Mundo

EE. UU. advierte que está listo para lanzar “ofensiva” contra carteles si los gobiernos de Latinoamérica no actúan

Según el Pentágono, la ofensiva militar emprendida por la administración Trump ha reducido el tráfico de drogas en más del 50% hacia Estados Unidos.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, advirtió que EE. UU. puede actuar solo contra los cárteles.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, advirtió que EE. UU. puede actuar solo contra los cárteles. | Foto: AFP

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, advirtió que Washington está dispuesto a emprender una "ofensiva" contra los cárteles si los gobiernos de América Latina no intensifican sus esfuerzos para combatirlos.

El funcionario señaló que la prioridad de la administración de Donald Trump es frenar a los grupos criminales que operan en el hemisferio y que, según afirmó, representan una amenaza directa para la seguridad regional.

Durante la conferencia “Américas contra los carteles”, realizada en la sede del Comando Sur (Southcom) en Miami, Hegseth afirmó que la nueva Doctrina Monroe, también denominada “Donroe”, respalda las acciones emprendidas por Washington.

PUEDES VER: Gran ayatolá pide la “sangre de Trump” e Irán advierte que EE. UU. “lamentará enormemente” derribo de buque de guerra

Presión desde EE. UU.

El jefe del Pentágono instó a reforzar sus acciones contra los carteles y aseguró que la coordinación regional será clave para desmantelar estas redes criminales. “Debemos hacer más para atacar a los grupos narcoterroristas en todas las áreas”, afirmó, al señalar que Estados Unidos pretende impedir también que actores estatales adversarios respalden a estas organizaciones.

Las declaraciones se producen pocos días después de una operación militar conjunta entre Estados Unidos y Ecuador contra grupos vinculados al comercio ilícito. La iniciativa formó parte de una estrategia más amplia impulsada por la potencia para aumentar la presión sobre las organizaciones criminales que operan en el Caribe y el Pacífico oriental.

Además, Washington ha llevado a cabo ataques contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas como parte de la operación denominada “Lanza del Sur”. Según datos presentados por el Pentágono, desde septiembre pasado han sido destruidas decenas de lanchas presuntamente vinculadas al narco, con un saldo de al menos 150 muertos.

PUEDES VER: Irán asegura ataque a petrolero estadounidense en Ormuz en sexto día de guerra

Estrategia militar

El funcionario defendió la ofensiva al argumentar que el narcotráfico ha causado una crisis de salud pública en su país, donde más de un millón de personas habrían muerto por sobredosis de fentanilo, cocaína y otras sustancias en los últimos años.

El Pentágono asegura que los ataques en el Caribe y el Pacífico han reducido el tráfico en más de un 50% y han obligado a los grupos criminales a modificar sus rutas y métodos de transporte. Hegseth afirmó que, en las últimas semanas, las fuerzas del orden incluso han tenido dificultades para localizar nuevas embarcaciones, lo que atribuyó al impacto de la campaña militar.

La estrategia, sin embargo, ha generado críticas de especialistas en derecho internacional y organizaciones de derechos humanos, que cuestionan la legalidad de estas operaciones y advierten sobre el riesgo de ejecuciones extrajudiciales. Además, la ausencia de delegaciones de países clave como México, Colombia y Brasil en la conferencia refleja las tensiones que provoca la política estadounidense en la región.

