Candidata al Senado por Fuerza Popular no reconoce que gestión de Fujimori fue una dictadura y niega existencia de leyes procrimen

Sitza Romero, candidata al Senado por Fuerza Popular, en conversación con Rosa María Palacios intentó reivindicar la gestión de Alberto Fujimori y obvió el hecho de que su gobierno fue una dictadura. Asimismo, mostró firme respaldo a su agrupación, pese a los “errores” que han cometido, y negó que desde el Congreso los fujimoristas hayan “deformado” la Constitución del año 1993. “Por ejemplo, hablan mucho de las leyes procrimen, no, no existe tal”, dijo tajantemente.

La aspirante a senadora continuó resaltando el mandato del padre de Keiko y sostuvo que este recibió al país en un “caos total”, pero que luego de “poner orden” y aplicar “medidas drásticas” pudo acabar con la desempleo y el “terrorismo” que azotaban en esos tiempos. Lo mismo hizo con Keiko, a quien llamó la “mujer más importante políticamente a nivel nacional, conocida a nivel mundial”.

Romero comentó que su inclinación por Fuerza Popular nace por la “gratitud” que le tiene a Alberto Fujimori luego de que este haya “combatido” el terrorismo, del cual su padre y su familia fueron “víctimas” en Puno, situación que la llevó a ocuparse en el “lugar correcto de la historia”. “Fujimori devuelve la paz a mi familia, al Perú y a todos los peruanos que de bien querían seguir trabajando”, expresó.

“Puno recuerda que el presidente Fujimori fue el único que llevó capacitación técnica, tractores, alimentos para mejorar la calidad de vida de los niños… El único que vino aquí trayendo trabajo, apoyo y todo lo que él pudo como presidente fue Fujimori”, señaló la exmilitante de Renovación Popular y enfatizó que “no hay terruqueo real” ni de Keiko ni de su agrupación. “No es real que en el fujimorismo terruqueemos a nadie”.

No obstante, la conductora de ‘Sin guion’ le recordó que la región de Puno no la habría recibido nada “bien” durante una de sus visitas, pero la candidata fujimorista lo negó rotundamente a tal punto de decir que esta región se ha dado cuenta del “error que han cometido poniendo a presidentes de izquierda”.

Por otro lado, arremetió contra Rafael López Aliaga y afirmó que él fue el principal motivo por el que se retiró “asqueada” del partido, al ver que este candidato a la Presidencia carece de las “capacidades mentales correctas” y por los “vicios” que todo el mundo puede notar que él tiene. “Por la misoginia asquerosa que tiene el partido, por la falta de respeto de él hacia los militantes… Que el señor se vaya a manejar sus negocios”, agregó.