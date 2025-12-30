HOYSuscripcion LR Focus

USA

Año Nuevo 2026: conoce qué bancos de Estados Unidos cerrarán sus puertas este 1 de enero

Varias entidades financieras de Estados Unidos no atenderán al público en este feriado, pero la banca digital y los cajeros automáticos seguirán funcionando con normalidad.

Muchos bancos de Estados Unidos no abrirán sus puertas este 1 de enero.
Muchos bancos de Estados Unidos no abrirán sus puertas este 1 de enero. | Difusión

Las principales bancos de Estados Unidos suspenderán la atención presencial en sus sucursales durante esta semana. Entidades financieras como Bank of America, Chase y Citibank no abrirán el jueves 1 de enero de 2026, debido a la conmemoración del Día de Año Nuevo o 'Nochevieja', que marca el primer feriado oficial del calendario estadounidense.

Por lo general, las instituciones financieras se rigen por el cronograma de feriados establecido por la Reserva Federal, que contempla 11 fechas festivas federales a lo largo del año, desde el inicio de enero hasta la celebración de la Navidad en diciembre. En esas jornadas, las sucursales permanecen cerradas y el personal bancario goza de descanso obligatorio.

¿Qué bancos no atenderán en Año Nuevo?

El cierre por el feriado de Año Nuevo, este jueves 1 de enero de 2026, alcanzará a la mayoría de los grandes bancos de Estados Unidos. Entre las entidades que no atenderán al público figuran Bank of America, Wells Fargo, Chase, Goldman Sachs, Citibank, U.S. Bank, SunTrust Bank, Morgan Stanley, Truist Bank, PNC Bank, Capital One, Citizens Bank, Santander Bank y Compass.

Pese a ello, los clientes no quedarán completamente desconectados de sus servicios financieros. Las operaciones a través de la banca digital y los cajeros automáticos seguirán funcionando con normalidad, lo que permitirá realizar gestiones habituales. Sin embargo, conviene tener en cuenta que los pagos programados en un feriado federal podrían procesarse recién cuando el banco retome sus actividades en el siguiente día hábil.

¿En qué otras fechas de 2026 cerrarán los bancos de EE.UU.?

Las principales entidades bancarias del país no brindarán atención en sus sucursales el jueves 1 de enero de 2026 y tampoco operarán de manera presencial durante los otros diez feriados federales establecidos para ese año. A continuación, se detalla el calendario de días festivos oficiales de 2026 en los que los bancos mantendrán sus puertas cerradas:

  • Año Nuevo: las actividades se suspenden el 1 de enero de 2026, fecha que marca el inicio del calendario oficial de feriados.
  • Día de Martin Luther King Jr.: se conmemora el lunes 19 de enero de 2026, tercer lunes del mes.
  • Día de los Presidentes (Presidents’ Day): el 16 de febrero de 2026, tercer lunes de febrero.
  • Memorial Day (Día de los Caídos): jornada de homenaje que se observa el 25 de mayo de 2026, último lunes de mayo.
  • Juneteenth: celebración que recuerda el fin de la esclavitud en Estados Unidos, el 19 de junio de 2026.
  • Día de la Independencia: aunque la fecha oficial es el 4 de julio, en 2026 se descansará el 3 de julio, ya que el día 4 cae sábado.
  • Día del Trabajo (Labor Day): se celebra el 7 de septiembre de 2026, primer lunes de ese mes.
  • Columbus Day: feriado fijado para el 12 de octubre de 2026, segundo lunes de octubre.
  • Día de los Veteranos: jornada de reconocimiento a los excombatientes, el 11 de noviembre de 2026.
  • Día de Acción de Gracias (Thanksgiving): tradicional celebración familiar que se realizará el 26 de noviembre de 2026, cuarto jueves del mes.
  • Navidad: cierre del calendario festivo con el 25 de diciembre de 2026.

¿Qué tiendas de EE.UU. cerrarán en Nochevieja?

Debiso a las celebraciones de fin de año, varias cadenas de supermercados decidieron modificar sus horarios habituales. Costco, por ejemplo, atenderá por menos horas en Nochevieja, con un horario de 10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, y no abrirá sus tiendas el 1 de enero, de acuerdo con un reporte de Knox News.

En la misma línea, Sam’s Club cerrará a las 8:00 de la noche el 31 de diciembre para los socios Club and Plus y mantendrá sus locales cerrados durante el Día de Año Nuevo, según la misma fuente. Trader Joe’s, en tanto, bajará la persiana a las 5:00 de la tarde en Nochevieja y no brindará atención el primer día del año.

Aldi también adelantará su cierre el 31 de diciembre, a las 7:00 de la noche, y permanecerá sin atención el 1 de enero. En cuanto a los mercados locales, los horarios pueden variar: Three Rivers Market abrirá el 31 de diciembre de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche, mientras que el Día de Año Nuevo atenderá desde el mediodía hasta las 8:00 de la noche.

