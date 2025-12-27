7 rituales con canela que atraerán amor y abundancia en este año nuevo 2026: ¿cómo hacerlo en casa?

El inicio del nuevo año 2026 representa una oportunidad ideal para prepararnos y recibirlo de la mejor manera. En este contexto, muchas personas optan por realizar rituales que ayuden a atraer buena energía y mejorar su bienestar en los meses venideros. Si bien existen diversos métodos para dar la bienvenida al Año Nuevo, uno de los ingredientes más utilizados es la canela, una especia poderosa a la que se le atribuyen propiedades protectoras y purificadoras que ayudan a enfocar la energía de forma positiva.

Te compartimos algunos rituales interesantes que puedes realizar con tu familia usando canela para comenzar el 2026 con buena energía y atraer la mejor suerte para el 2026.

Rituales con canela para recibir el año nuevo 2026

Amuleto de canela

Para este ritual, solo necesitas unir algunas ramas de canela con un lazo rojo y llevarlas contigo desde la noche del 31 de diciembre hasta las primeras horas del 1 de enero. Puedes usar este amuleto como parte de tu vestimenta, colocándolo como un pequeño accesorio, o simplemente guardarlo en uno de tus bolsillos. Lo esencial es que permanezca contigo durante toda la celebración. Se cree que esta práctica ayuda a enfocar tu energía en el deseo de atraer el amor, además de brindarte un agradable aroma que acompañará tu noche.

Canela con un listón rojo

Si este 2026 deseas atraer el amor, ata un listón rojo alrededor de tu cintura en la víspera de Año Nuevo. A medianoche, mastica una raja de canela mientras piensas con claridad en tu deseo de encontrar una conexión verdadera con alguien especial. Luego de unos minutos, escúpela en un lugar natural, como una maceta o un jardín, como símbolo de sembrar tu intención. También puedes realizar este ritual usando hojas de laurel untadas con miel.

Combinación de canela con ajo

El ajo también está vinculado con la abundancia, y al combinarlo con canela se potencia su efecto. Para atraer prosperidad, coloca un diente de ajo sin pelar y un poco de canela (en polvo o en rama) dentro de una bolsita que no sea negra. Hazlo con intención clara, enfocándote en la fortuna que deseas, no desde la carencia. Guarda la bolsa bajo tu almohada durante la noche y, al despertar, colócala en el bolsillo izquierdo de tu ropa. Repite este ritual cada noche hasta sentir que tu deseo se ha cumplido, y entonces podrás desechar el amuleto.

Soplar canela para la prosperidad

Cada vez son más quienes, al iniciar el mes, eligen un ritual simple pero simbólico: soplar canela en la puerta de casa. La idea es atraer prosperidad y energía positiva. Solo necesitas colocar un poco de canela en polvo en tu mano derecha, pensar con claridad en tus metas y soplar desde el umbral hacia el interior del hogar. La canela debe quedarse allí durante 24 horas antes de limpiarla. Puedes repetir este gesto cada 1.º del mes para mantener el flujo de abundancia durante todo el año.

Infusiones de canela

Tanto los sahumerios como las infusiones de canela pueden transformar el ambiente de tu hogar en un espacio más sereno y armonioso. Para purificar la energía, basta con encender una varita de canela o un sahumerio, y recorrer lentamente cada ambiente mientras visualizas calma y bienestar. También puedes hervir una rajita de canela en agua y dejar que el vapor aromatice naturalmente tu casa. Este sencillo gesto no solo atraerá vibras positivas, sino que también llenará el espacio de un aroma cálido y reconfortante, ideal para los días fríos.

Arroz crudo, canela y una vela blanca

Antes de comenzar, busca un espacio tranquilo donde puedas concentrarte sin interrupciones. Enciende una vela blanca con un fósforo de madera y enfócate en tus deseos para el nuevo año, formulándolos en afirmaciones positivas y en tiempo presente. Luego, mezcla arroz crudo con canela y colócalo alrededor de la base de la vela en un platito. Deja que la vela se consuma por completo y, al finalizar, devuelve los restos a la naturaleza. Recuerda no apagar la vela soplando.

Hierve ramas de canela

En la mañana del 31 de diciembre, prepara una limpieza energética hirviendo ramas de canela en suficiente agua. Una vez tibia, usa la mitad para trapear el piso de tu casa o negocio con un paño blanco nuevo, y la otra mitad para limpiar muebles y superficies con otro trapo también blanco y sin uso previo. Al terminar, desecha el agua por el desagüe y tira los paños fuera de casa, ya que se considera que han absorbido la energía que deseas dejar atrás. Para cerrar el ritual con intención positiva, puedes encender una vela blanca como símbolo de armonía y gratitud.