litio: no es Bolivia ni Argentina

lr.pe

María Corina Machado y Edmundo González indican que se afirmará la "voluntad" de Venezuela

González Urrutia señaló que 2025 marcó un punto de quiebre en la historia contemporánea de Venezuela. "Todos sabemos que esta lucha por reunir a nuestras familias ha sido larga y difícil, pero también nos ha hecho más fuertes y resilientes, y cada vez más comprometidos con los objetivos de nuestra causa. Existe un camino posible, realista y democrático para recuperar la nación", opinó.

Por su parte, Corina Machado aseguró que la lucha por la democracia es una tarea ardua en la que "todos los días aparecen nuevos retos y dificultades". Señaló que ese escenario exige dar el máximo esfuerzo y destacó que la causa se sostiene "por amor a nuestros hijos, por amor a Venezuela y por amor a la libertad".

La líder de la oposición agregó que el esfuerzo de los venezolanos y el respaldo de aliados internacionales permitieron alcanzar avances importantes en favor del cambio durante 2025. Finalmente, el presidente electo González concluyó su mensaje al señalar que "2026 será el año de la consolidación de la voluntad de una nación".

PUEDES VER: Científicos chinos abrieron un huevo de dinosaurio en busca de un embrión, pero descubrieron un tesoro brillante de 70 millones de años

lr.pe

Nicolás Maduro dice que Venezuela está "segura"

Nicolás Maduro proclamó 2026 como el 'Año del Reto Admirable' y afirmó que Venezuela "está segura y protegida con la unión perfecta". Señaló que será "el año de afianzar el desarrollo técnico y militar que garantice la protección de la patria y una independencia irreversible frente a las amenazas y doctrinas imperiales".

También hizo referencia a Estados Unidos, que mantiene un despliegue naval en el Caribe desde agosto. "The challenge admirable, 2026, victory forever, ya que me están viendo por allá", dijo. El dictador aseguró que 2025 fue "el año del consenso más amplio y firme" en la historia republicana de Venezuela. "Es un consenso nacional para la vida, para la paz y para garantizar el futuro", admitió.

En el plano económico, declaró que el régimen venezolano avanza hacia una economía "diversificada, productiva y exportadora", con el objetivo de superar el rentismo y la dependencia del petróleo.

PUEDES VER: Tragedia en Suiza: incendio en bar deja al menos 40 muertos y varios heridos durante fiesta de Año Nuevo

lr.pe

ONG denuncia crímenes del régimen de Maduro contra presos políticos

El director de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, advirtió en declaraciones a NTN24 que los presos políticos corren el riesgo de ser asesinados por la dictadura de Nicolás Maduro. "Desde 2014 hemos contabilizado 17 personas fallecidas bajo custodia. Esa cifra convierte la situación en un patrón sistemático, si se considera que cerca de 19.000 personas han sido detenidas", puntualizó.

Romero sostuvo que actualmente se ha normalizado la muerte de personas bajo custodia. "Es muy grave, porque esa es precisamente la lógica de la represión, que se sostiene en tres pilares: el miedo, el tiempo y la resignación", explicó. Incluso indicó que en la actualidad hay más de 900 detenidos por motivos políticos.

Notas relacionadas
María Corina Machado asegura que "muy pronto" regresará a Venezuela para restaurar la democracia: "Daremos nuevos pasos"

María Corina Machado asegura que "muy pronto" regresará a Venezuela para restaurar la democracia: "Daremos nuevos pasos"

LEER MÁS
María Corina Machado denuncia amenazas de “ejecución extrajudicial” contra presos políticos en Venezuela

María Corina Machado denuncia amenazas de “ejecución extrajudicial” contra presos políticos en Venezuela

LEER MÁS
María Corina Machado agradece a presidentes de América Latina que exhortaron detener la violación de los derechos humanos en Venezuela

María Corina Machado agradece a presidentes de América Latina que exhortaron detener la violación de los derechos humanos en Venezuela

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Las 2 superpotencias más poderosas del mundo se unen por primera vez y realizan operaciones navales conjuntas

Las 2 superpotencias más poderosas del mundo se unen por primera vez y realizan operaciones navales conjuntas

LEER MÁS
El nuevo edificio más alto de Sudamérica ya se encuentra en construcción: costará cerca de US$ 500 millones y será más alto que la Torre Eiffel de Francia

El nuevo edificio más alto de Sudamérica ya se encuentra en construcción: costará cerca de US$ 500 millones y será más alto que la Torre Eiffel de Francia

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Accidente en Machu Picchu EN VIVO: últimas noticias tras choque de trenes en ruta turística

Los 5 lugares que nadie podrá visitar en 2026: museos, parques temáticos y otros sitios prohibidos

Adulto mayor desaparece en San Borja y familiares piden apoyo ciudadano

Mundo

Los 5 lugares que nadie podrá visitar en 2026: museos, parques temáticos y otros sitios prohibidos

Desde el alto el fuego en Gaza hasta los ataques a 'narcolanchas' cerca de Venezuela: las 10 noticias que marcaron el mundo en 2025

Muere Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy, un mes después de confesar que padecía cáncer terminal

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Plan de gobierno de Renovación Popular propone entregar "canastas básicas" para frenar la pobreza extrema

Presentan nueva tacha contra Renovación Popular para que Rafael López Aliaga quede fuera de las Elecciones 2026

Lucía Nuñovero: “El presidente Jeri sale de una clase política ambivalente, que coquetea con grandes intereses criminales y los favorece”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025