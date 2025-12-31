HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Detienen a 4 trabajadores de Peru Rail e Inca Rail tras choque de trenes
Detienen a 4 trabajadores de Peru Rail e Inca Rail tras choque de trenes     Detienen a 4 trabajadores de Peru Rail e Inca Rail tras choque de trenes     Detienen a 4 trabajadores de Peru Rail e Inca Rail tras choque de trenes     
EN VIVO

AÑO NUEVO 2026: CUENTA REGRESIVA Y HORA MUNDIAL EN VIVO | #LR

Mundo

El país que borró un día entero del calendario: pasó del 29 de diciembre al 31 para alinearse con sus socios comerciales

Al eliminar el 30 de diciembre, las semanas laborales de este país ya coincidían con las de sus socios, lo que facilitaba las transacciones comerciales en vísperas del Año Nuevo.

El viernes 30 de diciembre de 2011 nunca existió en el calendario de este país.
El viernes 30 de diciembre de 2011 nunca existió en el calendario de este país. | Composición LR

La historia del calendario mundial tiene un capítulo inusual por decisión gubernamental para facilitar las relaciones económicas. En la víspera de fin de año de 2011, un país fue testigo de un hecho increíble: un día entero dejó de existir en su calendario sin que mediara un feriado ni una catástrofe natural. Esa noche, sus ciudadanos se fueron a dormir un jueves 29 de diciembre y despertaron directamente en sábado 31, saltándose el viernes 30 por completo.

Este extraordinario pase temporal fue el resultado de ajustes en la convención global de tiempo y la necesidad de sincronizar la vida laboral y comercial con otras naciones. La medida evidenció que el tiempo, más allá de ser un constructo natural, también es una herramienta regulada por acuerdos y decisiones políticas con impacto directo en la vida cotidiana y la economía.

TE RECOMENDAMOS

ÁLVARO PAZ DE LA BARRA EN VIVO Y MIRTHA VÁSQUEZ SE SALVA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: ¿Cuál es el primer y el último país del mundo en recibir el Año Nuevo 2026?

lr.pe

¿Qué país pasó del 29 de diciembre al 31 para alinearse con sus socios comerciales?

El país que realizó este salto en el calendario fue el Estado Independiente de Samoa, un archipiélago insular en el Pacífico Sur. Esta nación decidió, a finales de 2011, mover su huso horario y cruzar oficialmente la Línea Internacional de Cambio de Fecha. A la medianoche del 29 de diciembre, Samoa adelantó su reloj 24 horas, pasando del huso UTC−11 al UTC+13, lo que eliminó el 30 de diciembre de ese año de su calendario.

Samoa tomó esta decisión para alinearse mejor con los países de la región Asia‑Pacífico, cuyos horarios ya estaban separados por casi un día completo de los suyos. Antes del cambio, la diferencia horaria con sus socios significaba que las semanas laborales no coincidían, lo que complicaba las transacciones comerciales y la coordinación entre empresas.

PUEDES VER: Desde el alto el fuego en Gaza hasta los ataques a 'narcolanchas' cerca de Venezuela: las 10 noticias que marcaron el mundo en 2025

lr.pe

¿Por qué nunca existió el 30 de diciembre en Samoa?

El 30 de diciembre de 2011 no existió en Samoa porque el país decidió mover su posición relativa respecto a la Línea Internacional de Cambio de Fecha, una frontera imaginaria que separa dos días consecutivos. Al cambiar su huso horario de UTC−11 a UTC+13, Samoa eliminó ese día completamente del calendario local.

Esta medida no fue arbitraria: respondía a una realidad económica concreta. Durante décadas, Samoa había operado en un huso horario que lo dejaba hasta casi un día detrás de sus principales socios comerciales en Oceanía. Esto causaba que semanas laborales, operaciones bancarias y comunicaciones no coincidieran convenientemente, afectando la eficiencia del comercio y los negocios.

Los socios comerciales relevantes en ese contexto incluían a Australia y Nueva Zelanda, que con el tiempo se habían convertido en destinos clave para las exportaciones, importaciones y el turismo para Samoa.

PUEDES VER: Corea del Norte tiene en la mira a este país de América Latina como parte de su estrategia geopolítica en medio de tensiones con EE.UU.

lr.pe

Principales socios comerciales actuales de Samoa

En términos de comercio exterior, Samoa mantiene relaciones con diversos países y economías que participan en la exportación e importación de bienes, de acuerdo al Comercio Integrado del BM.

  • Nueva Zelanda – uno de los destinos más importantes de exportación y proveedor clave de importaciones.
  • American Samoa – relevante socio exportador debido a la proximidad geográfica y vínculos culturales.
  • Australia – destino de exportaciones e importaciones para la economía samoana.
  • Estados Unidos – mercado importante para ciertos productos exportados.
  • Tokelau – socio en términos de exportaciones.
  • Singapur – uno de los principales proveedores de mercancías importadas.
  • China – proveedor significativo de productos importados.
Notas relacionadas
¿Cuánto falta para Año Nuevo 2026 EN VIVO? Temporizador y dónde ver la cuenta regresiva para despedir la Nochevieja

¿Cuánto falta para Año Nuevo 2026 EN VIVO? Temporizador y dónde ver la cuenta regresiva para despedir la Nochevieja

LEER MÁS
¿Cuál es el primer y el último país del mundo en recibir el Año Nuevo 2026?

¿Cuál es el primer y el último país del mundo en recibir el Año Nuevo 2026?

LEER MÁS
Argentina y su ambiciosa oferta para extraer dos minerales codiciados por China e Irán que lo posicionarían como líder minero en 2026

Argentina y su ambiciosa oferta para extraer dos minerales codiciados por China e Irán que lo posicionarían como líder minero en 2026

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Las 2 superpotencias más poderosas del mundo se unen por primera vez y realizan operaciones navales conjuntas

Las 2 superpotencias más poderosas del mundo se unen por primera vez y realizan operaciones navales conjuntas

LEER MÁS
Irán desafiaría a EE.UU. con la explotación de tierras raras y su interés en las reservas de gas de este país de América Latina

Irán desafiaría a EE.UU. con la explotación de tierras raras y su interés en las reservas de gas de este país de América Latina

LEER MÁS
El nuevo edificio más alto de Sudamérica ya se encuentra en construcción: costará cerca de US$ 500 millones y será más alto que la Torre Eiffel de Francia

El nuevo edificio más alto de Sudamérica ya se encuentra en construcción: costará cerca de US$ 500 millones y será más alto que la Torre Eiffel de Francia

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El túnel que cruzará San Juan de Lurigancho en 10 minutos: cómo será y cuándo se inaugura

Fiscalía solicita 36 meses de prisión preventiva para ex gobernador del Callao, Ciro Castillo Rojo

¿Cuánto falta para Año Nuevo 2026 EN VIVO? Sigue la cuenta regresiva en el mundo: ¡Tailandia se suma a China en despedir la Nochevieja!

Mundo

¿Cuánto falta para Año Nuevo 2026 EN VIVO? Sigue la cuenta regresiva en el mundo: ¡Tailandia se suma a China en despedir la Nochevieja!

Por debajo del 30%: el gobierno de América Latina menos endeudado según Cepal, no es Chile ni Uruguay

Milei congela el sueldo de su vicepresidenta en medio de disputa interna, pero aprueba aumento para su gabinete

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Fiscalía solicita 36 meses de prisión preventiva para ex gobernador del Callao, Ciro Castillo Rojo

Tachas contra los partidos políticos EN VIVO: Mario Vizcarra y Rafael López Aliaga podrían quedar fuera de las Elecciones 2026

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025