El pasado domingo 28 de diciembre, una tragedia ocurrió frente a una playa turística en el suroeste de Ecuador, en la provincia de Manabí, la cual dejó como saldo a seis personas muertas y tres heridos. Dentro de las víctimas mortales, las autoridades identificaron a una bebé de unos dos años de edad.

De acuerdo con la información preliminar, un grupo de hombres armados llegó al malecón, donde abrieron fuego contra las personas que se encontraban en la zona.

Tiroteo en Ecuador dejó seis muertos

Cerca de las 9.00 a. m., hora local, del domingo, un ataque armado en Puerto López, concurrido centro turístico ubicado en Manabí, terminó con la vida de varias personas; entre ellas, una bebé de "aproximadamente dos años", según confirmó el coronel William Acurio, comandante policial.

Los criminales llegaron en una camioneta y dos motocicletas (de las cuales una fue hallada abandonada), luego perpetraron el ataque y "se dieron a la fuga", según aclaró el agente. Sin una causal aparente, las autoridades permanecen investigando el caso para determinar el paradero de los tiradores y los motivos que habrían llevado a desencadenar este trágico hecho. La hipótesis inicial es que se trataría de "disputas internas entre estructuras delictivas".

Acurio agregó que, tras el despliegue de "operativos intensivos", lograron incautar un vehículo reportado como robado, tres motocicletas, un arma de fuego y 147 municiones.

"No habrá impunidad"

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, llegó al sitio de la masacre este lunes, donde afirmó que "no habrá impunidad" y que "los culpables serán encontrados, se oculten donde se oculten", y que no pararán hasta llevarlos tras las rejas.

Con estas víctimas, la ciudad suma un total de al menos nueve muertes registradas en el último fin de semana. El pasado sábado 27 de diciembre se reportó la muerte de dos hermanos dentro de un consultorio médico en el barrio Los Platanales, al noroeste de Ecuador.

Estos reportes ocurren en un contexto delicado con respecto a la alta tasa de criminalidad que presenta el país ecuatoriano, pese a llevar Pero casi dos años desde su militarización. El presidente Daniel Noboa, desde sus primeros días de gobierno, prometió llevar a cabo una política de mano dura y declaró a la región en conflicto armado interno contra las mafias y el crimen organizado.

De acuerdo con los datos compartidos por el Observatorio del Crimen Organizado, según la agencia AFP, Ecuador cerrará el 2025 con una tasa de homicidios récord de 52 muertes por cada 100.000 habitantes.