El viernes 30 de diciembre de 2011 nunca existió en el calendario de este país. | Composición LR

El viernes 30 de diciembre de 2011 nunca existió en el calendario de este país. | Composición LR

La historia del calendario mundial tiene un capítulo inusual por decisión gubernamental para facilitar las relaciones económicas. En la víspera de fin de año de 2011, un país fue testigo de un hecho increíble: un día entero dejó de existir en su calendario sin que mediara un feriado ni una catástrofe natural. Esa noche, sus ciudadanos se fueron a dormir un jueves 29 de diciembre y despertaron directamente en sábado 31, saltándose el viernes 30 por completo.

Este extraordinario pase temporal fue el resultado de ajustes en la convención global de tiempo y la necesidad de sincronizar la vida laboral y comercial con otras naciones. La medida evidenció que el tiempo, más allá de ser un constructo natural, también es una herramienta regulada por acuerdos y decisiones políticas con impacto directo en la vida cotidiana y la economía.

TE RECOMENDAMOS ÁLVARO PAZ DE LA BARRA EN VIVO Y MIRTHA VÁSQUEZ SE SALVA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

¿Qué país pasó del 29 de diciembre al 31 para alinearse con sus socios comerciales?

El país que realizó este salto en el calendario fue el Estado Independiente de Samoa, un archipiélago insular en el Pacífico Sur. Esta nación decidió, a finales de 2011, mover su huso horario y cruzar oficialmente la Línea Internacional de Cambio de Fecha. A la medianoche del 29 de diciembre, Samoa adelantó su reloj 24 horas, pasando del huso UTC−11 al UTC+13, lo que eliminó el 30 de diciembre de ese año de su calendario.

Samoa tomó esta decisión para alinearse mejor con los países de la región Asia‑Pacífico, cuyos horarios ya estaban separados por casi un día completo de los suyos. Antes del cambio, la diferencia horaria con sus socios significaba que las semanas laborales no coincidían, lo que complicaba las transacciones comerciales y la coordinación entre empresas.

¿Por qué nunca existió el 30 de diciembre en Samoa?

El 30 de diciembre de 2011 no existió en Samoa porque el país decidió mover su posición relativa respecto a la Línea Internacional de Cambio de Fecha, una frontera imaginaria que separa dos días consecutivos. Al cambiar su huso horario de UTC−11 a UTC+13, Samoa eliminó ese día completamente del calendario local.

Esta medida no fue arbitraria: respondía a una realidad económica concreta. Durante décadas, Samoa había operado en un huso horario que lo dejaba hasta casi un día detrás de sus principales socios comerciales en Oceanía. Esto causaba que semanas laborales, operaciones bancarias y comunicaciones no coincidieran convenientemente, afectando la eficiencia del comercio y los negocios.

Los socios comerciales relevantes en ese contexto incluían a Australia y Nueva Zelanda, que con el tiempo se habían convertido en destinos clave para las exportaciones, importaciones y el turismo para Samoa.

Principales socios comerciales actuales de Samoa

En términos de comercio exterior, Samoa mantiene relaciones con diversos países y economías que participan en la exportación e importación de bienes, de acuerdo al Comercio Integrado del BM.