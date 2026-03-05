Fuerza Popular se lava las manos y justifica ataques de Fernando Rospigliosi a Delia Espinoza

Fuerza Popular salió en respaldo de Fernando Rospigliosi tras ser querellado por Delia Espinoza | Composición: Betsy de los Santos / Foto: LR.

El partido fujimorista Fuerza Popular publicó un comunicado en respaldo a su militante y actual presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, luego de que este fuera querellado por la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, tras haberla calificado como “aliada del terrorismo y de las economías ilegales”. Bajo la premisa de que “judicializar el debate político debilita la democracia”, la agrupación naranja justificó las expresiones vertidas por el titular del Parlamento.

“La crítica política a funcionarios públicos forma parte del debate democrático y debe ser protegida por la libertad de expresión. Las opiniones expresadas por Fernando Rospigliosi se dieron en un contexto de cuestionamiento político a decisiones de una autoridad pública como Delia Espinoza, y no como una acusación penal concreta”, señala el pronunciamiento.

Del mismo modo, la organización liderada por Keiko Fujimori calificó la denuncia presentada por Espinoza como “inconstitucional”, al sostener que las declaraciones de Rospigliosi constituyen “opiniones” y que, como tales, están protegidas dentro de sus atribuciones como parlamentario.

“Además, no hay que olvidar que la crítica y la opinión de Rospigliosi han sido expresadas en su condición de congresista. Por tanto, la Constitución establece que los parlamentarios no rinden cuentas ni pueden ser juzgados por los votos y opiniones que emiten. (...) En democracia, quienes ejercen funciones públicas están sujetos a un mayor nivel de escrutinio y crítica, incluso cuando el lenguaje es duro o incómodo”, señala el comunicado.

Delia Espinoza querelló a Fernando Rospigliosi: exfiscal de la Nación exige el pago de un millón de soles como reparación civil

Actualmente, el Poder Judicial admitió a trámite la querella presentada por Delia Espinoza contra Fernando Rospigliosi por haberla llamado “aliada del terrorismo y de las economías ilegales” en su cuenta de X (antes Twitter). Tras esta publicación, el 10 de julio de 2025, Espinoza remitió una carta notarial a Rospigliosi en la que le exigía que se retractara de sus declaraciones. No obstante, el congresista no atendió el pedido y, por el contrario, ratificó públicamente sus afirmaciones. Por esta razón, el proceso judicial continuó.

La extitular del Ministerio Público solicita como reparación civil el pago de un millón de soles. En entrevista con Infobae, Espinoza afirmó que, de recibir este monto, lo donará al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas.

“Yo misma me aseguraré de que ese dinero sea bien destinado. Para mí, ni un centavo. ¿Por qué? Porque si ha habido una falta de respeto, una difamación que ha mellado mi honor personal, quiero dedicárselo a los niños que están sufriendo de cáncer, a los niños y adolescentes. Ese es mi pedido”, dijo Espinoza al mencionado medio.