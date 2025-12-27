HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Datos LR

7 rituales con canela que atraerán amor y abundancia en este año nuevo 2026: ¿cómo hacerlo en casa?

Con el año nuevo 2026 a la vuelta de la esquina, te compartimos algunas ideas interesantes que puedes realizar en familia para recibirlo con energía renovada y buena vibra.

Rituales para hacer con tu familia usando canela en Año Nuevo
Rituales para hacer con tu familia usando canela en Año Nuevo | Foto: ChatGPT

El inicio del nuevo año 2026 representa una oportunidad ideal para prepararnos y recibirlo de la mejor manera. En este contexto, muchas personas optan por realizar rituales que ayuden a atraer buena energía y mejorar su bienestar en los meses venideros. Si bien existen diversos métodos para dar la bienvenida al Año Nuevo, uno de los ingredientes más utilizados es la canela, una especia poderosa a la que se le atribuyen propiedades protectoras y purificadoras que ayudan a enfocar la energía de forma positiva.

Te compartimos algunos rituales interesantes que puedes realizar con tu familia usando canela para comenzar el 2026 con buena energía y atraer la mejor suerte para el 2026.

TE RECOMENDAMOS

3 Arroces Navideños buenazos: arroz árabe, arroz con aceitunas y arroz amarillo

PUEDES VER: Feriados de fin de año 2025: ¿se podrá disfrutar de un fin de semana largo por Navidad y Año Nuevo según la ley?

lr.pe

Rituales con canela para recibir el año nuevo 2026

Amuleto de canela

Para este ritual, solo necesitas unir algunas ramas de canela con un lazo rojo y llevarlas contigo desde la noche del 31 de diciembre hasta las primeras horas del 1 de enero. Puedes usar este amuleto como parte de tu vestimenta, colocándolo como un pequeño accesorio, o simplemente guardarlo en uno de tus bolsillos. Lo esencial es que permanezca contigo durante toda la celebración. Se cree que esta práctica ayuda a enfocar tu energía en el deseo de atraer el amor, además de brindarte un agradable aroma que acompañará tu noche.

Canela con un listón rojo

Si este 2026 deseas atraer el amor, ata un listón rojo alrededor de tu cintura en la víspera de Año Nuevo. A medianoche, mastica una raja de canela mientras piensas con claridad en tu deseo de encontrar una conexión verdadera con alguien especial. Luego de unos minutos, escúpela en un lugar natural, como una maceta o un jardín, como símbolo de sembrar tu intención. También puedes realizar este ritual usando hojas de laurel untadas con miel.

Combinación de canela con ajo

El ajo también está vinculado con la abundancia, y al combinarlo con canela se potencia su efecto. Para atraer prosperidad, coloca un diente de ajo sin pelar y un poco de canela (en polvo o en rama) dentro de una bolsita que no sea negra. Hazlo con intención clara, enfocándote en la fortuna que deseas, no desde la carencia. Guarda la bolsa bajo tu almohada durante la noche y, al despertar, colócala en el bolsillo izquierdo de tu ropa. Repite este ritual cada noche hasta sentir que tu deseo se ha cumplido, y entonces podrás desechar el amuleto.

Soplar canela para la prosperidad

Cada vez son más quienes, al iniciar el mes, eligen un ritual simple pero simbólico: soplar canela en la puerta de casa. La idea es atraer prosperidad y energía positiva. Solo necesitas colocar un poco de canela en polvo en tu mano derecha, pensar con claridad en tus metas y soplar desde el umbral hacia el interior del hogar. La canela debe quedarse allí durante 24 horas antes de limpiarla. Puedes repetir este gesto cada 1.º del mes para mantener el flujo de abundancia durante todo el año.

Infusiones de canela

Tanto los sahumerios como las infusiones de canela pueden transformar el ambiente de tu hogar en un espacio más sereno y armonioso. Para purificar la energía, basta con encender una varita de canela o un sahumerio, y recorrer lentamente cada ambiente mientras visualizas calma y bienestar. También puedes hervir una rajita de canela en agua y dejar que el vapor aromatice naturalmente tu casa. Este sencillo gesto no solo atraerá vibras positivas, sino que también llenará el espacio de un aroma cálido y reconfortante, ideal para los días fríos.

Arroz crudo, canela y una vela blanca

Antes de comenzar, busca un espacio tranquilo donde puedas concentrarte sin interrupciones. Enciende una vela blanca con un fósforo de madera y enfócate en tus deseos para el nuevo año, formulándolos en afirmaciones positivas y en tiempo presente. Luego, mezcla arroz crudo con canela y colócalo alrededor de la base de la vela en un platito. Deja que la vela se consuma por completo y, al finalizar, devuelve los restos a la naturaleza. Recuerda no apagar la vela soplando.

Hierve ramas de canela

En la mañana del 31 de diciembre, prepara una limpieza energética hirviendo ramas de canela en suficiente agua. Una vez tibia, usa la mitad para trapear el piso de tu casa o negocio con un paño blanco nuevo, y la otra mitad para limpiar muebles y superficies con otro trapo también blanco y sin uso previo. Al terminar, desecha el agua por el desagüe y tira los paños fuera de casa, ya que se considera que han absorbido la energía que deseas dejar atrás. Para cerrar el ritual con intención positiva, puedes encender una vela blanca como símbolo de armonía y gratitud.

Notas relacionadas
¿Por qué vestimos de blanco en Año Nuevo? El significado secreto de esta tradición y su sorprendente origen

¿Por qué vestimos de blanco en Año Nuevo? El significado secreto de esta tradición y su sorprendente origen

LEER MÁS
Frases románticas de Año Nuevo 2026: 25 mensajes cortos para saludar tu novio o novia

Frases románticas de Año Nuevo 2026: 25 mensajes cortos para saludar tu novio o novia

LEER MÁS
Chorrillos prohíbe acampar en todas sus playas por Año Nuevo y anuncia multas de S/2.800

Chorrillos prohíbe acampar en todas sus playas por Año Nuevo y anuncia multas de S/2.800

LEER MÁS
¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

LEER MÁS
Frases de Navidad y Año Nuevo 2025: 100 mensajes para agradecer a tus clientes

Frases de Navidad y Año Nuevo 2025: 100 mensajes para agradecer a tus clientes

LEER MÁS
¿Lo pagarías? El panetón más caro del Perú para Navidad 2025 cuesta S/874

¿Lo pagarías? El panetón más caro del Perú para Navidad 2025 cuesta S/874

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Año Nuevo 2026: 100 frases bonitas y cortas para dedicar a familia y amigos por WhatsApp, Facebook e Instagram

Año Nuevo 2026: 100 frases bonitas y cortas para dedicar a familia y amigos por WhatsApp, Facebook e Instagram

LEER MÁS
Tarjetas de navidad 2025 con mensajes bonitos para personalizar e imprimir gratis

Tarjetas de navidad 2025 con mensajes bonitos para personalizar e imprimir gratis

LEER MÁS
Frases cortas y bonitas para compartir con familia y amigos por WhatsApp, Facebook e Instagram en la Navidad 2025

Frases cortas y bonitas para compartir con familia y amigos por WhatsApp, Facebook e Instagram en la Navidad 2025

LEER MÁS
Pavo, Guirnalda, Duende y Brindis: Reniec publica lista de nombres de peruanos inspirados en la Navidad

Pavo, Guirnalda, Duende y Brindis: Reniec publica lista de nombres de peruanos inspirados en la Navidad

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Gemelas siamesas unidas por la columna fueron separadas exitosamente tras complicada cirugía: "Milagro de Navidad"

Manchester United vs Newcastle EN VIVO por Boxing Day de la Premier League: final del primer tiempo

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Datos LR

Año Nuevo 2026: 100 frases bonitas y cortas para dedicar a familia y amigos por WhatsApp, Facebook e Instagram

Tarjetas de navidad 2025 con mensajes bonitos para personalizar e imprimir gratis

Frases cortas y bonitas para compartir con familia y amigos por WhatsApp, Facebook e Instagram en la Navidad 2025

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Mirtha Vásquez alerta que Comisión Permanente evaluará informe final que recomienda su inhabilitación sin notificarla

El negocio de oro ilegal genera más dinero para grupos criminales que el narcotráfico

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025