Lucas Torreira, figura de la selección uruguaya, fue atacado en centro comercial de Turquía

Lucas Torreira es una de las figura de Galatasaray y jugaría el Mundial 2026. Foto: composición LR/AUF/Le Marca Sports

Lucas Torreira es una de las figura de Galatasaray y jugaría el Mundial 2026. Foto: composición LR/AUF/Le Marca Sports

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Lucas Torreira, volante de la selección uruguaya y del Galatasaray de Turquía, sufrió un ataque a puñetazos en un centro comercial de Estambul. El mediocampista de 30 años fue atacado mientras paseaba por el establecimiento.

De acuerdo con los reportes de la prensa turca, el agresor, identificado como Yusuf Yildirim, le propinó un golpe en el rostro al charrúa e intentó escapar del lugar; sin embargo, fue detenido por las autoridades y permanece arrestado.

Lucas Torreira sufrió ataque en Turquía

En las imágenes difundidas en redes sociales se aprecia que los acompañantes de Lucas Torreira intervienen al percatarse de la agresión. Asimismo, los medios locales indicaron que el móvil fue la obsesión que tenía Yusuf Y. con la novia del jugador; incluso, existe una orden de alejamiento contra el sujeto.

Representantes de Lucas Torreira se pronuncian

En medio de este panorama, el grupo que representa al futbolista uruguayo emitió un comunicado sobre lo acontecido. En el escrito afirmaron que Torreira no sufrió lesiones graves y se encuentra fuera de peligro.

“Queremos llevar tranquilidad sobre la situación de Lucas Torreira. En las últimas horas, el jugador de Galatasaray sufrió una agresión en Estambul, pero el hecho fue controlado rápidamente por las autoridades y el responsable ya fue detenido”, indicaron.

“Afortunadamente, Lucas se encuentra bien y fuera de peligro. Gracias a todos por los mensajes de apoyo y preocupación hacia uno de los grandes referentes uruguayos en el exterior”, concluyeron.