HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Navidad 2025: ¿dónde está Papá Noel? Sigue el recorrido en vivo
Navidad 2025: ¿dónde está Papá Noel? Sigue el recorrido en vivo     Navidad 2025: ¿dónde está Papá Noel? Sigue el recorrido en vivo     Navidad 2025: ¿dónde está Papá Noel? Sigue el recorrido en vivo     
Mundo

Nicolás Maduro afirma tener un respaldo "abrumador" de la ONU tras amenazas de Donald Trump

En medio de tensiones con Estados Unidos, el líder chavista busca aliados que intenten frenar las acciones del país norteamericano cerca de Venezuela.

Donald Trump lanza una advertencia a Maduro, sugiriendo que su resistencia podría tener graves consecuencias.
Donald Trump lanza una advertencia a Maduro, sugiriendo que su resistencia podría tener graves consecuencias. | AFP

Nicolás Maduro, tras convocar a una reunión de emergencia con el Consejo de Seguridad de la ONU el pasado 23 de diciembre, afirmó tener un "apoyo abrumador" de la institución tras exponer el caso de Venezuela y la presión militar que viene ejerciendo Estados Unidos desde el Caribe, cerca a sus costas. Además de la confiscación de dos petroleros con crudo venezolano.

Por otro lado, el mandatario estadounidense, Donald Trump, emitió una nueva amenaza para el chavista, asegurando que, si se mantiene recio a renunciar al poder, "será la última vez que lo haga".

TE RECOMENDAMOS

JUICIOS DE FIN DE AÑO Y ENREDADOS PRESIDENCIALES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Venezuela aprueba una ley para encarcelar con hasta 20 años a ciudadanos que apoyen la 'piratería' y el bloqueo de Estados Unidos

lr.pe

Maduro afirma tener el respaldo de la ONU

Nicolás Maduro, que buscó, en un grito desesperado de ayuda, respaldo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tras las confiscaciones de EE. UU. a dos buques petroleros con crudo venezolano, afirmó que contaba con este respaldo. "El Consejo de Seguridad está dándonos un apoyo abrumador a Venezuela y el derecho a la libre navegabilidad, al libre comercio", dijo el líder chavista en Caracas, durante un evento navideño transmitido por la estatal Venezolana de Televisión (VTV).

En ese sentido, tachó las intervenciones como un acto de "piratería" y que "nadie podría derrotar" al país caribeño. Samuel Moncada, representante de Venezuela en la ONU, afirmó, según EFE, que las acciones de Washington incurrían en "un crimen de agresión con el que el mandatario pretende regresar el reloj de la historia 200 años para imponer una colonia en Venezuela" y que estas acciones eran "una guerra de saqueo y expolio".

Otros representantes en la ONU condenaron el acto, incluyendo el uso de "medidas coercitivas unilaterales" por parte de la Casa Blanca. Por su lado, el ruso Vasili Nebenzia advirtió que "esta intervención en curso puede convertirse en un modelo para futuros actos de fuerza contra países latinoamericanos".

PUEDES VER: Rusia niega evacuación de su embajada en Venezuela ante crecientes tensiones con EE.UU.: "Provocación de los medios occidentales"

lr.pe

"Si se quiere hacer el duro, será la última vez que lo haga"

Donald Trump elevó las tensiones entre su administración y su homólogo venezolano, asegurando que, si este llega a reaccionar a la presión estadounidense, los resultados no serían los esperados por Caracas. "Creo que sería inteligente, por su parte, irse... pero, de nuevo, ya lo veremos", agregó el líder republicano.

Asimismo, el presidente estadounidense se refirió a Gustavo Petro, mandatario colombiano, afirmando que él "no es amigo de Estados Unidos" y que "más le vale andarse con cuidado". "Amamos a los colombianos, yo amo a los colombianos,… pero su líder es un buscapleitos. Será mejor que cierre esas fábricas de cocaína. Sabemos dónde están", agregó.

El Gobierno de Estados Unidos llevó a cabo operaciones de incautación de dos buques petroleros con crudo venezolano en diciembre de 2025. Según Washington, el material capturado, sancionado, habría sido utilizado para financiar al régimen de Maduro y al narcotráfico. "Hoy ordeno el bloqueo total y completo de todos los petroleros que entran y salen de Venezuela", dijo el republicano por Truth Social luego de designar al régimen venezolano como organización terrorista extranjera.

Notas relacionadas
Panamá asegura que buques petroleros interceptados por EE. UU. violaron sus normas de navegación

Panamá asegura que buques petroleros interceptados por EE. UU. violaron sus normas de navegación

LEER MÁS
María Corina Machado denuncia amenazas de “ejecución extrajudicial” contra presos políticos en Venezuela

María Corina Machado denuncia amenazas de “ejecución extrajudicial” contra presos políticos en Venezuela

LEER MÁS
Los 8 destinos de América Latina a los que Estados Unidos recomienda no viajar por "riesgos que ponen en peligro la vida" desde 2025

Los 8 destinos de América Latina a los que Estados Unidos recomienda no viajar por "riesgos que ponen en peligro la vida" desde 2025

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Panamá asegura que buques petroleros interceptados por EE. UU. violaron sus normas de navegación

Panamá asegura que buques petroleros interceptados por EE. UU. violaron sus normas de navegación

LEER MÁS
China cambia las reglas del juego: los 5 países de América Latina que están en la cuerda floja por sus deudas

China cambia las reglas del juego: los 5 países de América Latina que están en la cuerda floja por sus deudas

LEER MÁS
Este país come más panetón en el mundo y está en América Latina: supera a Italia y Chile con más de 30.000 toneladas al año

Este país come más panetón en el mundo y está en América Latina: supera a Italia y Chile con más de 30.000 toneladas al año

LEER MÁS
China vuelve a mover las fichas: un país de América Latina se encamina a exportaciones récord en 2025

China vuelve a mover las fichas: un país de América Latina se encamina a exportaciones récord en 2025

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿El 24 de diciembre es feriado o día no laborable en Perú? Esto es lo que establece la norma vigente

Horarios del Metropolitano, Corredores y Metro de Lima por Navidad: así funcionarán este 24 y 25 de diciembre

Belén, cuna de Jesucristo, vuelve a celebrar la Navidad tras dos años ensombrecidos por la guerra en Gaza

Mundo

Belén, cuna de Jesucristo, vuelve a celebrar la Navidad tras dos años ensombrecidos por la guerra en Gaza

Recorrido de Papá Noel EN VIVO por Navidad 2025: en qué parte del mundo está Santa Claus en este momento

Tailandia y Camboya inician negociaciones para resolver los enfrentamientos fronterizos y alcanzar un alto al fuego

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

ONPE decide no usar voto digital en elecciones generales 2026 tras informe del JNE

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Carlos León Moya: “En esta elección se ha mediocrizado mucho la derecha, sí. Pero también la izquierda”.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025