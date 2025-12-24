Nicolás Maduro afirma tener un respaldo "abrumador" de la ONU tras amenazas de Donald Trump

Nicolás Maduro, tras convocar a una reunión de emergencia con el Consejo de Seguridad de la ONU el pasado 23 de diciembre, afirmó tener un "apoyo abrumador" de la institución tras exponer el caso de Venezuela y la presión militar que viene ejerciendo Estados Unidos desde el Caribe, cerca a sus costas. Además de la confiscación de dos petroleros con crudo venezolano.

Por otro lado, el mandatario estadounidense, Donald Trump, emitió una nueva amenaza para el chavista, asegurando que, si se mantiene recio a renunciar al poder, "será la última vez que lo haga".

Maduro afirma tener el respaldo de la ONU

Nicolás Maduro, que buscó, en un grito desesperado de ayuda, respaldo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tras las confiscaciones de EE. UU. a dos buques petroleros con crudo venezolano, afirmó que contaba con este respaldo. "El Consejo de Seguridad está dándonos un apoyo abrumador a Venezuela y el derecho a la libre navegabilidad, al libre comercio", dijo el líder chavista en Caracas, durante un evento navideño transmitido por la estatal Venezolana de Televisión (VTV).

En ese sentido, tachó las intervenciones como un acto de "piratería" y que "nadie podría derrotar" al país caribeño. Samuel Moncada, representante de Venezuela en la ONU, afirmó, según EFE, que las acciones de Washington incurrían en "un crimen de agresión con el que el mandatario pretende regresar el reloj de la historia 200 años para imponer una colonia en Venezuela" y que estas acciones eran "una guerra de saqueo y expolio".

Otros representantes en la ONU condenaron el acto, incluyendo el uso de "medidas coercitivas unilaterales" por parte de la Casa Blanca. Por su lado, el ruso Vasili Nebenzia advirtió que "esta intervención en curso puede convertirse en un modelo para futuros actos de fuerza contra países latinoamericanos".

"Si se quiere hacer el duro, será la última vez que lo haga"

Donald Trump elevó las tensiones entre su administración y su homólogo venezolano, asegurando que, si este llega a reaccionar a la presión estadounidense, los resultados no serían los esperados por Caracas. "Creo que sería inteligente, por su parte, irse... pero, de nuevo, ya lo veremos", agregó el líder republicano.

Asimismo, el presidente estadounidense se refirió a Gustavo Petro, mandatario colombiano, afirmando que él "no es amigo de Estados Unidos" y que "más le vale andarse con cuidado". "Amamos a los colombianos, yo amo a los colombianos,… pero su líder es un buscapleitos. Será mejor que cierre esas fábricas de cocaína. Sabemos dónde están", agregó.

El Gobierno de Estados Unidos llevó a cabo operaciones de incautación de dos buques petroleros con crudo venezolano en diciembre de 2025. Según Washington, el material capturado, sancionado, habría sido utilizado para financiar al régimen de Maduro y al narcotráfico. "Hoy ordeno el bloqueo total y completo de todos los petroleros que entran y salen de Venezuela", dijo el republicano por Truth Social luego de designar al régimen venezolano como organización terrorista extranjera.