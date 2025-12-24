HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

María Corina Machado denuncia amenazas de “ejecución extrajudicial” contra presos políticos en Venezuela

La líder opositora pide intervención internacional urgente y protección para los detenidos, y resalta el riesgo inminente que corren los rehenes bajo el régimen chavista de Maduro.

María Corina Machado, líder opositora y Premio Nobel de la Paz 2025, denuncia amenazas de ejecuciones extrajudiciales contra presos políticos en Venezuela.
María Corina Machado, líder opositora y Premio Nobel de la Paz 2025, denuncia amenazas de ejecuciones extrajudiciales contra presos políticos en Venezuela. | AFP PHOTO / INSTAGRAM @MARIACORINAMACHADO / HANDOUT

La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, denunció la existencia de "amenazas directas y sistemáticas de ejecución extrajudicial contra presos políticos" recluidos en la cárcel de El Rodeo, ubicada en el estado Miranda, cerca de Caracas. A través de un comunicado difundido en su cuenta de X, aseguró que estas advertencias provendrían de “funcionarios de los órganos represivos del régimen”, lo que calificó como crímenes de lesa humanidad y violaciones graves al derecho internacional humanitario.

El régimen chavista no se ha pronunciado sobre la denuncia; sin embargo, ha sostenido en reiteradas ocasiones que Venezuela enfrenta un supuesto complot internacional y ha advertido que no permitirá desestabilización interna bajo ninguna circunstancia. En este escenario, la oposición alerta sobre el riesgo inminente que corren los detenidos, a quienes Machado definió como “rehenes del Estado”.

Comunicado de María Corina Machado donde alerta amenazas contra presos políticos. Foto: X/MariaCorinaYA

PUEDES VER: María Corina Machado agradece a presidentes de América Latina que exhortaron detener la violación de los derechos humanos en Venezuela

lr.pe

Machado exige protección para los detenidos

La líder opositora pidió la intervención urgente de organismos internacionales de derechos humanos y la activación de mecanismos de verificación que permitan prevenir cualquier intento de ejecución extrajudicial. También instó a “gobiernos democráticos y aliados” a ejercer presión diplomática y realizar advertencias formales al régimen venezolano. “Solicitamos protección inmediata para los presos políticos, acceso a observadores independientes y garantías efectivas de vida e integridad personal. Hay vidas en riesgo hoy”, advirtió.

Estas denuncias coinciden con los reportes del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), que afirmó haber recibido testimonios de familiares y reclusos que aseguran haber sido amenazados con ser usados como “escudos humanos” ante una eventual intervención militar estadounidense. La ONG alertó que el uso sistemático del miedo como herramienta de control incrementa severamente el peligro para los detenidos.

La reciente nobel de la paz solicita ayuda a la comunidad internacional. Foto: X/MariaCorinaYA

