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Presidente de Ecuador anuncia baja del 20% en el precio de la cerveza durante el Mundial de Fútbol 2026

La rebaja en el precio de la cerveza durante el Mundial 2026 podría impulsar más de US$2.300 millones en ventas adicionales en Ecuador, según estimaciones empresariales.

Daniel Noboa eliminó temporalmente el impuesto a la cerveza y otras bebidas durante el Mundial 2026
Daniel Noboa eliminó temporalmente el impuesto a la cerveza y otras bebidas durante el Mundial 2026 | Foto: composición LR/AFP
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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció la eliminación temporal del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) para la cerveza y otras bebidas de moderación durante el Mundial de Fútbol 2026, una medida que, según el mandatario, permitirá una reducción superior al 20% en el precio final para los consumidores. La disposición estará vigente hasta el 19 de julio, fecha en la que concluirá la Copa del Mundo.

El anuncio se realizó en un acto público en El Empalme, provincia del Guayas. Ante decenas de asistentes, Noboa afirmó que busca brindar un apoyo adicional a los ciudadanos ante la participación de la selección ecuatoriana en el torneo.

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Restaurantes y bares esperan ventas récord

La decisión genera expectativas positivas entre los sectores vinculados al entretenimiento y la gastronomía. La Confederación de Restaurantes del Ecuador (Corec) proyecta un incremento mínimo del 20% en las ventas en el transcurso del Mundial 2026, en especial en los días en los que juegue la selección.

El gremio estima incluso que la facturación se duplicaría a lo largo de los encuentros del combinado nacional frente a Costa de Marfil, Curazao y Alemania. Gustavo Montenegro, estudiante universitario de 19 años, comentó a AFP que la medida “ayuda mucho al emprendimiento local”, sobre todo después de que varios negocios relacionados con bares y restaurantes sufrieran una reducción en sus ingresos debido a recientes restricciones.

El impacto podría sentirse en otros sectores ligados al consumo. Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, proyectó que las ventas nacionales alcancen los US$25.609 millones en junio, un crecimiento de 10,1% respecto al mismo periodo del año anterior. De acuerdo con sus estimaciones, esto representaría alrededor de US$2.340 millones adicionales en transacciones.

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El Mundial dispara la compra de televisores

La expectativa por la participación de Ecuador en la Copa del Mundo ha impulsado la venta de electrodomésticos. Datos de Asadelec muestran que entre enero y mayo de 2026 se comercializaron 102.394 televisores, un aumento de 17,42% frente al mismo periodo de 2025.

Nelly Vinueza, directora ejecutiva de la asociación, explicó a Ecuavisa que el crecimiento se aceleró durante las últimas semanas por el interés generado por el torneo. Los modelos de 55 pulgadas lideran las preferencias de los compradores, aunque también existe una fuerte demanda por equipos de 65 y 75 pulgadas.

La representante gremial señaló además que una buena actuación de la selección ecuatoriana generará un impulso extra en el comercio. Según recordó, en Catar 2022 la presencia del equipo nacional elevó la demanda entre un 20% y un 30% adicional en diversos segmentos del mercado, desde tecnología hasta entretenimiento y servicios relacionados con el consumo masivo.

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