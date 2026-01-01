María Corina Machado y Edmundo González Urrutia anunciaron en un mensaje de Año Nuevo que este 2026 se afirmará la "voluntad" de Venezuela y se consolidará la libertad. Ambos dirigentes expresaron confianza en que este año traerá un cambio definitivo para la nación.

En contraste, el dictador Nicolás Maduro afirmó ante las cámaras del canal estatal VTV que el país está "seguro y protegido" frente a "amenazas imperiales". Prometió que afianzará el desarrollo técnico y militar para lograr una "independencia irreversible".

González Urrutia señaló que 2025 marcó un punto de quiebre en la historia contemporánea de Venezuela. "Todos sabemos que esta lucha por reunir a nuestras familias ha sido larga y difícil, pero también nos ha hecho más fuertes y resilientes, y cada vez más comprometidos con los objetivos de nuestra causa. Existe un camino posible, realista y democrático para recuperar la nación", opinó.

Por su parte, Corina Machado aseguró que la lucha por la democracia es una tarea ardua en la que "todos los días aparecen nuevos retos y dificultades". Señaló que ese escenario exige dar el máximo esfuerzo y destacó que la causa se sostiene "por amor a nuestros hijos, por amor a Venezuela y por amor a la libertad".

La líder de la oposición agregó que el esfuerzo de los venezolanos y el respaldo de aliados internacionales permitieron alcanzar avances importantes en favor del cambio durante 2025. Finalmente, el presidente electo González concluyó su mensaje al señalar que "2026 será el año de la consolidación de la voluntad de una nación".

Nicolás Maduro dice que Venezuela está "segura"

Nicolás Maduro proclamó 2026 como el 'Año del Reto Admirable' y afirmó que Venezuela "está segura y protegida con la unión perfecta". Señaló que será "el año de afianzar el desarrollo técnico y militar que garantice la protección de la patria y una independencia irreversible frente a las amenazas y doctrinas imperiales".

También hizo referencia a Estados Unidos, que mantiene un despliegue naval en el Caribe desde agosto. "The challenge admirable, 2026, victory forever, ya que me están viendo por allá", dijo. El dictador aseguró que 2025 fue "el año del consenso más amplio y firme" en la historia republicana de Venezuela. "Es un consenso nacional para la vida, para la paz y para garantizar el futuro", admitió.

En el plano económico, declaró que el régimen venezolano avanza hacia una economía "diversificada, productiva y exportadora", con el objetivo de superar el rentismo y la dependencia del petróleo.

ONG denuncia crímenes del régimen de Maduro contra presos políticos

El director de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, advirtió en declaraciones a NTN24 que los presos políticos corren el riesgo de ser asesinados por la dictadura de Nicolás Maduro. "Desde 2014 hemos contabilizado 17 personas fallecidas bajo custodia. Esa cifra convierte la situación en un patrón sistemático, si se considera que cerca de 19.000 personas han sido detenidas", puntualizó.

Romero sostuvo que actualmente se ha normalizado la muerte de personas bajo custodia. "Es muy grave, porque esa es precisamente la lógica de la represión, que se sostiene en tres pilares: el miedo, el tiempo y la resignación", explicó. Incluso indicó que en la actualidad hay más de 900 detenidos por motivos políticos.